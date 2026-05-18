Κρήτη: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της για κακοποίηση του γιου τους

Ο 16χρονος είναι στο φάσμα του αυτισμού

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.05.26 , 16:07 Στεφανίδου - Ευαγγελάτος: Στη Νέα Υόρκη για την αποφοίτηση της κόρης τους
18.05.26 , 16:00 Το πρότυπο του girl boss μου χάρισε μία ωραιότατη υπερκόπωση
18.05.26 , 15:48 Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
18.05.26 , 15:20 Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
18.05.26 , 15:19 MasterChef: Ποια μπριγάδα θα καθορίσει με τη νίκη της τις εξελίξεις;
18.05.26 , 15:11 Δρ. Κούκος: Συμπτώματα, διάγνωση και αντιμετώπιση ρήξης τενόντων στον ώμο
18.05.26 , 15:10 Akylas: Ξύπνησε με πυρετό και μεγάλη αδυναμία στο σώμα
18.05.26 , 15:00 Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας: Οι προκλήσεις της σύγχρονης εποχής
18.05.26 , 14:48 Κρήτη: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της για κακοποίηση του γιου τους
18.05.26 , 14:47 Ελένη Μενεγάκη: Μπήκε σε summer mood - Οι φωτογραφίες με κίτρινο φόρεμα
18.05.26 , 14:47 Γιώργος Καπουτζίδης: «Είναι μια δικαίωση για τον Δημήτρη Κοντόπουλο»
18.05.26 , 14:44 Citroën Racing Formula E: Υποσχόμενη εμφάνιση στον διπλό αγώνα του Μονακό
18.05.26 , 14:40 Πανελλαδικές 2026: Πώς να διαχειριστείς τις τελευταίες ημέρες
18.05.26 , 14:36 Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος
18.05.26 , 14:23 Άγιοι Ανάργυροι: Οι κοινωνικές υπηρεσίες πάνω από την οικογένεια
Δέσποινα Βανδή: Έγινε νονά στη Βουλιαγμένη - Μαζί η κόρη της, Μελίνα
Τσιμτσιλή: O λόγος που Οικονομάκου – Τσερέλα δεν ήθελαν κάμερες στον γάμο
Τέλος στην υπόθεση εξαφάνισης του μικρού Μπεν στην Κω
Πάνος Κουτσουμπής: Είναι ένας τρυφερός μπαμπάς - Η φωτογραφία με την Ξένια
ΣΚΑΪ: Δε συνεχίζει η Βίδου - Αναλαμβάνει η Φλυτζάνη τη θέση της Κοσιώνη
Μπάρκα: Το πάρτι του γάμου, το νυφικό & οι προετοιμασίες από τις φίλες της
Αθηνά Οικονομάκου: Οι φωτογραφίες με τη βέρα της και ο «μικτός» γάμος
Ρόδος: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύματα μάνα και κόρη
Ούτε Ομπράντοβιτς ούτε Σάρας - Η επιστροφή που θα απογειώσει τον ΠΑΟ
Άννα Βίσση: Για φαγητό σε παραδοσιακό καφενείο - «Το νέο στέκι μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συνελήφθη 47χρονος πατέρας στα Χανιά για κακοποίηση του 16χρονου γιου του με αυτισμό.
  • Η σύζυγός του κατήγγειλε βία κατά του παιδιού σε δύο περιστατικά, τον Απρίλιο και το Σάββατο.
  • Ο γιος έχει ποσοστό αναπηρίας 79% και υπέστη σωματικές βλάβες από τον πατέρα του.
  • Διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για την καταγραφή των τραυμάτων του ανηλίκου.
  • Ο πατέρας θα παρουσιαστεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για τις κατηγορίες.

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία στα Χανιά σε έναν 47χρονο πατέρα, ο οποίος κατηγορείται για την κακοποίηση του 16χρονου γιου του, ο οποίος βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού

Η σύλληψη έγινε χθες Κυριακή, έπειτα από καταγγελία της 46χρονης συζύγου του και μητέρας του ανηλίκου.

Αλεξανδρούπολη: Ξεκίνησε η δίκη για την κακοποίηση 5χρονου σε νηπιαγωγείο

Σύμφωνα με την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα», η γυναίκα ανέφερε στους αστυνομικούς πως ο σύζυγός της άσκησε βία σε βάρος του παιδιού τους τόσο στις 12 Απριλίου, όσο και το βράδυ του Σαββάτου. Μάλιστα είπε πως ο γιος τους έχει ποσοστό αναπηρίας 79%.

Συγκεκριμένα η γυναίκα είπε πως το βράδυ του περασμένου Σαββάτου ο σύζυγός της, φέρεται να χτύπησε τον γιο τους, προκαλώντας του σωματικές βλάβες. 

Πύργος: Τουλάχιστον τρεις μήνες έκαιγαν και δάγκωναν το 10 μηνών βρέφος

Πριν από ένα μήνα, είχε ξανά επιτεθεί στο αγόρι, χτυπώντας τον στο κεφάλι, το πρόσωπο και το σώμα, ενώ μετά τον κλείδωσε στην αποθήκη του σπιτιού. 

Για τον ανήλικο διατάχθηκε ιατροδικαστική εξέταση για να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία. 

Κακοποίηση 8χρονου: Καταδικάστηκε Ο Θείος Και Στο Εφετείο

Γείτονες της οικογένειας ανέφεραν ότι δεν είχαν προκαλέσει ποτέ αναστάτωση στη γειτονιά και δεν είχαν ακουστεί καβγάδες από το σπίτι τους. 

Ο πατέρας θα βρεθεί ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα για να δώσει εξηγήσεις για τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. 
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΧΑΝΙΑ
 |
ΠΑΤΕΡΑΣ
 |
ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ
 |
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΒΙΑ
 |
ΑΥΤΙΣΜΟΣ
 |
ΓΙΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top