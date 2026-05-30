MINI Aceman SE: Στην χώρα των καγκουρώ

Ηλεκτροκίνηση με αυτονομία 405 χιλιομέτρων

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.05.26 , 18:22 MINI Aceman SE: Στην χώρα των καγκουρώ
30.05.26 , 17:44 Κακοποίηση 3χρονης Χανιά: Προφυλακιστέα η 25χρονη μητέρα κι ο σύντροφός της
30.05.26 , 16:35 Ανακοίνωση Στέιτ Ντιπάρτμεντ για την αποφυλάκιση Γιωτόπουλου
30.05.26 , 16:33 Panathenea 2026: Τριήμερο τεχνολογίας και καινοτομίας στο Ζάππειο
30.05.26 , 16:18 Χρηστίδου για γάμο Δανάης Μπάρκα: «Δεν είμαστε φίλες, γιατί να με καλέσει;»
30.05.26 , 16:08 Θεσσαλονίκη: Πανικός Από Δυνατό Ανεμοστρόβιλο Σε Πίστα Καρτ
30.05.26 , 16:00 Τα looks που ορίζουν το καλοκαιρινό επίσημο dress code
30.05.26 , 15:44 Μεγάλη Βρετανία: Προφυλακίστηκε ο Έλληνας που κατηγορείται για κατασκοπεία
30.05.26 , 15:03 Ελένη Φουρέιρα: «Από τότε που έχω γίνει μαμά νιώθω ακόμη πιο σέξι»
30.05.26 , 14:02 «Επιχείρηση Θερισμός» - ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ελληνικό FBI ξεσκέπασε πέντε σπείρες
30.05.26 , 14:00 Emotional Buffering: Όταν γίνεσαι το καταφύγιο των συναισθημάτων του άλλου
30.05.26 , 13:15 Pre-wedding party Aμαλίας Κωστοπούλου: Το ζεϊμπέκικο του Jake Medwell
30.05.26 , 13:00 Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
30.05.26 , 13:00 O Dj Premier το Σάββατο 27 Ιουνίου, στο Block 33 στη Θεσσαλονίκη
30.05.26 , 12:37 Euroleague: 12 NBAers φέρνουν τα πάνω κάτω - Φημολογία για Γιαμπουσέλε!
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Σαββατοκύριακο Παρέα: Εκτός εκπομπής ο Πέτρος Κωστόπουλος - Πού βρίσκεται;
Συντάξεις Ιουλίου 2026: Πότε πληρώνονται - Αυτές είναι οι ημερομηνίες
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Επίδομα άδειας 2026: Πότε καταβάλλεται - Τι αλλάζει φέτος
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
Ανδρέας Καλαντράνης: Το ελληνικό εστιατόριο στην Ελβετία και το Instagram
Κάμερες AI στους δρόμους: «Με έγραψε για ζώνη ενώ τη φορούσα»
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
MINI Aceman SE: Στην χώρα των καγκουρώ
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

 Η Αυστραλία είναι γνωστή όχι μόνο για τις αχανείς εκτάσεις, τα δηλητηριώδη φίδια, τα καγκουρό και το Ουλουρού, αλλά και για τα μεγάλα αστικά κέντρα της, όπως η Μελβούρνη και το Σίδνεϊ, που συγκαταλέγονται ανάμεσα στις σημαντικότερες μητροπόλεις του κόσμου. Ενώ η Μελβούρνη προβάλλει με αυτοπεποίθηση τον σύγχρονο χαρακτήρα της, το Σίδνεϊ καταφέρνει να αγκαλιάζει τις σύγχρονες τάσεις χωρίς να χάνει την επαφή με την ιστορία του. Οι βρετανικές επιρροές παραμένουν ιδιαίτερα εμφανείς στο κέντρο της πόλης των 5,5 εκατομμυρίων κατοίκων — το ιδανικό σκηνικό για μία μεγάλη διαδρομή με το MINI Aceman SE.

MINI Aceman SE: Στην χώρα των καγκουρώ

Σχεδόν αθόρυβα, το MINI Aceman SE με ισχύ 160 kW / 218 hp κυλά μέσα από το Barangaroo και μπαίνει στην καρδιά του εμπορικού κέντρου του Σίδνεϊ, που ορίζεται από τους δρόμους Market, Bathurst και Kent Streets — έναν ζωντανό ιστό από καταστήματα, κίνηση και αστική ενέργεια, με θέα στο Queen Victoria Building και το επιβλητικό Town Hall. Τα τοπόσημα της πόλης δεν μένουν μόνο έξω από το παράθυρο - «ζωντανεύουν» και στο εσωτερικό του αυτοκινήτου, μέσα από τη χαρακτηριστική στρογγυλή κεντρική οθόνη των 24 εκατοστών.

MINI Aceman SE: Στην χώρα των καγκουρώ

Το τιμόνι είναι ελαφρύ και εντυπωσιακά άμεσο, ενώ το χαμηλό κέντρο βάρους του κάνει τις γρήγορες αλλαγές κατεύθυνσης πραγματικά διασκεδαστικές. Με μέγιστη ροπή 330 Nm διαθέσιμη από στάση, το MINI Aceman «χωρά» αβίαστα σε κάθε κενό της κυκλοφορίας.

MINI Aceman SE: Στην χώρα των καγκουρώ

Η μπαταρία, τοποθετημένη στο δάπεδο, προσφέρει συνολική αυτονομία έως και 405 χιλιόμετρα (WLTP). Καθώς η διαδρομή συνεχίζεται την επόμενη ημέρα στην ευρύτερη περιοχή εκτός Σίδνεϊ, μια πλήρης φόρτιση είναι απαραίτητη. Η Αυστραλία —ακόμη και στις μεγαλύτερες πόλεις της — δεν μπορεί ακόμα να συγκριθεί με την Ευρώπη ως προς τις υποδομές φόρτισης. Οι περισσότεροι οδηγοί ηλεκτρικών οχημάτων φορτίζουν στο σπίτι, γεγονός που σημαίνει ότι ο αριθμός των ταχυφορτιστών παραμένει περιορισμένος και εντοπίζονται κυρίως σε επιλεγμένα πάρκινγκ ή πρατήρια καυσίμων με σχετικές εγκαταστάσεις.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΙΝΙ
 |
MINI ACEMAN SE
 |
ΔΟΚΙΜΗ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top