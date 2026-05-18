Renault Eco-G turbo 120 EDC: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Το Clio έχει διευρύνει τη γκάμα του με την έκδοση Eco‑G turbo 120 EDC,η οποία αξιοποιεί το μοναδικό σύστημα κίνησης Renault bi-fuel (βενζίνης/LPG) Χάρη στη διάταξη διπλού καυσίμου (βενζίνη/LPG) και στις δύο ξεχωριστές δεξαμενές, το Clio Eco-G turbo 120 προσφέρει υψηλό επίπεδο καθημερινής ευελιξίας και συνολική αυτονομία έως 1.450 km — ένα σημαντικό πλεονέκτημα στην κατηγορία, που ενισχύει την ελκυστικότητα του μοντέλου τόσο για ιδιώτες, όσο και για εταιρικούς πελάτες. Το εργοστασιακό σύστημα bi-fuel συνεργάζεται με τον υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1.2 άμεσου ψεκασμού.

Σε σύγκριση με το bi-fuel σύστημα κίνησης του Clio 5 (Eco-G 100), το νέο Eco-G turbo 120 έχει αναβαθμιστεί ώστε να αποδίδει συνολική ισχύ 120 hp (+20 hp) και μέγιστη ροπή 200 Nm (+30 Nm). Επιπλέον έχει χαμηλό κόστος χρήσης, με τιμή καυσίμου τουλάχιστον 40% χαμηλότερη της βενζίνης Μάλιστα η αποδοτικότητα συνδυάζεται με μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.Διαθέσιμο αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη EDC, το σύστημα κίνησης Eco-G turbo 120 έχει μέση κατανάλωση από 6,5 l/100 km σε λειτουργία LPG, με εκπομπές CO₂ από 106 g/km. Σε λειτουργία βενζίνης, το Clio Eco-G turbo 120 καταναλώνει 5,4 l/100 km με εκπομπές CO₂ 122 g/km.

Οι τιμές του μοντέλου για την εισαγωγική έκδοση Evolution ξεκινούν από 22.900 ευρώ . Η έκδοση Clio Eco-G 120 EDC Techno έχει τιμή 23.900 ευρώ, ενώ η έκδοση esprit Alpine κοστίζει 25.900 ευρώ. Να σημειώσουμε ότι όλες οι εκδόσεις έχουν 5ετή εργοστασιακή εγγύηση ή 100.000 χιλιομέτρα και συνοδεύονται με 5 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια.