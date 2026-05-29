Μπάγια Αντωνοπούλου: Το παραμυθένιο παιδικό δωμάτιο του γιου της

Αρκουδάκια, σύννεφα και γαλάζιες αποχρώσεις στο παιδικό δωμάτιο

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.05.26 , 15:34 Νικολόπουλος: «Είναι λάθος που ο Akylas πήγαινε σαν νικητής στη Eurovision»
29.05.26 , 15:32 Μεταπτυχιακό για «Θρησκευτικές Σπουδές και Διαπολιτισμική Έρευνα» στο ΕΚΠΑ
29.05.26 , 15:06 Skoda Fabia 130: Οι επιδόσεις και η τιμή του πιο γρήγορου Skoda παραγωγής
29.05.26 , 14:43 Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου στη Θεσσαλονίκη
29.05.26 , 14:23 1% Club: Ο απολαυστικός διάλογος του Πέτρου Πολυχρονίδη με τον Χρήστο Σπανό
29.05.26 , 14:20 Λένα Μποζάκη: Από το τμήμα Φυσικής... στο νηπιαγωγείο του «Μπαμπά σ' αγαπώ»
29.05.26 , 14:18 Μπάγια Αντωνοπούλου: Το παραμυθένιο παιδικό δωμάτιο του γιου της
29.05.26 , 14:16 Renault Rafale: «Πέταει» στον δρόμο
29.05.26 , 14:14 Κρήτη: Βγήκε το DNA για πατέρα που προφυλακίστηκε για βιασμό κόρης
29.05.26 , 14:10 Δροσιά: Ποινική δίωξη κατά του οδηγού ταξί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας
29.05.26 , 14:00 Barefoot in the summer: Το πιο πολυσυζητημένο shoe trend του καλοκαιριού
29.05.26 , 13:57 Αγριογούρουνα περικύκλωσαν τρία παιδιά στη Γορίτσα
29.05.26 , 13:51 «Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
29.05.26 , 13:50 Αττικόν: Σε ύφεση η γαστρεντερίτιδα - «Δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας»
29.05.26 , 13:46 Καινούργιου για Τσουρό: «Πετάει υπονοούμενα, είναι κρίμα για το προφίλ του»
Μάρκος Σεφερλής - Έλενα Τσαβαλιά: Ο γιος τους Χάρης έγινε 22 - Οι ευχές!
Κηδεία Μαστροκώστα: Η άγνωστη ιστορία στο εκκλησάκι πριν την ταφή
Αρναούτογλου: «Έπασχα από ανηδονία. Είμαι τόσο δυστυχισμένος»
Γωγώ Μαστροκώστα: To τραγούδι που έγραψε για τον Τραϊανό και τον γάμο τους
«Ο Τραϊανός Δέλλας είναι σε τραγική κατάσταση. Δεν ξέρω αν θα το ξεπεράσει»
Ερωτική αντιζηλία πίσω από τη δολοφονία του 27χρονου στη Θεσσαλονίκη
Γενέθλια για τον Γιώργο Λιάγκα: Το τρυφερό φιλί της Αντωνά στο πάρτι του!
Ανησυχία για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ – Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο
«Άγιος Έρωτας» στην Καστοριά: Άφησε το Άγιο Όρος, όταν γνώρισε τη Μαρίνα
Πέτρος Ελευθεριάδης: Η συμμετοχή σε παγκόσμιο διαγωνισμό & το Masterchef 10
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπάγια Αντωνοπούλου περιμένει τον γιο της, Γιώργο – Μάριο, και ετοιμάζει το βρεφικό δωμάτιο.
  • Το δωμάτιο έχει παραμυθένια αισθητική με γαλάζιες και μπεζ αποχρώσεις, καθώς και εντυπωσιακή ταπετσαρία με αρκουδάκια και σύννεφα.
  • Ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, συμμετείχε προσωπικά στη διακόσμηση, τοποθετώντας την ταπετσαρία.
  • Η διαδικασία προετοιμασίας του δωματίου είναι ιδιαίτερα συγκινητική για το ζευγάρι, μετά από δυσκολίες στην εγκυμοσύνη.
  • Οι εικόνες του δωματίου ενθουσίασαν τους διαδικτυακούς φίλους της Μπάγιας, που σχολίασαν την κομψότητα και την αγάπη που αποπνέει.

Η Μπάγια Αντωνοπούλου ζει στιγμές ευτυχίας, καθώς σε λίγο καιρό θα φέρει στον κόσμο τον γιο της, τον μικρό Γιώργο – Μάριο, και ήδη το σπίτι της έχει γεμίσει με εικόνες, χρώματα και λεπτομέρειες που μαρτυρούν την ανυπομονησία του ζευγαριού να υποδεχθεί το νέο μέλος της οικογένειας.

