Πύργος: Τουλάχιστον τρεις μήνες έκαιγαν και δάγκωναν το 10 μηνών βρέφος

Σοκ και ανατριχίλα προκαλούν οι νέες πληροφορίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την βάναυση κακοποίηση που δεχόταν το 10 μηνών βρέφος στον Πύργο.

Όπως αναφέρει το patrisnews.com, το μωρό κακοποιούταν συστηματικά από τη μητέρα του και τον σύντροφό της από τον Φεβρουάριο, παρά τις αρχικές πληροφορίες που ήθελαν τα τραύματά του να προκλήθηκαν στο σωματάκι του τον τελευταίο μήνα.

Σύμφωνα με την έκθεση του ιατροδικαστή, τα τραύματα και οι πληγές στο κορμάκι του βρέφους ξεπερνούν τα 40 στον αριθμό. Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Πύργου με υψηλό πυρετό. Οι γιατροί διέγνωσαν οστεομυελίτιδα λόγω ενός κατάγματος στο πόδι του, το οποίο δεν είχε αντιμετωπιστεί ιατρικά. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης εντόπισαν στο σωματάκι του μώλωπες και σημάδια από δαγκωματιές και καψίματα από τσιγάρο κι έτσι προχώρησαν σε καταγγελία στην αστυνομία για πιθανή κακοποίηση.

Η μητέρα ισχυρίστηκε αρχικά ότι τα τραύματα προκλήθηκαν από ατύχημα πάνω στο παιχνίδι με τα ξαδέλφια του, όμως στη συνέχεια ο σύντροφός της παραδέχθηκε ότι το κακοποιούσε.

Όπως ομολόγησε, το είχε κάψει με τσιγάρα και όποτε έκλαιγε κι ήταν μεθυσμένος, το δάγκωνε με δύναμη και το πλήγωνε σε όλο του το σώμα.

Η μητέρα από την πλευρά της, ισχυρίστηκε ότι φοβόταν τον σύντροφό της και γι’ αυτό δεν αντιδρούσε σε όσα έκανε στο μωρό της. Υπενθυμίζεται ότι είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί της.

Όλα άρχισαν να αποκαλύπτονται στις 16 Μαρτίου, όταν οι γιατροί έκαναν καταγγελία στην αστυνομία. Τρεις μέρες νωρίτερα πολίτης που είχε δει τη μητέρα με το μωρό σε παιδική χαρά στον Πύργο είχε ειδοποιήσει αστυνομία και ΕΚΑΒ, ενημερώνοντας για ένα βρέφος που δεν έδειχνε καλά στην υγεία του.

Τότε η μητέρα και το μωρό πήγαν στο νοσοκομείο, αλλά όταν κατάλαβε ότι θα αποκαλυπτόταν η κακοποίηση του βρέφους, το πήρε πριν το εξετάσουν και εξαφανίστηκε. Η αστυνομία την αναζητούσε τρεις μέρες και τελικά την εντόπισε και πήγε το μωρό αρχικά στο νοσοκομείο του Πύργου και από εκεί στο Καραμανδάνειο στην Πάτρα.

