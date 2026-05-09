Αυξημένη ανησυχία προκαλεί διεθνώς η εμφάνιση κρουσμάτων χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο Hondius, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να χαρακτηρίζει όλους τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος ως «επαφές υψηλού κινδύνου» και να ζητά στενή παρακολούθηση για τις επόμενες 42 ημέρες.

Σύμφωνα με τη διευθύντρια του ΠΟΥ για την πρόληψη και προετοιμασία επιδημιών και πανδημιών, Maria Van Kerkhove, όλοι όσοι βρίσκονταν πάνω στο πλοίο θεωρούνται πιθανές επαφές υψηλού κινδύνου και θα πρέπει να τεθούν υπό ενεργή επιτήρηση μετά την αποβίβασή τους.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η διαδικασία απομάκρυνσης των επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο, το οποίο βρίσκεται στα Κανάρια Νησιά, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και επικεφαλής κλιμάκιο του ΠΟΥ που έχει ήδη μεταβεί στην περιοχή.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί οκτώ κρούσματα χανταϊού, ανάμεσά τους και τρεις θάνατοι, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στις τοπικές κοινωνίες. Κάτοικοι της Τενερίφης εμφανίζονται ιδιαίτερα φοβισμένοι, καθώς φοβούνται πιθανή διασπορά του ιού, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις σχετικά με τον ελλιμενισμό του πλοίου.

Παρά το κλίμα ανησυχίας, Έλληνες λοιμωξιολόγοι εμφανίζονται καθησυχαστικοί για τη χώρα μας. Όπως επισημαίνουν, ο χανταϊός μεταδίδεται πολύ δύσκολα από άνθρωπο σε άνθρωπο και απαιτείται ιδιαίτερα στενή σωματική επαφή για να υπάρξει μετάδοση.

Ωστόσο, οι ειδικοί τονίζουν ότι οι σοβαρές επιπλοκές που μπορεί να προκαλέσει ο ιός αφορούν κυρίως τους πνεύμονες και τα νεφρά, γι’ αυτό και απαιτείται στενή ιατρική παρακολούθηση των επιβεβαιωμένων περιστατικών.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, για να θεωρηθεί ότι η συγκεκριμένη συρροή κρουσμάτων έχει λήξει, θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 30 ημέρες χωρίς να καταγραφεί νέο περιστατικό.

Σε απομόνωση Βρετανοί επιβάτες

Παράλληλα, περίπου 20 Βρετανοί επιβάτες του Hondius αναμένεται να μεταφερθούν σε νοσοκομείο κοντά στο Λίβερπουλ για προληπτική απομόνωση.

Σύμφωνα με το βρετανικό σύστημα υγείας NHS, οι επιβάτες θα φιλοξενηθούν προσωρινά στο Νοσοκομείο Arrowe Park, όπου θα υποβληθούν σε ελέγχους και παρακολούθηση για τυχόν συμπτώματα.

Οι βρετανικές υγειονομικές Αρχές έχουν ήδη ανακοινώσει ότι όσοι επιστρέψουν από το κρουαζιερόπλοιο θα πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση για 45 ημέρες.

Συναγερμός και στην Ιταλία

Την ίδια ώρα, συναγερμός έχει σημάνει και στην Ιταλία, καθώς το ιταλικό υπουργείο Υγείας ενεργοποίησε διαδικασία επιτήρησης για τέσσερα άτομα που ταξίδευαν με πτήση της KLM και ήρθαν σε επαφή με γυναίκα που νοσηλεύτηκε στο Γιοχάνεσμπουργκ και κατέληξε από χανταϊό.

Οι υγειονομικές Αρχές της Ευρώπης παρακολουθούν στενά την κατάσταση, την ώρα που οι επιστήμονες προσπαθούν να αποτρέψουν νέα αλυσίδα μετάδοσης του ιού.