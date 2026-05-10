Πυροβόλησε γυναίκα έξω από καφετέρια στην Καλλιθέα άνδρας ο οποίος φέρεται να βρισκόταν υπό την επήρεια μεγάλης ποσότητας αλκοόλ!

Ο δράστης ο οποίος πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι, συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν άμεσα στο κατάστημα, ενώ η γυναίκα διακομίσθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο, χωρίς να διατρέχει ευτυχώς κίνδυνο η ζωή της, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Η γυναίκα φέρεται να είναι η σύζυγος του ιδιοκτήτη του καταστήματος και ενδέχεται να διαπληκτίσθηκε με τον άνδρα ακριβώς επειδή βρισκόταν σε κατάσταση μέθης.