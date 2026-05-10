54ο Διεθνές Ράλλυ Φίλπα: Tριάντα μία και σήμερα

Το πρόγραμμα και οι διαδρομές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.05.26 , 22:11 H Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό Dragon στη Μέση Ανατολή
10.05.26 , 21:20 Λευκάδα: Πιθανός στόχος του θαλάσσιου drone η ρωσική νηοπομπή στη Μεσόγειο
10.05.26 , 21:14 To star.gr στη Βιέννη: Μέσα στα φαβορί ο Akylas με το "Ferto"
10.05.26 , 20:41 Συναγερμός στη Γαλλία: Με συμπτώματα χανταϊού επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου
10.05.26 , 20:40 Μητέρα 3 παιδιών βρέθηκε αιμόφυρτη σε χαντάκι - Δίωξη στον σύζυγό της
10.05.26 , 20:39 Εurovision 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Akyla στο Τιρκουάζ Χαλί
10.05.26 , 20:05 54ο Διεθνές Ράλλυ Φίλπα: Tριάντα μία και σήμερα
10.05.26 , 19:47 Lingo: Το μεγάλο λάθος της Νατάσας που στοίχισε!
10.05.26 , 19:46 Μάρα Ζαχαρέα: Τα συγκινητικά λόγια για τη Γιορτή της Μητέρας
10.05.26 , 18:13 Eurovision 2026: Ξεκίνησε η Τελετή Έναρξης- To star.gr στη Βιέννη
10.05.26 , 18:02 Εντυπωσιακή επιχείρηση Βρετανών αλεξιπτωτιστών για ύποπτο κρούσμα χανταϊού!
10.05.26 , 17:41 Κερατσίνι: Άγνωστοι διέρρηξαν την ταβέρνα του «Άρχοντα» των αστέγων
10.05.26 , 16:57 Γιορτή της Μητέρας: Το πιο ιερό πρόσωπο της ζωής μας
10.05.26 , 16:27 Στο νοσοκομείο η μαμά της Μαρίας Μπακοδήμου- Η ανάρτηση της παρουσιάστριας
10.05.26 , 16:19 Άνδρας πυροβόλησε και τραυμάτισε γυναίκα σε μπαρ στην Καλλιθέα
Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα- Είναι στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών
ΠΑΟ: «Εκτέλεσαν εντολή που δόθηκε από τα κεντρικά - Από την αρχή της σεζόν»
Ποιοι θα παίρνουν κάθε μήνα voucher για ψώνια από το σούπερ μάρκετ
Ν. Σφακιανάκης: Δεν πήγε στην κηδεία της αδερφής του - Το ιδιαίτερο στεφάνι
Κάτια Ζυγούλη: «Κάθε σεζόν φτιάχνω 2-3 στολές για κάθε εκδοχή μου»
Τσιμτσιλή: «Η Τίνα είναι εκεί, δυνατή, βράχος για τους ανθρώπους της»
Ιωάννα Σουλιώτη: Σπάνια εμφάνιση με τον πρώην σύζυγο & την κόρη τους
Εurovision 2026: Η εντυπωσιακή εμφάνιση του Akyla στο Τιρκουάζ Χαλί
Μπακογιάννη για Κοσιώνη: «Τυχερή που την έχω νύφη μου. Σπάνιο πλάσμα!»
Πιερία: Θρίλερ με τον θάνατο 73χρονου - Όλοι νόμιζαν ότι πέθανε από ανακοπή
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
54ο Διεθνές Ράλλυ Φίλπα: Tριάντα μία και σήμερα
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτό το χρονικό διάστημα απέμεινε μέχρι να ανοίξει η αυλαία του 54ου ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από Παρασκευή 5 Ιουνίου έως Κυριακή 7 Ιουνίου.Η διεθνής εκδήλωση που διοργανώνει με επιτυχία κάθε χρονιά, επί μισό και πλέον αιώνα η Λέσχη Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου, αποτελεί αυτοδίκαια αγώνα ορόσημο για τους απανταχού λάτρεις του κλασικού αυτοκινήτου, προσελκύοντας αγωνιζόμενους και κοινό από πολλές χώρες. Πλούσιο θέαμα, έντονος συναγωνισμός και πάνω απ’ όλα πανέμορφες στιγμές εντός της Ελληνικής φύσης, τα μυστικά της διαχρονικής επιτυχίας κάθε διοργάνωσης ανεξαιρέτως, που αποκαλύπτονται σε όσους είχαν τη τύχη να τις βιώσουν από κοντά και εν τέλει να τους κλέψουν για πάντα τη καρδιά!

