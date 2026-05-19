Λύγισε στο τέλος το Star στον Τελικό του Πρωταθλήματος Τύπου

Στις λεπτομέρειες χάθηκε ο τίτλος, παρά την τιτάνια προσπάθεια των παικτών του Θοδωρή Σούκα

Με δύο τελικούς ολοκληρώθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στην AEK SUNEL ARENA, το Final-4 του Πρωταθλήματος Μπάσκετ ΠΣΑΕ-ΜΜΕ.

O ΣΚΑΪ λύγισε το STAR και κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημά του

Στον τελικό του πρωταθλήματος, ο ΣΚΑΪ επικράτησε του STAR με 61-56, σε ένα παιχνίδι με μεγάλες διακυμάνσεις, ένταση μέχρι το τέλος και ανατροπή από την ομάδα του Φαλήρου.

Το STAR μπήκε εξαιρετικά στο ματς και προηγήθηκε με 0-8 στα πρώτα λεπτά, έχοντας καλές επιλογές στην επίθεση και ενέργεια στην άμυνα.

O ΣΚΑΪ βρήκε σταδιακά ρυθμό, όμως το STAR διατήρησε το προβάδισμα και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 14-18.

Στη δεύτερη περίοδο, το STAR συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έφτασε τη διαφορά μέχρι το 16-28, δείχνοντας ότι πατούσε καλύτερα στο παρκέ. Από εκείνο το σημείο, όμως, ο ΣΚΑΪ αντέδρασε, μείωσε την απόσταση και πήγε στα αποδυτήρια στο 29-33, κρατώντας ανοιχτό το παιχνίδι.

Η τρίτη περίοδος άλλαξε την εικόνα του τελικού.

O ΣΚΑΪ μπήκε δυνατά, έτρεξε επιμέρους σερί στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου και πέρασε μπροστά, όμως το STAR απάντησε και δεν επέτρεψε στο παιχνίδι να ξεφύγει. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 45-45, βάζοντας τον τελικό στην τελική του ευθεία από μηδενική βάση.

Στην τέταρτη περίοδο, ο ΣΚΑΪ ήταν πιο αποτελεσματικό στα κρίσιμα σημεία. Προηγήθηκε με 53-48, το STAR επέστρεψε και πλησίασε στον πόντο (54-53), όμως στα τελευταία λεπτά ο ΣΚΑΪ βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τελικό 61-56, κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή.

Για τον ΣΚΑΪ, ο Λεωνίδας Αθανασιάδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ είχε καθοριστική παρουσία στην επιστροφή και στο φινάλε. Ο Γιάννης Αθανασιάδης πρόσθεσε 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Δημήτριος Σπυρίδων είχε 6 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, δίνοντας σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι.

Για το STAR, ο Ιωάννης Πρωτοπαπάς σημείωσε 15 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, ο Αντώνης Σρόιτερ είχε 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Δημήτρης Σταθουλόπουλος πρόσθεσε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Φραντζέσκος Φραντζεσκάκης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Δεκάλεπτα: 14-18, 29-33, 45-45, 61-56.

Το SDNA κατέκτησε το Κύπελλο ΠΣΑΕ-ΜΜΕ με νίκη 98-69 επί της ALTER EGO

Στον τελικό του Κυπέλλου, το SDNA κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας την ALTER EGO με 98-69. Το SDNA μπήκε δυνατά από την πρώτη περίοδο, προηγήθηκε με 33-16 και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, έχοντας υψηλά ποσοστά, καλή δημιουργία και σταθερό ρυθμό στην επίθεση.

Ο Ράπτης ήταν πρώτος σκόρερ με 31 πόντους, ο Πετρίδης πρόσθεσε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Τσίμπος είχε 22 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Χαρίσης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για την ALTER EGO, ο Βαγγέλης έκανε μεγάλη εμφάνιση με 28 πόντους, 19 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Χρηστακάκος είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Καρδίτσας 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Δεκάλεπτα: 33-16, 55-33, 79-48, 98-69.

Το Final-4 διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας.

