Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στο Περιστέρι, όταν ΙΧ που οδηγούσε μια 49χρονη παρέσυρε έναν 38χρονο πεζό.
Το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή των οδών Ανθέων και Βασιλικών. Από τη σφοδρή παράσυρση ο άνδρας τραυματίστηκε πάρα πολύ σοβαρά και διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν». Εκεί οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να τον κρατήσουν στη ζωή, όμως ο 38χρονος υπέκυψε στα τραύματά του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο που έγινε το δυστύχημα δεν υπάρχει επαρκής φωτισμός, γεγονός που πιθανόν να συνέβαλε στο τροχαίο.
Παράλληλα, δύο καταστήματα που βρίσκονται απέναντι από το σημείο ήταν κλειστά εκείνη την ώρα, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει επιπλέον φωτισμός από τις βιτρίνες τους.
Η 49χρονη οδηγός του αυτοκινήτου συνελήφθη. Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος.