Π.Ο.Υ: «Ο έμπολα μπορεί να μεταδίδεται ταχύτερα από ότι αρχικά είχαμε εκτιμήσει»

Ο ιός Έμπολα ενδέχεται να εξαπλώνεται ταχύτερα απ’ ό,τι αρχικά εκτιμήθηκε, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), καθώς το ξέσπασμα της επιδημίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει προκαλέσει τουλάχιστον 131 θανάτους. Η δρ Αν Αντσία δήλωσε στο BBC ότι όσο περισσότερο διερευνά ο Οργανισμός την επιδημία, τόσο πιο σαφές γίνεται ότι έχουν εξαπλωθεί κρούσματα και σε άλλες περιοχές.

Αξιωματούχοι ανακοίνωσαν ότι μέχρι την Τρίτη υπήρχαν περισσότερα από 513 ύποπτα κρούσματα στη ΛΔ Κονγκό, ενώ ένας άνθρωπος έχει πεθάνει στη γειτονική Ουγκάντα.

