Το Άγιον Όρος φαίνεται πως επέλεξε για ακόμη μία φορά ο Άρης Σερβετάλης, ο οποίος τις τελευταίες ημέρες βρίσκεται εκεί ακολουθώντας έναν τρόπο ζωής που θυμίζει μοναχική καθημερινότητα. Ο γνωστός ηθοποιός απαθανατίστηκε με μακρύ μούσι και ράσα, έχοντας υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα από αυτή που το κοινό έχει συνηθίσει να βλέπει στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Οι φωτογραφίες προβλήθηκαν στην εκπομπή «Weekend Live», προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη νέα αυτή περίοδο της ζωής του ηθοποιού. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρθηκαν στην εκπομπή, η παρουσία του στο Άγιον Όρος δεν σχετίζεται μόνο με τη βαθιά προσωπική του πίστη, αλλά και με τη νέα τηλεοπτική δουλειά που ετοιμάζει.

Ο Άρης Σερβετάλης αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στη νέα σειρά του MEGA με τίτλο «Άγιος Ιωσήφ», όπου θα υποδυθεί τον ομώνυμο Άγιο. Για τον λόγο αυτό, φαίνεται πως θέλησε να βιώσει από κοντά την καθημερινότητα και το αυστηρό τυπικό της μοναστικής ζωής, προκειμένου να προσεγγίσει όσο πιο αυθεντικά γίνεται τον ρόλο του.

«Είδαμε εικόνες του αγαπημένου ηθοποιού, ο οποίος βρίσκεται τις τελευταίες ημέρες στο περιβόλι της Παναγιάς. Πηγαίνει αρκετά συχνά για προσκύνημα, όμως αυτή τη φορά βρίσκεται στην Ιερά Μονή και για τις ανάγκες γυρισμάτων της νέας σειράς που αφορά τον βίο του Αγίου Ιωσήφ», ανέφερε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Καραγιάννης μέσα από την εκπομπή.

Ο ίδιος αποκάλυψε ακόμη πως δεν είναι η πρώτη φορά που ο ηθοποιός επιλέγει να ζήσει για ένα διάστημα σαν μοναχός, στο πλαίσιο προετοιμασίας για κάποιον ρόλο.

«Από το 2021, όταν γυρίστηκε η ταινία “Άγιος Νεκτάριος”, είχε μείνει για τουλάχιστον έναν μήνα στο Άγιον Όρος. Θέλει να βιώνει ο ίδιος το τυπικό της μοναστικής ζωής, συμμετέχει σε πολύωρες αγρυπνίες, βοηθά στην τράπεζα και ακολουθεί πιστά όσα κάνουν οι μοναχοί, ώστε να μπορέσει να αποδώσει καλύτερα τον ρόλο του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ο Άρης Σερβετάλης ακολουθεί εδώ και χρόνια έναν ιδιαίτερα αυστηρό τρόπο ζωής, έχοντας μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη σχέση του με την ορθόδοξη πίστη και για το πόσο σημαντική είναι στη ζωή του η πνευματική καθοδήγηση που έχει λάβει.

«Η ζωή του είναι άμεσα συνδεδεμένη με την εκκλησία και τη μοναστική παράδοση. Ακολουθεί αυστηρό πρόγραμμα και στο Άγιον Όρος συμμετέχει στις ακολουθίες χωρίς καμία απολύτως διάκριση, όπως όλοι οι υπόλοιποι», τόνισε ο δημοσιογράφος.

Παρά τη δημοσιότητα που συχνά συνοδεύει τις επιλογές του, ο ηθοποιός αποφεύγει να σχολιάζει όσα γράφονται ή ακούγονται για εκείνον, επιλέγοντας να κρατά χαμηλούς τόνους και να επικεντρώνεται στη δουλειά και την προσωπική του πορεία.