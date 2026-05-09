Δεν έχουν... τελειωμό τα περιστατικά στην ευρύτερη περιοχή της Γαστούνης, με τους κατοίκους να παρακολουθούν ανάστατοι τη μία υπόθεση να διαδέχεται την άλλη.

Μετά τον εμπρησμό του νέου καταστήματος του περιπτερά που είχε γίνει στόχος στην περιοχή, ένα νέο σοβαρό περιστατικό ήρθε να προκαλέσει οργή και ανησυχία.

Tα ξημερώματα του Σαββάτου σημειώθηκε... νέο "χτύπημα" αυτή τη φορά στο Λευκοχώρι της Γαστούνης, όπου άγνωστοι δράστες "χτύπησαν" σε στάβλο και άφησαν πίσω τους εικόνες καταστροφής.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του STAR, οι δράστες παραβίασαν αποθήκη της εγκατάστασης και άρπαξαν μπαταρίες από γεωργικά οχήματα, καθώς και εξοπλισμό από γεωργικά μηχανήματα.

Δεν σταμάτησαν όμως εκεί. Φεύγοντας από το σημείο, πήραν και το φορτηγάκι του ιδιοκτήτη, ενώ επιχείρησαν να κλέψουν και ένα μηχανάκι που βρισκόταν στον χώρο, χωρίς όμως να τα καταφέρουν.

Το πιο σοκαριστικό, ωστόσο, είναι αυτό που ακολούθησε. Οι δράστες, φέρεται να έβαλαν φωτιά στον στάβλο, προκειμένου να εξαφανίσουν τα ίχνη τους, προκαλώντας ολοκληρωτική καταστροφή.

Από τη φωτιά κάηκαν περίπου 1.000 μπάλες σανό, οι εγκαταστάσεις του στάβλου, καθώς και αρμεκτικά μηχανήματα μεγάλης αξίας, με τη ζημιά για τον ιδιοκτήτη να είναι τεράστια.

Το κλεμμένο φορτηγάκι εντοπίστηκε το πρωί σε περιοχή ανάμεσα στο Λευκοχώρι και τη Γαστούνη, με τους άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. να το εξετάζουν για τυχόν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα καταγράφονται σοβαρά περιστατικά στην περιοχή, με τους κατοίκους να ζητούν πλέον απαντήσεις και ουσιαστική αστυνόμευση πριν υπάρξει ακόμη χειρότερη συνέχεια.

Ρεπορτάζ: Κώστας Γκελντής