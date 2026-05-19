Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από την εξαφάνιση της Χριστίνας Εξαρχουλέα τον Οκτώβριο του 2017 από τη Στούπα Μεσσηνίας. Μετά το διεθνές ένταλμα σύλληψης που εκδόθηκε σε βάρος του συζύγου της, οι αρχές τον αναζητούν στις ΗΠΑ, όπου και μετοίκησε αμέσως μετά την εξαφάνιση της γυναίκας. Οι αδελφές της 57χρονης εκτιμούν ότι η αδελφή του δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, ο οποίος και εξαφάνισε το πτώμα της.

Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» και οι δύο ανέφεραν πως η Χριστίνα Εξαρχουλέα ήταν θύμα ενδοοικογενειακής βίας και είχε φύγει από το σπίτι της και στο παρελθόν.

«Έπρεπε να τον έχουν βρει. Εγώ έχω δώσει στοιχεία, έχω πει, αλλά είναι πολλά τα χρόνια. Δε μας άφηνε να μιλάμε με την αδελφή μου. Κάθε μέρα ανεβαίνω έναν Γολγοθά. Πού είναι η αδελφή μου η Χριστίνα; Μια στεναχώρια κάθε μέρα. Πού είναι η αδελφή μου; Και τι της έκανε ο κύριος. Ας τον πούμε κύριο γιατί δεν αξίζει ούτε τη λέξη άνθρωπος. Αγωνία κάθε μέρα», είπε η μία από τις αδελφές της.

«Θέλω να τιμωρηθεί. Εκείνος γιατί τιμώρησε την αδελφή μου χωρίς να του φταίει; Δούλευε σαν τη σκλάβα για δαύτον. Όταν έβλεπε ότι μιλάγαμε της φώναζε “Έλα εδώ μωρή, έλα εδώ, μην αργείς”», συνέχισε.

Όπως είπε, αμέσως μετά την εξαφάνιση της αδελφής της πίστεψε ότι κάτι κακό της είχε συμβεί και πως υπεύθυνος ήταν ο σύζυγός της.

Αποκάλυψε μάλιστα ότι πολλές φορές την είχε δει με σημάδια κακοποίησης στο σώμα της, αλλά όποτε τη ρωτούσε τι της είχε συμβεί εκείνη δεν της έλεγε.

«Την έβλεπα μελανιασμένη και μου έλεγε “χτύπησα”. Της έλεγα “Χριστίνα, με κοροϊδεύεις; θα πάρω τηλέφωνο την αστυνομία”, και μου έλεγε κάτι τρελά πράγματα γιατί τη φοβέριζε», είπε η αδελφή της 57χρονης.

Και η άλλη αδελφή της αγνοούμενης πιστεύει ότι είναι νεκρή και ότι τη σκότωσε ο σύζυγός τη.

«Μακάρι να τον πιάσουν. Είναι στην Αμερική. Έχει δέκα ονόματα. Έχει αλλάξει τρεις διαφορετικές περιοχές. Αυτός ο άνθρωπος πρέπει να συλληφθεί. Έχει σκοτώσει την αδερφή μου. Πρέπει να τον βρούνε, να τον συλλάβουν, να έρθει στην Ελλάδα, να δικαστεί και όπως όλα δείχνουν είναι ένοχος, να καταδικαστεί. Δεν μπορεί αυτός να συνεχίσει τη ζωή του σαν να μη συμβαίνει τίποτα και η αδερφή μου να μη ζει. Αποτελεί κίνδυνο και για άλλες γυναίκες. Φοβάμαι ότι δε θα βρεθεί ποτέ. Δεν θα τον συλλάβουν ποτέ», είπε.

Εξαφάνιση Εξαρχουλέα: «Ψάξτε αλλού, μήπως την πέταξε στον βόθρο»

Στην εκπομπή μίλησε και η μητριά του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα, η οποία υποστήριξε ότι ο γιος της δεν είναι δολοφόνος.

