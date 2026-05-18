Τροχός της Τύχης: Ο Σήφης κέρδισε το 3ο αυτοκίνητο της σεζόν!

Στο επεισόδιο του Τροχός της Τύχης που προβλήθηκε το βράδυ της Δευτέρας 18 Μαΐου 2026 στο Star, το μακροβιότερο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης χάρισε το τρίτο αυτοκίνητο της σεζόν!

Μεγάλος τυχερός αναδείχθηκε ο Σήφης, ο οποίος αν και καρδιοχτύπησε, έλυσε τελικά τον γρίφο ένα δευτερόλεπτο πριν λήξει ο χρόνος.

Η κατηγορία ήταν «Πάνε Πακέτο», όπως ανακοίνωσε η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ και Α να εμφανίζονται στον πίνακα. Ο παίκτης επέλεξε στη συνέχεια τα σύμφωνα Κ, Μ και Ρ, ενώ για φωνήεν διάλεξε το Ι.

Οι επιλογές του αποδείχθηκαν ιδιαίτερα εύστοχες, καθώς ο Σήφης όχι μόνο βρήκε τις δύο κρυμμένες λέξεις, αλλά κέρδισε και το μεγάλο δώρο του παιχνιδιού: ένα πολυτελές αυτοκίνητο.

Εκτός από το νέο του αυτοκίνητο, που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τις μετακινήσεις του, ο μεγάλος νικητής της βραδιάς κέρδισε και χρηματικό έπαθλο ύψους 3.255 ευρώ.

«Τι λες τώρα; Θα τρελαθούμε! Ένα μεγάλο χειροκρότημα γιατί έχουμε νικητή. Έχουμε μείνει όλοι άναυδοι», είπε με κλεισμένη φωνή από τους πανηγυρισμούς ο Πέτρος Πολυχρονίδης.

Ο αγαπημένος παρουσιαστής συνεχάρη θερμά τον μεγάλο νικητή, κλείνοντας με το χαρακτηριστικό σύνθημα της εκπομπής: «Όποιος γυρίζει, κερδίζει!».

