Το ρεπορτάζ του Κωστή Βέιμου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Ένας Έλληνας υπήκοος συνελήφθη στη Μεγάλη Βρετανία και κατηγορείται ότι λειτουργούσε ως κατάσκοπος υπέρ του Ιράν.

Σύμφωνα με τη βρετανική αντιτρομοκρατική υπηρεσία, πρόκειται για έναν 46χρονο, τον Ιωάννη Αϊδινίδη, ο οποίος κατηγορείται για συνεργασία με υπηρεσία πληροφοριών, πιθανότατα του Ιράν. Κατάγεται από την Ξάνθη, έχει ελληνικό διαβατήριο και εργάζεται χρόνια ως οικοδόμος.

Συνελήφθη στις 16 Μαΐου βάσει του νόμου περί εθνικής ασφάλειας. Ο κατηγορούμενος φέρεται να βοηθούσε στην παρακολούθηση δημοσιογράφου, ο οποίος εργαζόταν για τον σταθμό Iran International, μέσο που θεωρείται αντιπολιτευόμενο στο καθεστώς της Τεχεράνης.

Αναμένεται να εμφανιστεί στο Πρωτοδικείο του Γουέστμινστερ μέσα στην ημέρα.

Για την υπόθεση υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στις βρετανικές διωκτικές αρχές και την ελληνική αντιτρομοκρατική υπηρεσία.

