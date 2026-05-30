Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 46χρονος Έλληνας που συνελήφθη στη Βρετανία κατηγορούμενος ότι βοηθούσε υπηρεσία πληροφοριών ξένης χώρας, η οποία φέρεται να σχετίζεται με το Ιράν.

Ο 46χρονος παρουσιάστηκε χθες στο Δικαστήριο του Γουέστμινστερ αντιμετωπίζοντας κατηγορίες βάσει της νομοθεσίας περί Εθνικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Συγκεκριμένα, κατηγορείται ότι σε δυο πρόσφατα ταξίδια του στο Λονδίνο παρακολουθούσε με κρυφή κάμερα ιρανό δημοσιογράφο του σταθμού Iran International ο οποίος επικρίνει το καθεστώς της Τεχεράνης.

Ο Ιωάννης Αϊδινίδης έχει γεννηθεί στην Τσάλκα της Γεωργίας και έχει ζήσει στην Ξάνθη μαζί με τη μητέρα και τον αδελφό του.

Τα τελευταία χρόνια διαμένει στο Μόναχο της Γερμανίας. Δεν είχε απασχολήσει τις ελληνικές αρχές στο παρελθόν.