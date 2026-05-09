Η καλύτερη self-love routine για την Ημέρα της Μητέρας

Κάθε χρόνο, καθώς πλησιάζει η Ημέρα της Μητέρας, το σενάριο είναι το ίδιο: διαφημίσεις με χαμογελαστές οικογένειες, προτάσεις για ανθοδέσμες και μια εσωτερική πίεση να είμαι «η τέλεια μαμά», «η τέλεια κόρη» και «η τέλεια νύφη», όλα ταυτόχρονα.

Για χρόνια, η μέρα αυτή με έβρισκε εξαντλημένη, να τρέχω από το ένα οικογενειακό τραπέζι στο άλλο, προσπαθώντας να ικανοποιήσω τις προσδοκίες όλων των άλλων, εκτός από τις δικές μου.

Φέτος, αποφάσισα να αλλάξω την αφήγηση. Συνειδητοποίησα ότι αν δεν φροντίσω εγώ το «δοχείο» της δικής μου ενέργειας, δεν θα έχω τίποτα να δώσω στους άλλους. Έτσι, σχεδίασα την απόλυτη self-love routine. Δεν είναι μια λίστα με υποχρεώσεις, αλλά μια πρόσκληση να επιστρέψω στον εαυτό μου.

Το «Όχι» είναι η νέα μου αγαπημένη λέξη

Η πρώτη και πιο σημαντική κίνηση στη ρουτίνα μου ξεκίνησε μερικές μέρες νωρίτερα: έθεσα τα όριά μου. Είπα «όχι» στο καθιερωμένο, αγχωτικό brunch που με άφηνε πάντα με πονοκέφαλο. Εξήγησα με χαμόγελο ότι φέτος η Ημέρα της Μητέρας θα είναι η δική μου μέρα αποσυμπίεσης.

Το Tip μου: Μην περιμένεις να μαντέψουν οι άλλοι τι χρειάζεσαι. Ζήτα το. Αν θέλεις να μείνεις μόνη σου για δύο ώρες, πες το. Αν δεν θέλεις να μαγειρέψεις, ξεκαθάρισέ το. Η διεκδίκηση του προσωπικού σου χώρου είναι η βάση για κάθε self-love routine.

Συντάκτης άρθρου: Αγγελική Λάλου