MINI Aceman SE: Στην χώρα των καγκουρώ

Η Αυστραλία είναι γνωστή όχι μόνο για τις αχανείς εκτάσεις, τα δηλητηριώδη φίδια, τα καγκουρό και το Ουλουρού, αλλά και για τα μεγάλα αστικά κέντρα της, όπως η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις σημαντικότερες μητροπόλεις του κόσμου. Ενώ η Μελβούρνη προβάλλει με αυτοπεποίθηση τον σύγχρονο χαρακτήρα της, το Σίδνεϊ καταφέρνει να αγκαλιάζει τις σύγχρονες τάσεις χωρίς να χάνει την επαφή με την ιστορία του. Οι βρετανικές επιρροές παραμένουν ιδιαίτερα εμφανείς στο κέντρο της πόλης των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων — το ιδανικό σκηνικό για μία μεγάλη διαδρομή με το MINI Aceman SE.

Σχεδόν αθόρυβα, το MINI Aceman SE με ισχύ 160 kW / 218 hp κυλά μέσα από το Barangaroo και μπαίνει στην καρδιά του εμπορικού κέντρου του Σίδνεϊ, που ορίζεται από τους δρόμους Market, Bathurst και Kent Streets — έναν ζωντανό ιστό από καταστήματα, κίνηση και αστική ενέργεια, με θέα στο Queen Victoria Building και το επιβλητικό Town Hall. Τα τοπόσημα της πόλης δεν μένουν μόνο έξω από το παράθυρο - «ζωντανεύουν» και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, μέσα από τη χαρακτηριστική στρογγυλή κεντρική οθόνη των 24 εκατοστών.

Το τιμόνι είναι ελαφρύ και εντυπωσιακά άμεσο, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους του κάνει τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης πραγματικά διασκεδαστικές. Με μέγιστη ροπή 330 Nm διαθέσιμη από στάση, το MINI Aceman «χωρά» αβίαστα σε κάθε κενό της κυκλοφορίας.

Η μπαταρία, τοποθετημένη στο δάπεδο, προσφέρει συνολική αυτονομία έως και 405 χιλιόμετρα (WLTP). Καθώς η διαδρομή συνεχίζεται την επόμενη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή εκτός Σίδνεϊ, μια πλήρης φόρτιση είναι απαραίτητη. Η Αυστραλία —ακόμη και στις μεγαλύτερες πόλεις της — δεν μπορεί ακόμα να συγκριθεί με την Ευρώπη ως προς τις υποδομές φόρτισης. Οι περισσότεροι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων φορτίζουν στο σπίτι, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των ταχυφορτιστών παραμένει περιορισμένος και εντοπίζονται κυρίως σε επιλεγμένα πάρκινγκ ή πρατήρια καυσίμων με σχετικές εγκαταστάσεις.