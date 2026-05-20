Ο γιος του ιδρυτή της Mango, μεταφέρεται στο δικαστήριο με χειροπέδες, κατηγορούμενος για τον θάνατο του πατέρα του - Reuters

Σοκαρισμένη είναι η κοινή γνώμη στην Ισπανία με τη σύλληψη του γιου του ιδρυτή της εταιρείας Mango, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία του πατέρα του. Ο Τζόναθαν Άντιτς αφέθηκε τελικά ελεύθερος, καταβάλλοντας εγγύηση ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ και με την επιβολή περιοριστικών όρων.

Οι Ισπανοί βρίσκονται μπροστά σε ένα νέο τραγικό κεφάλαιο της οικογένειας, Άντιτς, μιας δυναστείας, που ποτέ δεν επιδίωξε τα φώτα της δημοσιότητας. Όμως ο θάνατος του πατριάρχη, Ισάκ Άντιτς και η έρευνα που «καίει» τον πρωτότοκο γιο του, την έχει φέρει, παρά τη θέλησή της, στο επίκεντρο της παγκόσμιας προσοχής.

Ο Τζόναθαν Άντιτς μεγάλωσε με τη σφραγίδα του διαδόχου. Σπούδασε σε ελίτ σχολείο της Βαρκελώνης, συνέχισε σε εσώκλειστο κολέγιο στην Ελβετία, πήρε το πτυχίο του στις ΗΠΑ και ολοκλήρωσε τις σπουδές του στο κορυφαίο IESE Business School στην Ισπανία.

Μπήκε στην οικογενειακή επιχείρηση το 2005. Το 2007 ο πατέρας του, τού εμπιστεύτηκε τη διεύθυνση της Mango Man. Το 2012 ο Ισάκ Άντιτς αποφάσισε να αποσυρθεί από την εταιρία, όμως έκρινε πως ο πρωτότοκος γιος του δεν ήταν έτοιμος να αναλάβει τα ηνία. Η εταιρεία άρχισε να έχει τεράστιες ζημίες μεταξύ της διετίας 2016 – 2018 με την εμπιστοσύνη του πατέρα προς τον γιο να κλονίζεται αδιόρθωτα. Ο ισπανικός Τύπος αναφέρει ότι η εταιρεία έφτασε στα όρια της κατάρρευσης και σώθηκε μόνο όταν ο πατριάρχης της δυναστείας, προσέλαβε ως οικονομικό διευθυντής τον Τόνι Ρουίθ, ο οποίος στη συνέχεια ανέλαβε θέση Διευθύνοντος Συμβούλου.

Ο Τζόναθαν Άντιτς αρκέστηκε στον ρόλο του Αντιπροέδρου στο διοικητικό συμβούλιο και απέφευγε οποιαδήποτε κοσμική εμφάνιση ή παρουσία στα ΜΜΕ.

Τον Σεπτέμβριο του 2024, τρεις μόλις μήνες μετά τον θάνατο του πατέρα του, παντρεύτηκε κρυφά την influencer Πάουλα Νάτα σε κλειστό οικογενειακό κύκλο. Το ζευγάρι σχεδίαζε να γιορτάσει τον γάμο του με ένα μεγάλο πάρτι τον Μάιο του 2025, όμως η έρευνα για τον θάνατο του Ισάκ Άντιτς ακύρωσε τα σχέδιά τους. Τον Σεπτέμβριο του 2025, ο Τζόναθαν και η Πάουλα έγιναν γονείς.

Mango: Ο πόλεμος των κληρονόμων μετά τον θάνατο του Άντιτς

Μετά τον θάνατο του Ισάκ Άντιτς τα παιδιά του κληρονόμησαν μια μυθική περιουσία που εκτιμάται στα 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Όμως μερίδιο διεκδίκησε και η τελευταία του σύντροφος, Εστεφάνια Κνουθ, με την οποία δεν παντρεύτηκε ποτέ, αλλά είχε σχέση από το 2018 έως τον θάνατό του.

