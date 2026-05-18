Το πρότυπο του girl boss μου χάρισε μία ωραιότατη υπερκόπωση

Μάθετε να λέτε όχι. Προστατέψτε τον χρόνο και την ενέργειά σας.

Για χρόνια, πίστευα ότι η επιτυχία ήταν η μόνη μου αξία. Η ατελείωτη προσπάθεια, η αδιάκοπη προσπάθεια να κάνω περισσότερα, να είμαι κάτι παραπάνω – αυτό ήταν που νόμιζα ότι χρειαζόμουν για να αποδείξω την αξία μου.

Έπειτα, κυνήγησα το λεγόμενο όνειρο του «Girl Boss», νομίζοντας ότι ήταν η απάντηση στο να νιώθω ολοκληρωμένη και επιτυχημένη. Αλλά δεν ήμουν προετοιμασμένη για αυτό που θα ακολουθούσε.

Η εξουθένωση με χτύπησε σαν σεισμική δόνηση πολλών Ρίχτερ, συνειδητοποίησα ότι το να ζω έτσι με κατέστρεφε. Αν έχετε νιώσει ποτέ παγιδευμένη σε αυτόν τον κύκλο, να ξέρετε το εξής: δεν είστε μόνη. Και υπάρχει διέξοδος.

Πότε και πώς αποφάσισα να γίνω Girl Boss

Όλα ξεκίνησαν αρκετά αθώα. Είχα διαβάσει ιστορίες γυναικών που έχτιζαν αυτοκρατορίες, διαχειρίζονταν πολλά έργα και δούλευαν μέχρι αργά το βράδυ – όλα στο όνομα της φιλοδοξίας.

Η ιδέα ότι θα μπορούσα να είμαι «το κορίτσι που τα έχει όλα» έγινε η εμμονή μου. Πίστευα ότι αν δούλευα αρκετά σκληρά, θα έβρισκα την ευτυχία, την επιτυχία και –το πιο σημαντικό– την επιβεβαίωση. Έτσι, πίεζα τον εαυτό μου περισσότερο κάθε μέρα. Έμενα ξύπνια μέχρι αργά, παρέλειπα γεύματα και έλεγα «ναι» σε κάθε ευκαιρία.

Νόμιζα ότι αυτή η αδιάκοπη προσπάθεια ήταν ένα σημάδι δύναμης, ένα έμβλημα τιμής.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου