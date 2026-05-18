Η Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας, είναι μια ημερομηνία που μας καλεί να στρέψουμε το βλέμμα στον πυρήνα της κοινωνικής μας συνύπαρξης. Για το 2026, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών θέτει στο επίκεντρο το θέμα «Οικογένειες, Ανισότητες και Ευημερία του Παιδιού».

Η επιλογή αυτή αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη να εξετάσουμε πώς οι οικονομικές και κοινωνικές αποκλίσεις επηρεάζουν την καθημερινότητα στο σπίτι και, κυρίως, το μέλλον της επόμενης γενιάς.

Η ακτινογραφία της σύγχρονης οικογένειας

Σήμερα, η έννοια της οικογένειας ξεπερνά τα παραδοσιακά σχήματα. Μονογονεϊκές οικογένειες, ζευγάρια χωρίς παιδιά, οικογένειες μεταναστών, νοικοκυριά που φροντίζουν μέλη με αναπηρία ή ηλικιωμένους, συνθέτουν ένα πολύχρωμο αλλά και απαιτητικό μωσαϊκό. Παρά τη διαφορετικότητά τους, όλες αυτές οι μονάδες μοιράζονται κοινές προκλήσεις: την εργασιακή ανασφάλεια, την πίεση του χρόνου και την άνιση πρόσβαση σε ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας.

Η διεύρυνση των ανισοτήτων παγκοσμίως δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η ευημερία ενός παιδιού εξαρτάται συχνά από το ταχυδρομικό κώδικα της περιοχής του ή το εισόδημα των γονιών του. Οι στατιστικές δείχνουν ότι η έλλειψη υποστηρικτικών δομών εγκλωβίζει πολλές οικογένειες σε έναν κύκλο περιορισμένων ευκαιριών, επηρεάζοντας άμεσα την υγεία και την εκπαίδευση των παιδιών.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου