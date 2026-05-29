Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα drone τραυμάτισε δύο άτομα σε πόλη στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας στη διάρκεια ρωσικής επίθεσης τη νύχτα με στόχο τη γειτονική Ουκρανία--η πρώτη φορά στον πόλεμο αυτόν που μη επανδρωμένο εναέριο όχημα πλήττει πυκνοκατοικημένη περιοχή στη Ρουμανία προκαλώντας τραυματισμούς.

Το περιστατικό στη Ρουμανία, πιθανόν να αυξήσει τις εντάσεις στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ σε μια περίοδο κατά την οποία οι σύμμαχοι της Ουκρανίας ανησυχούν ότι ο πόλεμος που της έχει κηρύξει η Ρωσία υπάρχει κίνδυνος να βγει εκτός συνόρων.

Το drone έπληξε την ταράτσα δεκαώροφης πολυκατοικίας στην πόλη Γαλάτσι και προκάλεσε έκρηξη, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η Μόσχα δηλώνει ότι δεν έχουν δοθεί αποδεικτικά στοιχεία

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε σήμερα ότι όλες οι κατηγορίες σχετικά με ρωσικά drones που πετούν στην Ευρώπη είναι αβάσιμες και ότι δεν έχουν προσκομιστεί αποδεικτικά στοιχεία, μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

«Όλες οι κατηγορίες που ακούμε, ιδίως για drones κάπου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι όλες αβάσιμες, δεν έχει παρουσιαστεί ούτε ένα στοιχείο, υλικό, ούτε μια απόδειξη», τόνισε η Ζαχάροβα, σύμφωνα με το RIA.

Κομισιόν: Εξαιρετικά σοβαρή πράξη η πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία

«Θεωρούμε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σοβαρή πράξη, μία ακόμη απαράδεκτη ενέργεια επιθετικότητας από τη Ρωσία», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν, Όλαφ Γκιλ για την πρόσφατη πτώση ρωσικού drone σε κτίριο κατοικιών στη Ρουμανία.

Παράλληλα, τόνισε ότι «η ΕΕ στέκεται με απόλυτη αλληλεγγύη στο πλευρό της Ρουμανίας και των πολιτών της και συνεχίζουμε να ενισχύουμε την ασφάλεια και την αποτρεπτική μας ισχύ, κυρίως στα ανατολικά μας σύνορα».

Όπως επισήμανε, η ΕΕ προετοιμάζει το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας, «προκειμένου να εντείνει την πίεση, καθώς γνωρίζουμε ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να προχωρούν παράλληλα».