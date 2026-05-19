Λύγισε στο τέλος το Star στον Τελικό του Πρωταθλήματος Τύπου

Ο ΣΚΑΙ κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο του, ύστερα από δραματικό αγώνα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.05.26 , 15:48 «Έχει περάσει πέρα από τα σύνορα»: Εξαπλώνεται η επιδημία Έμπολα
19.05.26 , 15:36 «Δεν υπάρχει διαρροή αερίου»- Έρευνες και στη θάλασσα για την περίεργη οσμή
19.05.26 , 15:08 Microneedling: Η θεραπεία που «ξυπνάει» την επιδερμίδα σας
19.05.26 , 15:07 Καταζητείται ο σύζυγος της Εξαρχουλέα: «Τη χτυπούσε, αλλά τον κάλυπτε»
19.05.26 , 14:51 Λύγισε στο τέλος το Star στον Τελικό του Πρωταθλήματος Τύπου
19.05.26 , 14:42 «Του χρόνου θα δούμε πολλές αλλαγές στην τηλεόραση»
19.05.26 , 14:33 Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία
19.05.26 , 14:17 Άση Μπήλιου: Ο Άρης στον Ταύρο μέχρι τις 28/6 - Πώς θα επηρεάσει τα ζώδια
19.05.26 , 14:09 Δολοφονία Κυριακής Γρίβα: Σε δίκη οι 4 αστυνομικοί των Αγίων Αναργύρων
19.05.26 , 13:54 Pirelli: 1500 χιλιόμετρα με Pagani Utopia Roadster
19.05.26 , 13:54 Πώς επηρεάζει η Αφροδίτη τα ερωτικά από 19 Μαΐου ως 13 Ιουνίου
19.05.26 , 13:48 Τραγωδία στο Περιστέρι: ΙΧ παρέσυρε και σκότωσε 38χρονο
19.05.26 , 13:43 Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
19.05.26 , 13:43 Ζήνα Κουτσελίνη: «Του χρόνου θα προσφέρουμε και γέλιο και κλάμα»
19.05.26 , 13:33 Η Chanel μετατρέπει το σκάκι σε ένα συλλεκτικό έργο τέχνης
Γωγώ Μαστροκώστα: Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό
Σίσσυ Χριστίδου: Η ηλικία, το ύψος, τα παιδιά και η σχέση με τον Μαραντίνη
MasterChef 2026: Ποιον έστειλε στην μπλε μπριγάδα ο Ανδρέας;
Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
Έντονη μυρωδιά αερίου σε περιοχές της Αττικής - Εκκενώθηκαν σχολεία
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Γραμμέλη: «Θα επιστρέψει ένα πολύ μεγάλο όνομα της ελληνικής τηλεόρασης»
Eurovision: Η πρώτη συνεργασία της νικήτριας Dara με Έλληνα καλλιτέχνη
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
Αλεξάνδρου - Ελληνίδου: Το πάρτι υπερπαραγωγή & η εντυπωσιακή διακόσμηση
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Στις λεπτομέρειες χάθηκε ο τίτλος, παρά την τιτάνια προσπάθεια των παικτών του Θοδωρή Σούκα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με δύο τελικούς ολοκληρώθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου 2026, στην AEK SUNEL ARENA, το Final-4 του Πρωταθλήματος Μπάσκετ ΠΣΑΕ-ΜΜΕ.

O ΣΚΑΪ λύγισε το STAR και κατέκτησε το δεύτερο πρωτάθλημά του

Στον τελικό του πρωταθλήματος, ο ΣΚΑΪ επικράτησε του STAR με 61-56, σε ένα παιχνίδι με μεγάλες διακυμάνσεις, ένταση μέχρι το τέλος και ανατροπή από την ομάδα του Φαλήρου.

Το STAR μπήκε εξαιρετικά στο ματς και προηγήθηκε με 0-8 στα πρώτα λεπτά, έχοντας καλές επιλογές στην επίθεση και ενέργεια στην άμυνα.