«Η Χριστίνα και ο άντρας της είχανε το ίδιο μυαλό. Η Χριστίνα είχε ξαναφύγει και την ψάχναμε. Χρωστάγανε εδώ, χρωστάγανε εκεί. Ξέρω ‘γω τι κάνανε. Είχε αδυνατίσει πολύ. Πίστεψα ότι τον βαρέθηκε και έφυγε με κάποιον άλλο. Εγώ αυτό πιστεύω», είπε και συνέχισε:

«Για μένα δεν είναι δολοφόνος. Αν κατά λάθος την έσπρωξε κάτι, γιατί είχε γίνει ένα κόκαλο αυτή. Τι να σας πω... Αλλά είπανε ότι ψάξανε. Ξέρω ‘γω τι έγινε; Για μένα εξαφανίστηκε. Για ψάξτε και κάπου αλλού. Αν κατά λάθος την έσπρωξε και έπεσε, μπορεί να την έβαλε στον βόθρο. Πού αλλού να τη βάλει; Από αυτή τη λογική λέω. Αυτή ήταν μια χούφτα».

Εξαφάνιση Εξαρχουλέα: Τι αναφέρει το σκεπτικό για την έκδοση διεθνούς εντάλματος σύλληψης

Το σκεπτικό για την έκδοση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος του συζύγου της Χριστίνας Εξαρχουλέα αναφέρει:

«Στις 4 Απριλίου 2008 η Χριστίνα Εξαρχουλέα νυμφεύτηκε με πολιτικό γάμο το δεύτερο ξάδελφό της και κατηγορούμενο, με τον οποίο συζούσαν στην Καλογριά Στούπας Δυτικής Μάνης, σε οίκημα ιδιοκτησίας της. Η Χριστίνα ήταν ένα πρόσωπο χαμηλών τόνων, αγαπητή και με ζωντάνια, μη επιτηδευμένα περιποιημένη, που φρόντιζε την υγιεινή της. Ιδιαιτέρως αδύνατη, που της προσέδιδε παρουσιαστικό αδυναμίας, καθιστώντας την ανίκανη αντίδρασης προς υπεράσπιση του εαυτού της. Απασχολούνταν εποχικά μέχρι τα μέσα του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 σε ενοικιαζόμενα δωμάτια της περιοχής και ανά περιόδους έχει εργαστεί ως εργάτρια καθαριότητας στο Δήμο Δυτικής Μάνης, προκειμένου να ανταπεξέλθει στις δυσανάλογες για τις δυνατότητες τις ανειλημμένες οικονομικές υποχρεώσεις, καθώς είχε λάβει δάνειο από τράπεζα που πλήρωνε με ιδιαίτερη δυσκολία, ενώ ο κατηγορούμενος σύζυγός της ήταν άνεργος.

