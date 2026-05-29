Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται με τον Τζέισον Στέιθαμ στο Star

Μη χάσετε την ταινία δράσης σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι

  • Η ταινία δράσης "Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται" προβάλλεται τη Δευτέρα 1/6 στις 21:00 στο Star.
  • Πρωταγωνιστής είναι ο Τζέισον Στέιθαμ, σε σκηνοθεσία Γκάι Ρίτσι, με διάρκεια 108 λεπτά.
  • Η υπόθεση αφορά έναν φρουρό ασφαλείας που αναζητά εκδίκηση για παλιές πληγές.
  • Η ταινία είναι remake της γαλλικής "Χρηματαποστολή" του 2004 και τρίτο remake του Ρίτσι.
  • Αυτή είναι η τέταρτη συνεργασία του Στέιθαμ με τον Ρίτσι.

Μη χάσετε την ταινία δράσης αμερικανικής και βρετανικής συμπαραγωγής του 2021, Ένας Οργισμένος Άντρας Εκδικείται (Wrath of Man) τη Δευτέρα 1/6 στις 21:00.

Υπόθεση: Ένας μυστηριώδης άνδρας προσλαμβάνεται ως φρουρός ασφαλείας σε μια εταιρεία μεταφοράς χρημάτων, υπεύθυνη για την μεταφορά εκατομμυρίων δολαρίων κάθε εβδομάδα. Ο πραγματικός του στόχος, όμως, είναι να βρει και να εκδικηθεί αυτούς που τον έβλαψαν στο παρελθόν. Σύντομα, το πραγματικό κίνητρό του γίνεται ξεκάθαρο, καθώς προχωρά σε δραματικές και αμετάκλητες ενέργειες για να ξεκαθαρίσει μια για πάντα τους παλιούς λογαριασμούς του… 

Remake της γαλλικής ταινίας «Χρηματαποστολή» του 2004, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο Jean Dujardin. Πρόκειται για το τρίτο remake του Γκάι Ρίτσι μετά τα «Η κυρία και ο ναύτης» και «Αλαντίν».

Ο Γκάι Ρίτσι  ήταν πάντα μεγάλος θαυμαστής του σπουδαίου Κλιντ Ίστγουντ, οπότε ήταν ιδιαίτερα ενθουσιασμένος για τη συνεργασία με τον γιο του, Σκοτ Ίστγουντ, σε αυτή την ταινία.

Αυτή είναι η τέταρτη συνεργασία ανάμεσα στον πρωταγωνιστή Τζέισον Στέιθαμ και τον σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, μετά τις προηγούμενες συνεργασίες τους στις ταινίες «Δύο καπνισμένες κάννες», «Η αρπαχτή» και «Revolver».

Διάρκεια: 108’

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι
Παίζουν: Τζέισον Στέιθαμ, Σκοτ Ίστγουντ, Τζέφρι Ντόνοβαν, Τζος Χάρτνετ