O ΣΚΑΪ βρήκε σταδιακά ρυθμό, όμως το STAR διατήρησε το προβάδισμα και έκλεισε την πρώτη περίοδο μπροστά με 14-18.

Στη δεύτερη περίοδο, το STAR συνέχισε να έχει τον έλεγχο και έφτασε τη διαφορά μέχρι το 16-28, δείχνοντας ότι πατούσε καλύτερα στο παρκέ. Από εκείνο το σημείο, όμως, ο ΣΚΑΪ αντέδρασε, μείωσε την απόσταση και πήγε στα αποδυτήρια στο 29-33, κρατώντας ανοιχτό το παιχνίδι.

Η τρίτη περίοδος άλλαξε την εικόνα του τελικού.

ΣΚΑΪ μπήκε δυνατά, έτρεξε επιμέρους σερί στο ξεκίνημα του δεκαλέπτου και πέρασε μπροστά, όμως το STAR απάντησε και δεν επέτρεψε στο παιχνίδι να ξεφύγει. Το δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τις δύο ομάδες ισόπαλες στο 45-45, βάζοντας τον τελικό στην τελική του ευθεία από μηδενική βάση.

star

Στην τέταρτη περίοδο, ο ΣΚΑΪ ήταν πιο αποτελεσματικό στα κρίσιμα σημεία. Προηγήθηκε με 53-48, το STAR επέστρεψε και πλησίασε στον πόντο (54-53), όμως στα τελευταία λεπτά ο ΣΚΑΪ βρήκε τις λύσεις που χρειαζόταν και κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τελικό 61-56, κατακτώντας τον τίτλο του πρωταθλητή.

Για τον ΣΚΑΪ, ο Λεωνίδας Αθανασιάδης ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής με 28 πόντους, 7 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ είχε καθοριστική παρουσία στην επιστροφή και στο φινάλε. Ο Γιάννης Αθανασιάδης πρόσθεσε 11 πόντους, 11 ριμπάουντ και 3 ασίστ, ενώ ο Δημήτριος Σπυρίδων είχε 6 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 μπλοκ, δίνοντας σημαντικές λύσεις κοντά στο καλάθι.

Για το STAR, ο Ιωάννης Πρωτοπαπάς σημείωσε 15 πόντους και μοίρασε 5 ασίστ, ο Αντώνης Σρόιτερ είχε 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ο Δημήτρης Σταθουλόπουλος πρόσθεσε 12 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Φραντζέσκος Φραντζεσκάκης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 12 ριμπάουντ.

Δεκάλεπτα: 14-18, 29-33, 45-45, 61-56.

Το SDNA κατέκτησε το Κύπελλο ΠΣΑΕ-ΜΜΕ με νίκη 98-69 επί της ALTER EGO

Στον τελικό του Κυπέλλου, το SDNA κατέκτησε το τρόπαιο, νικώντας την ALTER EGO με 98-69. Το SDNA μπήκε δυνατά από την πρώτη περίοδο, προηγήθηκε με 33-16 και διατήρησε τον έλεγχο μέχρι το τέλος, έχοντας υψηλά ποσοστά, καλή δημιουργία και σταθερό ρυθμό στην επίθεση.

Ο Ράπτης ήταν πρώτος σκόρερ με 31 πόντους, ο Πετρίδης πρόσθεσε 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ο Τσίμπος είχε 22 πόντους και 11 ασίστ, ενώ ο Χαρίσης ολοκλήρωσε τον αγώνα με 11 πόντους και 11 ριμπάουντ.

Για την ALTER EGO, ο Βαγγέλης έκανε μεγάλη εμφάνιση με 28 πόντους, 19 ριμπάουντ και 6 ασίστ, ενώ ο Χρηστακάκος είχε 14 πόντους και 7 ριμπάουντ και ο Καρδίτσας 13 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Δεκάλεπτα: 33-16, 55-33, 79-48, 98-69.

Το Final-4 διεξήχθη υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
 |
ΜΠΑΣΚΕΤ
 |
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΥΠΟΥ
 |
ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΥΚΑΣ
 |
STAR
 |
ΣΚΑΙ
 |
SUNEL ARENA
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top