54ο Διεθνές Ράλλυ Φίλπα: Tριάντα μία και σήμερα

Το φετινό, 54ο Διεθνές Ράλλυ, ασφαλώς και δεν θα μπορούσε να αποτελέσει εξαίρεση στην υψηλή παράδοση των προγόνων, όντας ένας αγώνας προσεκτικά σχεδιασμένος σε κάθε λεπτομέρεια, από την εκκίνηση μέχρι και τον τερματισμό.Εξελίσσεται σε ειδυλλιακές διαδρομές που σχεδίασε ο πολύπειρος αλυτάρχης Κος Γιώργος Καϊόγλου με την ομάδα του, οι οποίες διασχίζουν, Στερεά Ελλάδα, Θεσσαλία και Ήπειρο συνδυάζοντας με περίτεχνο τρόπο, το απερίγραπτο φυσικό κάλλος με την ανόθευτη χαρά της οδήγησης!

Για μία ακόμα χρονιά, πλειάδα εκλεκτών Ελληνικών και ξένων πληρωμάτων που λαμβάνουν μέρος με τα κλασσικά αυτοκίνητα τους στις δύο κατηγορίες, Classic Regularity και Touring, θα αφεθούν στην ακαταμάχητη γοητεία της εκδήλωσης διεκδικώντας κατ’ αρχάς το επίζηλο έπαθλο: την παραδοσιακή «καραμούζα» της ΦΙΛΠΑ κοντολογίς, απολαμβάνοντας παράλληλα στον υπέρτατο βαθμό τη συναρπαστική οδηγική εμπειρία.

54ο Διεθνές Ράλλυ Φίλπα: Tριάντα μία και σήμερα

Η δράση της πρώτης μέρας του 54ου Διεθνούς Ράλλυ της ΦΙΛΠΑ ξεκινά το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου από την Αμφίκλεια απ’ όπου τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών θα πάρουν εκκίνηση. Από αυτό το σημείο θα ακολουθήσουν μία διαδρομή συνολικού μήκους 260 χλμ. που διέρχεται μεταξύ άλλων από, Μπράλο, Λιανοκλάδι, Ανάβρα, Καταφύγι, Ελάτη κ.α., η οποία θα τους φέρει το απόγευμα της ίδιας μέρας στο ξενοδοχείο Divani Hotel στη Καλαμπάκα (που αποτελεί τη βάση της φετινής εκδήλωσης) όπου και θα πραγματοποιηθεί ο τερματισμός του πρώτου σκέλους. Πριν από αυτό, οι συμμετέχοντες της Classic Regularity θα κληθούν εντός 10 (δέκα) Ειδικών Διαδρομών Ακριβείας, να πετύχουν τον ιδανικό χρόνο με προκαθορισμένη Μ.Ω.Τ., φυσικά με δορυφορική χρονομέτρηση της Anube Sport. Για τους συμμετέχοντες της κατηγορίας Touring αντίθετα, ασφαλώς και δεν υφίσταται το άγχος του ανταγωνισμού, καθώς ο χαρακτήρας της είναι αμιγώς περιηγητικός. Παρόλα αυτά η «γεύση» που θα αποκομίσουν θα είναι ανάλογα φίνα και ευχάριστη.

54ο Διεθνές Ράλλυ Φίλπα: Tριάντα μία και σήμερα

Το πρωί του Σαββάτου 6 Ιουνίου τα πληρώματα και των δύο κατηγοριών θα εκκινήσουν το δεύτερο σκέλος του αγώνα από το Δημαρχείο της Καλαμπάκας, το οποίο διασχίζει τη Θεσσαλία και τερματίζει στην Ήπειρο. Το συνολικό μήκος του 2ου σκέλους είναι 190 χλμ. και διέρχεται μεταξύ άλλων από, Μετέωρα, Φλαμπουρέσι, Κρανέα, Μουργκάνη, Ράχη Κατάρας κ.α. περιλαμβάνοντας συνολικά οκτώ (8) Ε.Δ.Α. για την κατηγορία Classic Regularity.

Η καρό σημαία του τερματισμού του 54ου Διεθνούς Ράλλυ ΦΙΛΠΑ, θα πέσει πανηγυρικά στη κεντρική πλατεία του Μετσόβου το μεσημέρι της ίδιας μέρας και από εκεί τα πληρώματα θα επιστρέψουν στη Καλαμπάκα, ενώ την επόμενη μέρα Κυριακή 7 Ιουνίου θα έχουν ελεύθερο πρόγραμμα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
54Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΡΑΛΛΥ ΦΙΛΠΑ
 |
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top