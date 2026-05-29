Ρουμανία: Ρωσικό drone έπεσε σε πολυκατοικία και τραυμάτισε 2 άτομα!

Η Μόσχα υποστηρίζει ότι δεν έχουν δοθεί αποδεικτικά στοιχεία

29.05.26 , 17:34 Ρουμανία: Ρωσικό drone έπεσε σε πολυκατοικία και τραυμάτισε 2 άτομα!
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ένα ρωσικό drone έπεσε σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, τραυματίζοντας δύο άτομα, κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης κατά της Ουκρανίας.
  • Είναι η πρώτη φορά που drone πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία, αυξάνοντας τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ.
  • Η Ρωσία αρνείται τις κατηγορίες για την πτώση του drone, χαρακτηρίζοντας τις ως αβάσιμες.
  • Η Κομισιόν καταδίκασε την ενέργεια ως εξαιρετικά σοβαρή πράξη επιθετικότητας και δηλώνει αλληλεγγύη στη Ρουμανία.
  • Η ΕΕ προετοιμάζει νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας για την ενίσχυση της ασφάλειας στα ανατολικά σύνορα.

Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα drone τραυμάτισε δύο άτομα σε πόλη στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο τη γειτονική Ουκρανία--η πρώτη φορά στον πόλεμο αυτόν που μη επανδρωμένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία προκαλώντας τραυματισμούς.

Ρουμανία: Παραβίαση του εναερίου χώρου της από ρωσικό drone

Το περιστατικό στη Ρουμανία, πιθανόν να αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο πόλεμος που της έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων.

Το drone έπληξε την ταράτσα δεκαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη Γαλάτσι και προκάλεσε έκρηξη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

 

Η Μόσχα δηλώνει ότι δεν έχουν δοθεί αποδεικτικά στοιχεία 

 

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά drones που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Επίθεση Ζαχάροβα σε Μητσοτάκη: «Στην Αθήνα κάποιοι επιμένουν στη ρωσοφοβία»

«Όλες οι κατηγορίες που ακούμε, ιδίως για drones κάπου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όλες αβάσιμες, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα στοιχείο, υλικό, ούτε μια απόδειξη», τόνισε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το RIA.

Κομισιόν: Εξαιρετικά σοβαρή πράξη η πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη, μία ακόμη απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας από τη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ για την πρόσφατη πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η ΕΕ στέκεται με απόλυτη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ρουμανίας και των πολιτών της και συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια και την αποτρεπτική μας ισχύ, κυρίως στα ανατολικά μας σύνορα».

Όπως επισήμανε, η ΕΕ προετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, «προκειμένου να εντείνει την πίεση, καθώς γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να προχωρούν παράλληλα».