Κατά την έγγαμη συμβίωσή τους υπήρξαν εντάσεις και διαπληκτισμοί σε σταθερή και μόνιμη βάση που οδηγούσαν στην άσκηση σωματικής βίας σε βάρος της και ακολούθως ψυχολογική καταπόνησή της. Αιτία των προβλημάτων τους ήταν η οικονομική ανέχεια, η οποία ερείδονταν στην αεργία και στον αλκοολισμό του κατηγορουμένου, ο οποίος παρά τη μυώδη σωματοδομή του αρνούνταν να εργαστεί και κατανάλωνε αλκοόλ σε καθημερινή βάση. Πηγή συντήρησης για τον κατηγορούμενο ήταν η θανούσα, η οποία είχε προβεί σε δανεισμό από τράπεζα. Είχε πουλήσει σταδιακά όλα τα χρυσαφικά και τη μαλφή σε ενεχυροδανειστήρια, είχε προβεί σε πώληση του μεριδίου πενήντα τοις εκατό από κατάστημα, είχε ενδιαφερθεί για πώληση της οικίας όπου διέμεναν και όταν δεν μπορούσε να εξασφαλίσει σε ικανοποιητικό βαθμό για τον κατηγορούμενο χρήματα και αλκοόλ, ζητούσε δανεικά χρήματα. Από τα τέλη του Σεπτεμβρίου 2017 οι μεταξύ τους έριδες και διαπληκτισμοί παρουσίαζαν κλιμάκωση σε ένταση και συχνότητα, γεγονός που οδήγησε τα άτομα που το αντιλήφθηκαν να ενημερώσουν σχετικά την αδελφή του θύματος, η οποία συνάντησε τη Χριστίνα και κατά τη συνάντησή τους παρατήρησε μελανιές στο λαιμό της, για τις οποίες η θανούσα, προφανώς ψευδώς, ανέφερε ότι προκλήθηκαν από την πτώση της από την εξωτερική σκάλα της οικίας της, ενώ για τις φωνές που ακούγονταν της δικαιολόγησε λέγοντας ότι δεν απευθυνόταν σε αυτήν αλλά στο σκύλο τους. Πρωινές ώρες, στις 4 Οκτωβρίου 2017, η Χριστίνα Εξαρχουλέα διαπληκτίστηκε με το σύζυγό της. Διαπληκτισμός που έγινε αντιληπτός από το γείτονα και ξάδελφό της και έλαβε χώρα στις εξωτερικές σκάλες και στην αυλή του σπιτιού.

Κατά το συμβάν αυτό που προηγήθηκε της εξαφάνισης και του θανάτου της, ο συγκεκριμένος μάρτυρας άκουσε να λέει απευθυνόμενη στον κατηγορούμενο ότι ή εγώ θα φύγω ή εσύ. Διατυπώνοντας ρητά την πρόθεσή της να απεμπλακεί από τη τοξική συζυγική σχέση, πρόθεση που προσπάθησε να υλοποιήσει, όπως προκύπτει από τη μετέπειτα ανίχνευση της θέσης της. Την επόμενη ημέρα, 25 Οκτωβρίου 2017 και ώρα δέκα, ο κατηγορούμενος δήλωσε την εξαφάνιση της συζύγου του, αποκρύπτοντας τον έντονο καυγά τους και αναφέροντας ότι φοβάται για τη ζωή της, καθώς έχει ψυχολογικά προβλήματα. Από τότε τα ίχνη της θανούσας χάνονται και ο κατηγορούμενος, ο οποίος διαθέτει και την υπηκοότητα των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, μετά από τριάντα πέντε ημέρες από τη δήλωση εξαφάνισης, στην οποία προέβη προσχηματικά, αναχώρησε στις 29 Νοεμβρίου 2017 από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος με προορισμό τη Νέα Υόρκη, με ενδιάμεσο σταθμό τη Μόσχα. Από το χρόνο εκείνο ουδέποτε επέστρεψε στη χώρα. Διέκοψε τη συνεργασία του με τις αρχές για την ανακάλυψη της συζύγου του και μάλιστα έκτοτε δεν εκδήλωσε κανένα ενδιαφέρον σχετικά με την εξέλιξη των ερευνών. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί ο τρόπος και το μέσο με το οποίο τελέστηκε η πράξη της ανθρωποκτονίας από τον κατηγορούμενο, καθώς μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί η σορός της, ουδεμία αμφιβολία γεννούν ως προς την ταυτότητα του δράστη αυτής.

Προκύπτει ότι ο κατηγορούμενος τέλεσε το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση στην Καλογριά Στούπας Μεσσηνίας στις 24 Οκτωβρίου 2017 και μεταξύ των ωρών τέσσερις έως εννέα το βράδυ, ενεργώντας με πρόθεση και σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, σκότωσε τη σύζυγό του Χριστίνα Εξαρχουλέα, την οποία θανάτωσε με άγνωστο τρόπο και ακολούθως απέκρυψε επιμελώς το πτώμα της σε άγνωστο σημείο, προκειμένου να συγκαλύψει με τον τρόπο αυτό την εγκληματική του πράξη».