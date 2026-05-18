Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία στα Χανιά σε έναν 47χρονο πατέρα, ο οποίος κατηγορείται για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού.

Η σύλληψη έγινε χθες Κυριακή, έπειτα από καταγγελία της 46χρονης συζύγου του και μητέρας του ανηλίκου.

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο σύζυγός της άσκησε βία σε βάρος του παιδιού τους τόσο στις 12 Απριλίου, όσο και το βράδυ του Σαββάτου. Μάλιστα είπε πως ο γιος τους έχει ποσοστό αναπηρίας 79%.

Συγκεκριμένα η γυναίκα είπε πως το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ο σύζυγός της, φέρεται να χτύπησε τον γιο τους, προκαλώντας του σωματικές βλάβες.

Πριν από ένα μήνα, είχε ξανά επιτεθεί στο αγόρι, χτυπώντας τον στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, ενώ μετά τον κλείδωσε στην αποθήκη του σπιτιού.

Για τον ανήλικο διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία.

Γείτονες της οικογένειας ανέφεραν ότι δεν είχαν προκαλέσει ποτέ αναστάτωση στη γειτονιά και δεν είχαν ακουστεί καβγάδες από το σπίτι τους.

Ο πατέρας θα βρεθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν.