Στη διαθήκη του ο Άντιτς της άφηνε πέντε εκατομμύρια ευρώ, όμως η Κνουθ θεώρησε ότι το ποσό αυτό ήταν εξευτελιστικό για το μέγεθος της περιουσίας του ιδρυτή της Mango. Ξεκίνησε έτσι μια δικαστική διαμάχη, με τα παιδιά του Άντιτς να της προσφέρουν 27 εκατομμύρια ευρώ, ώστε να κλείσει η υπόθεση εξωδικαστικά.

Mango: Η εικόνα της αγάπημενης οικογένειας και η πραγματικότητα

Δημόσια τα παιδιά του Ισάκ Άντιτς έδιναν την εικόνα μιας ενωμένης κι ευτυχισμένης οικογένειας.

«Ο Isak ήταν ένας στοργικός πατέρας, ένας άνθρωπος γαλήνιος, προσεκτικός και σοφός. Κάποιος που άκουγε πραγματικά και πάντα έβρισκε χρόνο για όσους αγαπούσε», είχαν πει έναν χρόνο μετά τον θάνατο του πατέρα τους.

Πίσω από τις κλειστές πόρτες όμως η κατάσταση ήταν τελείως διαφορετική.

Η σύντροφος του πατέρα Άντιτς κατέθεσε στην αστυνομία ότι πατέρας και γιος είχαν σοβαρές συγκρούσεις, καθώς ο Τζόναθαν δεν ήταν ο διάδοχος που ονειρευόταν ο Ισάκ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El País, ο Τζόναθαν ένιωθε βαθιά ταπεινωμένος επειδή ο πατέρας του τον είχε παραγκωνίσει, καθώς δεν είχε σε καμία εκτίμηση τις επαγγελματικές ικανότητές του.

Mango: Τα στοιχεία που «καίνε» τον Τζόναθαν

Ο Ισάκ Άντιτς έχασε τη ζωή του στις 14 Δεκεμβρίου 2024, κατά τη διάρκεια πεζοπορίας στο όρος Μονσεράτ μαζί με τον γιο του. Ο άνδρας έπεσε από ύψος 150 μέτρων και βρήκε τραγικό θάνατο. Αρχικά η υπόθεση θεωρήθηκε δυστύχημα, όμως οι αντιφάσεις στις καταθέσεις του Τζόναθαν κίνησε τις υποψίες των αρχών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές τα στοιχεία που «έκαψαν» τον χρυσό κληρονόμο ήταν τα εξής:

Από την έρευνα διαπιστώθηκε πως ο Τζόναθαν είχε επισκεφθεί το ίδιο ακριβώς σημείο στο βουνό Μονσεράτ τρεις φορές, την εβδομάδα πριν από την πτώση του πατέρα του.

Επίσης, όπως είπε μία από τις συσκευές κινητής τηλεφωνίας που είχε χάθηκε μυστηριωδώς στο Κίτο του Ισημερινού. Τέλος σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Τζόναθαν είχε πληροφορηθεί στα μέσα του 2024 ότι ο πατέρας του σχεδίαζε να τροποποιήσει τη διαθήκη του και να δημιουργήσει φιλανθρωπικό ίδρυμα, μειώνοντας πιθανόν το μερίδιο της οικογένειας στην τεράστια περιουσία του. Η αλλαγή αυτή δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ λόγω του θανάτου του επιχειρηματία.

Mango: Τι απαντά η οικογένεια Άντιτς

Η οικογένεια Άντιτς εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία υπεραμύνεται της αθωότητας του Τζόναθαν, ζητώντας τον σεβασμό του τεκμηρίου της αθωότητας.

«Δεν υπάρχουν, ούτε θα βρεθούν νόμιμα αποδεικτικά στοιχεία εναντίον του. Η αθωότητά του είναι απόλυτη και η δικαστική έρευνα θα το αποδείξει», τόνισαν οι εκπρόσωποι της οικογένειας.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισής του, Κριστομπάλ Μαρτέλ δήλωσε: «Η εικασία περί ανθρωποκτονίας είναι αστήρικτη και, πάνω απ' όλα, οδυνηρή. Στιγματίζει έναν αθώο άνθρωπο. Τώρα ξεκινά η πραγματική διαδικασία, όπου η αλήθεια και η αθωότητα θα λάμψουν».