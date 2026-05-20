«Ο έμπολα μπορεί να μεταδίδεται ταχύτερα από ότι αρχικά είχαμε εκτιμήσει», εκτιμά ο ΠΟΥ

Σε επιφυλακή βρίσκεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για την επιδήμια του Έμπολα, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το εύρος και την ταχύτητα που εξαπλώνεται στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, προειδοποιώντας ότι ενδέχεται να έχει διάρκεια.

Εν αναμονή της άφιξης ιατρικού υλικού σε απομονωμένες περιοχές της ΛΔ Κονγκό, οι κάτοικοι οργανώνονται όπως μπορούν, μερικές φορές χωρίς καμία προφύλαξη.

Ομάδα των Γιατρών χωρίς Σύνορα (MSF) στη Μπούνια, πρωτεύουσα της επαρχίας Ιτούρι που θεωρείται επίκεντρο της επιδημίας, προσπάθησε να μεταφέρει ύποπτα κρούσματα σε κοντινά νοσοκομεία, αλλά όλα απάντησαν: «Είμαστε γεμάτα από ύποπτα κρούσματα. Δεν έχουμε πλέον χώρο».

Ο ιός Έμπολα προκαλεί μεταδοτικό αιμορραγικό πυρετό και έχει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας. Ωστόσο οι ειδικοί θεωρούν μικρό τον κίνδυνο να προκαλέσει πανδημία αυτός ο ιός που έχει σκοτώσει περισσότερους από 15.000 ανθρώπους στην Αφρική τα τελευταία 50 χρόνια, καθώς είναι λιγότερο μεταδοτικός από την ιλαρά ή την covid.

Ο Έμπολα εξαπλώνεται ραγδαία στο ανατολικό τμήμα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό σημαίνοντας συναγερμός στον ΠΟΥ / Φωτογραφία αρχείου AP (Hajarah Nalwadda)

Ο ΠΟΥ κήρυξε την Κυριακή υγειονομικό συναγερμό σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα επιδημία.

Χθες, Τρίτη, ο υπουργός Υγείας της ΛΔ Κονγκό Σάμιουελ Ρότζερ Κάμπα έκανε λόγο για 136 θανάτους που πιστεύεται ότι συνδέονται με τον Έμπολα και περίπου 543 ύποπτα κρούσματα.

Μέχρι στιγμής πολύ λίγα δείγματα έχουν ελεγχθεί σε εργαστήρια και οι απολογισμοί στη ΛΔ Κονγκό βασίζονται κυρίως σε ύποπτα κρούσματα.

«Δεν πιστεύω ότι αυτή η επιδημία θα τελειώσει σε δύο μήνες», προειδοποίησε η Αν Άνσια εκπρόσωπος του ΠΟΥ στη ΛΔ Κονγκό, υπενθυμίζοντας ότι προηγούμενη επιδημία διήρκεσε δύο χρόνια.

«Το εύρος της επιδημίας θα εξαρτηθεί από την ταχύτητα της απάντησής μας», πρόσθεσε επισημαίνοντας ότι πολλοί τόνοι υλικών έχουν σταλεί στις πληγείσες περιοχές.

Αμερικανός γιατρός μολύνθηκε από Έμπολα

Την ίδια ώρα, ένας Αμερικανός πολίτης που μολύνθηκε από τον Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό βρίσκεται καθ’ οδόν προς τη Γερμανία για να λάβει θεραπεία, ανακοίνωσαν χθες τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών των ΗΠΑ (CDC).

Ο ασθενής έχει ταυτοποιηθεί από τη χριστιανική ιεραποστολή Serge ως ο γιατρός Πίτερ Στάφορντ. Ήδη οι γερμανικές αρχές έχουν επισημάνει ότι θα εισαχθεί στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Charite του Βερολίνου.

Εξάλλου έξι άλλα πρόσωπα που θεωρούνται «επαφές υψηλού κινδύνου» οριστικοποιούν τα σχέδιά τους να ταξιδέψουν στην Ευρώπη, δήλωσε ο Σατίς Πιλάι αρμόδιος για τη διαχείριση του Έμπολα στα CDC.

Ο ΠΟΥ κήρυξε την Κυριακή υγειονομικό συναγερμό σε παγκόσμιο επίπεδο προκειμένου να αντιμετωπίσει αυτή τη νέα επιδημία του Έμπολα / Φωτογραφία αρχείου AP (Hajarah Nalwadda)

Δεν υπάρχει εμβόλιο ή θεραπεία για τον Έμπολα

Για το στέλεχος του ιού που ευθύνεται για αυτή την επιδημία, το Bundibugyo, δεν υπάρχει εμβόλιο ούτε θεραπεία.

Κατά συνέπεια τα μέτρα για την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσής του βασίζονται κυρίως στην τήρηση των προληπτικών μέτρων και στην ταχεία ανίχνευση κρουσμάτων για τον περιορισμό της επαφών τους.

Οι αρχές της ΛΔ Κονγκό δήλωσαν ότι έχουν εφαρμόσει ενισχυμένους ελέγχους στα σημεία εισόδου της χώρας, αν και ο ιός έχει ήδη περάσει τα σύνορα: ένας θάνατος και ένα κρούσμα έχουν καταγραφεί στην Ουγκάντα. Πρόκειται για δύο υπηκόους της ΛΔ Κονγκό, ενώ δεν έχει αναφερθεί κάποιο τοπικό κρούσμα.

Από χθες η Ουάσινγκτον «συμβουλεύει έντονα» τους πολίτες της να μην ταξιδεύουν στη ΛΔ Κονγκό, το Νότιο Σουδάν ή την Ουγκάντα και το Μπαχρέιν, ενώ ανακοίνωσε ότι για ένα μήνα θα απαγορεύσει την είσοδο σε ταξιδιώτες από αυτές τις τρεις χώρες. Οι ΗΠΑ είχαν ανακοινώσει τη Δευτέρα ότι θα ενισχύσουν τους υγειονομικούς ελέγχους στα σύνορά τους για τους ταξιδιώτες που φτάνουν αεροπορικώς από τις πληγείσες αφρικανικές χώρες.