Μπάγια Αντωνοπούλου για εγκυμοσύνη: «Έχει εντάσεις, άγχος και κλάμα»

Μπάγια Αντωνοπούλου: Το παραμυθένιο παιδικό δωμάτιο του γιου της

Η δημοσιογράφος μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους εικόνες από τις προετοιμασίες του βρεφικού δωματίου, αποκαλύπτοντας έναν χώρο βγαλμένο πραγματικά από παραμύθι. Το δωμάτιο κινείται σε απαλές γαλάζιες και μπεζ αποχρώσεις, δημιουργώντας μια ήρεμη και γλυκιά ατμόσφαιρα, ιδανική για ένα νεογέννητο αγοράκι.

Την παράσταση «κλέβει» η εντυπωσιακή ταπετσαρία που τοποθετήθηκε στους τοίχους του δωματίου.

Μπάγια Αντωνοπούλου: «Έλεγα "Παναγίτσα μου, μη μου το πάρεις το παιδί μου"»

Πάνω σε ένα ανοιχτό γαλάζιο φόντο, ζωγραφισμένα αρκουδάκια αιωρούνται πάνω σε σύννεφα και αερόστατα, ενώ μικρά αστέρια και λεπτομέρειες σε γήινες αποχρώσεις συμπληρώνουν τη dreamy αισθητική του χώρου.

Σε ένα σημείο, ένα μικρό αρκουδάκι κρατά ένα μπαλόνι καθισμένο πάνω σε σύννεφο, ενώ σε άλλο εμφανίζεται ένα μεγαλύτερο αρκουδάκι πάνω σε ξύλινο αλογάκι, δίνοντας στο δωμάτιο μια πολύ ζεστή και τρυφερή παιδική αίσθηση.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Το παραμυθένιο παιδικό δωμάτιο του γιου της

Παράλληλα, διακοσμητικά στοιχεία που θυμίζουν φύση, όπως στάχυα και φυλλώματα σε παστέλ αποχρώσεις, κάνουν τον χώρο ακόμη πιο cozy και elegant, χωρίς υπερβολές. Όλα δείχνουν προσεγμένα μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, αποπνέοντας ηρεμία και οικογενειακή θαλπωρή.

Αυτό όμως που έκανε ακόμη πιο ξεχωριστή τη διαδικασία ήταν η συμμετοχή του συζύγου της, Νίκο Κώτση, ο οποίος θέλησε να αναλάβει προσωπικά μέρος της διακόσμησης. Στα στιγμιότυπα που δημοσίευσε η δημοσιογράφος, τον βλέπουμε να τοποθετεί ο ίδιος την ταπετσαρία με ιδιαίτερη φροντίδα και προσοχή, δείχνοντας πόσο συγκινημένος και ανυπόμονος είναι για τον ερχομό του γιου τους.

«Η ταπετσαρία του βρεφικού δωματίου φυσικά και ο μπαμπάς μας ήθελε να την επιμεληθεί προσωπικά!», έγραψε η Μπάγια Αντωνοπούλου στην ανάρτησή της.

Οι εικόνες από το δωμάτιο ενθουσίασαν τους followers της, με πολλούς να σχολιάζουν πόσο παραμυθένιο, κομψό αλλά και γεμάτο αγάπη δείχνει το περιβάλλον που ετοιμάζουν για το μωρό τους.

Η όμορφη αυτή περίοδος έρχεται μετά από αρκετές δυσκολίες και έντονα συναισθήματα για τη δημοσιογράφο, η οποία έχει μιλήσει δημόσια τόσο για τη διετή προσπάθεια που έκανε μέχρι να μείνει έγκυος όσο και για την τεράστια αγωνία που έζησε παραμονή Χριστουγέννων, όταν πίστεψε για λίγες ώρες πως έχανε το μωρό της.

Πλέον όμως, η χαρά και η προσμονή έχουν κυριαρχήσει στην καθημερινότητά τους και κάθε γωνιά του σπιτιού τους ετοιμάζεται με αγάπη για τον μικρό Γιώργο – Μάριο, που αναμένεται να ολοκληρώσει την ευτυχία τους.

Μπάγια Αντωνοπούλου: Το παραμυθένιο παιδικό δωμάτιο του γιου της

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΠΑΓΙΑ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ
 |
ΝΙΚΟΣ ΚΩΤΣΗΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top