Eurovision 2026: Η ελληνική αποστολή και άλλες 34 αποστολές “πάτησαν το πόδι τους” στο Τιρκουάζ Χαλί ξεκινώντας έτσι και επίσημα η Έναρξη του μουσικού διαγωνισμού της Eurovision και η απεσταλμένη του star.gr στην Αυστρία Αθανασία Βογιάρη ήταν εκεί!

O Akylas στο Τιρκουάζ Χαλί/



Όπως είπε η δημοσιογράφος στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τον Σπύρο Λάμπρου, τα στοιχήματα μέχρις στιγμής δείχνουν τον Akyla και το “Ferto” στη δεύτερη θέση.



Ο Ημιτελικός που συμμετέχει η Ελλάδα είναι την Τρίτη 12 Μαϊου και ο Akylas εμφανίζεται τέταρτος ενώ την Πέμπτη 14 Μαϊου είναι ο δεύτερος ημιτελικός εκεί όπου θα δούμε την Κύπρο και με το τραγούδι "Jalla".Πριν λίγες ώρες ο Akylas εκανε την εμφάνισή του στο Τιρκουάζ Χαλί, με το συρτάκι του Ζορμπά.

Αποστολή Βιέννη- Αθανασία Βογιάρη

