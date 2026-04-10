Πύργος: Τουλάχιστον τρεις μήνες έκαιγαν και δάγκωναν το 10 μηνών βρέφος

«Φοβόμουν τον σύντροφό μου», είπε η μητέρα στην απολογία της

10.04.26 , 14:30 Συνομιλίες Ιράν – ΗΠΑ στο Πακιστάν: Αβέβαιη η συμμετοχή του Ιράν
10.04.26 , 13:53 Μεγάλη Παρασκευή: Με κατάνυξη και συγκίνηση η τελετή της Αποκαθήλωσης
10.04.26 , 13:30 Πύργος: Τουλάχιστον τρεις μήνες έκαιγαν και δάγκωναν το 10 μηνών βρέφος
10.04.26 , 13:09 Πάσχα: Καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα
10.04.26 , 12:54 GAC: Η επιβεβαίωση της ποιότητας και της αξιοπιστίας της
10.04.26 , 12:45 Συνελήφθη η εγγονή γνωστού πολιτικού για ναρκωτικά
10.04.26 , 12:41 Τρίκαλα: Αποσωληνώθηκε ο 19χρονος που διαγνώστηκε με μηνιγγίτιδα
10.04.26 , 12:14 Συγκινεί ο Γιάννης Αεράκης: «Τίποτα δεν είναι δεδομένο»
10.04.26 , 11:23 Μεγάλη Παρασκευή: Μέχρι ποια ώρα θα λειτουργήσουν τα μέσα μεταφοράς
10.04.26 , 10:50 Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
10.04.26 , 10:17 Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
10.04.26 , 09:50 Σίσσυ Χρηστίδου: Διακοπές στην Κέρκυρα με τους γιους της
10.04.26 , 09:20 Έθιμα του Πάσχα σε όλη την Ελλάδα - Βασικά στοιχεία οι θόρυβοι και το φως!
10.04.26 , 09:08 Πάσχα 2026: Φεύγουν και οι τελευταίοι εκδρομείς από την Αττική
10.04.26 , 09:05 BMW iX3: Και άλλα «παράσημα» για το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Φαίη Σκορδά: Η υποδοχή της οικογένειάς της στη Θεσσαλονίκη
Νατάσα Θεοδωρίδου: Το πρώτο κοινό βίντεο με τον σύντροφό της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Ο γιος του Πάρης παίζει με τη Ρία Ελληνίδου
Ξέσπασε η Βάνα Μπάρμπα: «Είμαστε σε αδιέξοδο»
Ανακαλείται φέτα γνωστής επωνυμίας – Εντοπίστηκε το βακτήριο «listeria»
Δανάη Μπάρκα – Αλέξης Γεωργούλης: TikTok με άρωμα «Είσαι το Ταίρι μου»
Καιρός Μεγάλη Παρασκευή: Συννεφιά και κρύο – Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακή εξόρμηση στην παραλία της Κορίνθου
Βαρύ πένθος για τον Γιώργο Χειμωνέτο– Τα λόγια που «ραγίζουν» καρδιές
Άρης στον Κριό: Ποια ζώδια θα πιεστούν
Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Το ρεπορτάζ του Κώστα Γκελντή για την κακοποίηση στο βρέφος από τον Πύργο - Βίντεο κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σοβαρή κακοποίηση 10 μηνών βρέφους στον Πύργο από τη μητέρα και τον σύντροφό της, που διαρκούσε τουλάχιστον τρεις μήνες.
  • Περισσότερα από 40 τραύματα στο σώμα του βρέφους, συμπεριλαμβανομένων μωλώπων, δαγκωματιών και καψιμάτων από τσιγάρα.
  • Η μητέρα ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον σύντροφό της, ο οποίος ομολόγησε την κακοποίηση.
  • Η κακοποίηση αποκαλύφθηκε μετά από καταγγελία για την υγεία του βρέφους από πολίτη.
  • Το βρέφος νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα μετά από ιατρική παρέμβαση.

Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την βάναυση κακοποίηση που δεχόταν το 10 μηνών βρέφος στον Πύργο

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το μωρό κακοποιούταν συστηματικά από τη μητέρα του και τον σύντροφό της από τον Φεβρουάριο, παρά τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν τα τραύματά του να προκλήθηκαν στο σωματάκι του τον τελευταίο μήνα. 

Πύργος: Ο σύντροφος της μητέρας δάγκωνε το 10 μηνών βρέφος

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, τα τραύματα και οι πληγές στο κορμάκι του βρέφους ξεπερνούν τα 40 στον αριθμό. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό. Οι γιατροί διέγνωσαν οστεομυελίτιδα λόγω ενός κατάγματος στο πόδι του, το οποίο δεν είχε αντιμετωπιστεί ιατρικά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης εντόπισαν στο σωματάκι του μώλωπες και σημάδια από δαγκωματιές και καψίματα από τσιγάρο κι έτσι προχώρησαν σε καταγγελία στην αστυνομία για πιθανή κακοποίηση. 

νοσοκομείο παίδων

Η μητέρα ισχυρίστηκε αρχικά ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από ατύχημα πάνω στο παιχνίδι με τα ξαδέλφια του, όμως στη συνέχεια ο σύντροφός της παραδέχθηκε ότι το κακοποιούσε. 

H μητέρα του κακοποιημένου βρέφους είχε εξαφανιστεί πριν από δύο χρόνια

Όπως ομολόγησε, το είχε κάψει με τσιγάρα και όποτε έκλαιγε κι ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη και το πλήγωνε σε όλο του το σώμα. 

 Η μητέρα από την πλευρά της, ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον σύντροφό της και γι’ αυτό δεν αντιδρούσε σε όσα έκανε στο μωρό της. Υπενθυμίζεται ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της. 

Το μωρό σώθηκε χάρη σε πολίτη που παρατήρησε τα τραύματά του στις κούνιες

Όλα άρχισαν να αποκαλύπτονται στις 16 Μαρτίου, όταν οι γιατροί έκαναν καταγγελία στην αστυνομία. Τρεις μέρες νωρίτερα πολίτης που είχε δει τη μητέρα με το μωρό σε παιδική χαρά στον Πύργο είχε ειδοποιήσει αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας για ένα βρέφος που δεν έδειχνε καλά στην υγεία του. 

Τότε η μητέρα και το μωρό πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά όταν κατάλαβε ότι θα αποκαλυπτόταν η κακοποίηση του βρέφους, το πήρε πριν το εξετάσουν και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία την αναζητούσε τρεις μέρες και τελικά την εντόπισε και πήγε το μωρό αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου και από εκεί στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα. 
 

