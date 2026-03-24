Μπάγια Αντωνοπούλου για εγκυμοσύνη: «Έχει εντάσεις, άγχος και κλάμα»

Το τάμα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει

Δείτε όσα είπε η Μπάγια Αντωνοπούλου στην εκπομπή του Alpha
  • Η Μπάγια Αντωνοπούλου μίλησε για τις δυσκολίες της εγκυμοσύνης της, αναφέροντας άγχη και ανησυχίες.
  • Εξομολογήθηκε ότι έκανε τάμα στην Παναγία της Τήνου για να μείνει έγκυος, μετά από δύσκολη διαδικασία.
  • Ο σύζυγός της, Νίκος Κώτσης, την υποστηρίζει και έχει ήθος και αρχές, όπως είπε.
  • Η Αντωνοπούλου διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της και προσέχει την υγεία της και του μωρού.
  • Το ζευγάρι παντρεύτηκε στις 22 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ.

Την Μπάγια Αντωνοπούλου υποδέχτηκε η Σταματίνα Τσιμτσιλή το πρωί της Τρίτης 24 Μαρτίου στο Happy Day.

Η γνωστή δημοσιογράφος, μεταξύ άλλων, μίλησε για τις δυσκολίες στην εγκυμοσύνη της, για το τάμα που έχει κάνει στη Νάξο αλλά και για τον σύζυγό της, επιχειρηματία Νίκο Κώτση.

Μπάγια Αντωνοπούλου για εγκυμοσύνη: «Έχει εντάσεις, άγχος και κλάμα»

«Είμαι χαρούμενη. Είναι μια περίοδος που δεν θα την θεωρούσα όσο ιδανική όσο πίστευα αλλά είμαι καλά. Κάποια πράγματα συνέβησαν, όλα πέρασαν, όλα πήγαν καλά. Έχει εντάσεις, άγχος και κλάμα και ανησυχία. Η κάθε διαδρομή όμως, είναι μοναδική και δεν υπάρχει λάθος. Δεν χρειάζεται να νιώθεις δυνατή συνέχεια», είπε αρχικά η δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, μιλώντας για τον σύζυγό της, Νίκο Κώτση, εξομολογήθηκε: «Ο Νίκος είναι βράχος και από την αρχή ήταν έτσι. Στην αρχή ήμασταν φίλοι αλλά δεν μου το είχε εκφράσει και δεν το είχα καταλάβει. Ήταν πολύ κύριος. Μετά το είπε. Έχει ήθος ο Νίκος, έχει αρχές από τη οικογένειά του. Όταν τον γνώρισα έλεγα ότι αυτός ο άνθρωπος είναι για οικογένεια, που να ήξερα ότι θα είναι η δική μου οικογένεια».

Μπάγια Αντωνοπούλου για εγκυμοσύνη: «Έχει εντάσεις, άγχος και κλάμα»

Σε άλλο σημείο, η παρουσιάστρια μίλησε στη Σταματίνα Τσιμτσιλή για το τάμα και τη δύσκολη διαδρομή μέχρι την εγκυμοσύνη: «Δεν πιάσαμε εύκολα παιδάκι. Αγχώθηκα και για αυτό το έκανα το τάμα. Το έκανα πέρσι το καλοκαίρι στην Νάξο. Είχα πει θα το τάξω στην Παναγία της Τήνο και όταν έμεινα έγκυος στην αρχή δεν το πίστευα, έλεγα κάτι θα γίνει».

«Από τότε που μπήκα στη διαδικασία να μείνω έγκυος και να κάνω παιδί άλλαξαν πολλά. Η Μπάγια της έντασης που δούλευε πολύ, έχει φύγει. Προσέχω πάρα πολύ… ότι τρώω τρώω αλλά προσέχω να είμαι καλά. Να οδηγήσω πιο προσεκτικά, να κοιμηθώ καλά. Έχω φόβους αν κλότσησε το μωρό αν είναι καλά. Τα κακά σενάρια ήταν πάντα κομμάτι του εαυτού μου αλλά έχω καταλάβει πως για να είναι καλά το παιδί μου, πρέπει να είμαι καλά κι εγώ», κατέληξε.

Μπάγια Αντωνοπούλου για εγκυμοσύνη: «Έχει εντάσεις, άγχος και κλάμα»

Θυμίζουμε ότι η Μπάγια Αντωνοπούλου κι ο Νίκος Κώτσης ανέβηκαν τα σκαλιά της εκκλησίας την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στον Ιερό Ναό Αγίου Σεραφείμ & Προφήτη Ηλία.

Πλέον το ζευγάρι μετρά αντίστροφα για τον ερχομό του γιου του, με τη δημοσιογράφο να διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της.

