OMODA 9 SHS-P: Για ποιους λόγους ξεχωρίζει
Το OMODA 9 SHS-P επιβεβαιώνει με δυναμικό τρόπο τη θέση του στην ελληνική αγορά, αποτελώντας από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις στην premium κατηγορία των plug-in hybrid SUV. Με προηγμένη τεχνολογία, υψηλή αποδοτικότητα, κορυφαίες επιδόσεις και premium χαρακτήρα, το μοντέλο συνεχίζει να εντυπωσιάζει τόσο σε επίπεδο προϊόντος όσο και στην εμπορική του πορεία., την premium εμπειρία και τον σχεδιασμό με ξεχωριστή ταυτότητα.

Το νέο OMODA 9 SHS-P συνδυάζει την ηλεκτροκίνηση με την ευελιξία της υβριδικής τεχνολογίας, καλύπτοντας ιδανικά τις ανάγκες της σύγχρονης μετακίνησης. Χάρη στο προηγμένο Super Hybrid System (SHS) στην plug-in υβριδική του έκδοση, προσφέρει έως 145 χιλιόμετρα αμιγώς ηλεκτρικής αυτονομίας και συνολική αυτονομία έως 1.100 χιλιόμετρα, εξασφαλίζοντας άνεση τόσο στην καθημερινή οδήγηση όσο και στα μεγάλα ταξίδια.

Με δυναμική σχεδίαση, premium αισθητική και αεροδυναμικές γραμμές, το OMODA 9 SHS-P ξεχωρίζει στον δρόμο, ενώ στο εσωτερικό προσφέρει προηγμένη τεχνολογία, σύγχρονο infotainment, ποιοτικά υλικά και ευρύχωρη καμπίνα για αναβαθμισμένη εμπειρία οδήγησης.
Το μοντέλο αποδίδει συνδυαστικά 537 ίππους, επιταχύνει από 0-100 χλμ./ώρα σε 4,9 δευτερόλεπτα και διαθέτει τετρακίνηση, συνδυάζοντας υψηλές επιδόσεις με αποδοτικότητα. Παράλληλα, ενσωματώνει προηγμένα συστήματα ασφάλειας και υποβοήθησης οδήγησης, έχοντας λάβει πιστοποίηση 5 αστέρων από τον Euro NCAP.

Η δυναμική του OMODA 9 SHS-P αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην εμπορική του πορεία στην ελληνική αγορά. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον Απρίλιο το μοντέλο κατέκτησε την πρώτη θέση στις ταξινομήσεις στην κατηγορία των D-SUV Plug-in hybrid μοντέλων, επιβεβαιώνοντας την ισχυρή απήχησή του στο αγοραστικό κοινό.Παράλληλα, από την αρχή του έτους, το OMODA 9 SHS-P βρίσκεται σταθερά στο top 3 της συνολικής αγοράς D-SUV Plug-in hybrid, αποδεικνύοντας ότι αποτελεί ήδη μία από τις πιο αξιόλογες παρουσίες στην αγορά των εξηλεκτρισμένων οχημάτων.

Το OMODA 9 SHS-P αποτελεί μια ολοκληρωμένη και στρατηγικά συμφέρουσα επιλογή, που ανταποκρίνεται ιδανικά τόσο στις ανάγκες των ιδιωτών όσο και των εταιρικών χρηστών. Ενώ για τον ιδιώτη ξεχωρίζει χάρη στον σύγχρονο σχεδιασμό, την άνεση και την προηγμένη τεχνολογία που ενσωματώνει, ενώ παράλληλα αποδεικνύεται εξίσου ελκυστικό και για εταιρικούς στόλους. Με λιανική τιμή προ φόρων από 35.662€, προσφέρει σημαντικά φορολογικά οφέλη, ενώ το χαμηλό συνολικό κόστος χρήσης, η υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα και οι περιορισμένες εκπομπές CO₂ κάτω από 50 γρ./χλμ. ευθυγραμμίζονται απόλυτα με τις σύγχρονες πολιτικές που δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα και την εταιρική υπευθυνότητα.
 
Ταυτόχρονα, τα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης (ADAS), η εξελιγμένη συνδεσιμότητα και το σύγχρονο ψηφιακό περιβάλλον, η άνεση, η ευρυχωρία, η αξιοπιστία και ο πλούσιος, ολοκληρωμένος εξοπλισμός αναδεικνύουν την υψηλή συνολική αξία του μοντέλου, ενώ ο premium σχεδιασμός του αναβαθμίζει το εταιρικό προφίλ, προσφέροντας προστιθέμενη αξία και ισχυρή εικόνα σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα.
Η OMODA & JAECOO επεκτείνεται συνεχώς, ενισχύοντας την παρουσία της σε όλη τη χώρα και προσφέροντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες πώλησης και after-sales υποστήριξης με στόχο την παροχή ολοκληρωμένης εμπειρίας στους πελάτες της μάρκας. Όλα τα μοντέλα της OMODA & της JAECOO που βρίσκονται στη χώρα μας – συμπεριλαμβανομένου και του OMODA 9 SHS-P – είναι διαθέσιμα για test-drive μέσα από το πανελλαδικό δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της σε Νέα Κηφισιά, Μοσχάτο, Γλυφάδα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ιωάννινα, Κοζάνη, Καρδίτσα και Ηράκλειο Κρήτης.

Το OMODA 9 SHS-P συνοδεύεται από ένα ιδιαίτερα ανταγωνιστικό πακέτο εγγύησης στην ελληνική αγορά:
7 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση οχήματος
8 χρόνια εγγύηση για την μπαταρία και τα συστήματα υψηλής τάσης
7 χρόνια οδική βοήθεια
12 χρόνια εγγύηση αντισκωριακής προστασίας
3 χρόνια εγγύηση βαφής
 

