Χαϊδάρι: Νεκρός 65χρονος πεζός - Παρασύρθηκε από βαν στη Λεωφόρο Αθηνών

Φέρεται να προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο

STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: εξωτερική φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Το ρεπορτάζ της ΕΡΤ για την παράσυρση πεζού από βαν στη Λεωφόρο Αθηνών και τον θανάσιμο τραυματισμό του
Ακούστε το άρθρο

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο σημειώθηκε στην περιοχή του Χαϊδαρίου, το βράδυ της Τετάρτης 7 Ιανουαρίου 2026.

Ένας άνδρας, 65 ετών, έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από μικρό φορτηγό στη Λεωφόρο Αθηνών, κοντά στο Παλατάκι, γύρω στις 22:30 το βράδυ. 

Το βαν κινούμενο επί της Λεωφόρου Αθηνών στο ρεύμα προς Κόρινθο παρέσυρε τον 65χρονο πεζό που προσπάθησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει θανάσιμα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ.

Ο άτυχος άνδρας παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. 

Προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Περιστερίου, ενώ ο οδηγός του βαν συνελήφθη στο πλαίσιο της προανάκρισης.
 

