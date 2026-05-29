Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει στιγμές ευτυχίας, καθώς σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο τον γιο της, τον μικρό Γιώργο – Μάριο, και ήδη το σπίτι της έχει γεμίσει με εικόνες, χρώματα και λεπτομέρειες που μαρτυρούν την ανυπομονησία του ζευγαριού να υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειας.

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις προετοιμασίες του βρεφικού δωματίου, αποκαλύπτοντας έναν χώρο βγαλμένο πραγματικά από παραμύθι. Το δωμάτιο κινείται σε απαλές γαλάζιες και μπεζ αποχρώσεις, δημιουργώντας μια ήρεμη και γλυκιά ατμόσφαιρα, ιδανική για ένα νεογέννητο αγοράκι.

Την παράσταση «κλέβει» η εντυπωσιακή ταπετσαρία που τοποθετήθηκε στους τοίχους του δωματίου.

Πάνω σε ένα ανοιχτό γαλάζιο φόντο, ζωγραφισμένα αρκουδάκια αιωρούνται πάνω σε σύννεφα και αερόστατα, ενώ μικρά αστέρια και λεπτομέρειες σε γήινες αποχρώσεις συμπληρώνουν τη dreamy αισθητική του χώρου.

Σε ένα σημείο, ένα μικρό αρκουδάκι κρατά ένα μπαλόνι καθισμένο πάνω σε σύννεφο, ενώ σε άλλο εμφανίζεται ένα μεγαλύτερο αρκουδάκι πάνω σε ξύλινο αλογάκι, δίνοντας στο δωμάτιο μια πολύ ζεστή και τρυφερή παιδική αίσθηση.

Παράλληλα, διακοσμητικά στοιχεία που θυμίζουν φύση, όπως στάχυα και φυλλώματα σε παστέλ αποχρώσεις, κάνουν τον χώρο ακόμη πιο cozy και elegant, χωρίς υπερβολές. Όλα δείχνουν προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, αποπνέοντας ηρεμία και οικογενειακή θαλπωρή.

Αυτό όμως που έκανε ακόμη πιο ξεχωριστή τη διαδικασία ήταν η συμμετοχή του συζύγου της, Νίκο Κώτση, ο οποίος θέλησε να αναλάβει προσωπικά μέρος της διακόσμησης. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η δημοσιογράφος, τον βλέπουμε να τοποθετεί ο ίδιος την ταπετσαρία με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή, δείχνοντας πόσο συγκινημένος και ανυπόμονος είναι για τον ερχομό του γιου τους.

«Η ταπετσαρία του βρεφικού δωματίου φυσικά και ο μπαμπάς μας ήθελε να την επιμεληθεί προσωπικά!», έγραψε η Μπάγια Αντωνοπούλου στην ανάρτησή της.

Οι εικόνες από το δωμάτιο ενθουσίασαν τους followers της, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο παραμυθένιο, κομψό αλλά και γεμάτο αγάπη δείχνει το περιβάλλον που ετοιμάζουν για το μωρό τους.

Η όμορφη αυτή περίοδος έρχεται μετά από αρκετές δυσκολίες και έντονα συναισθήματα για τη δημοσιογράφο, η οποία έχει μιλήσει δημόσια τόσο για τη διετή προσπάθεια που έκανε μέχρι να μείνει έγκυος όσο και για την τεράστια αγωνία που έζησε παραμονή Χριστουγέννων, όταν πίστεψε για λίγες ώρες πως έχανε το μωρό της.

Πλέον όμως, η χαρά και η προσμονή έχουν κυριαρχήσει στην καθημερινότητά τους και κάθε γωνιά του σπιτιού τους ετοιμάζεται με αγάπη για τον μικρό Γιώργο – Μάριο, που αναμένεται να ολοκληρώσει την ευτυχία τους.