Skoda ZEN: Έως 10 χρόνια εγγύηση

Με τη Skoda, κάθε διαδρομή είναι μια ευκαιρία να ανακαλύψετε κάτι νέο, μέσα στην πόλη ή πέρα από αυτήν. Με το πρόγραμμα εγγύησης Skoda ZEN, αυτή η φιλοσοφία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία στην καθημερινή χρήση, καθώς κάθε Skoda μπορεί να συνοδεύεται από μακροχρόνια κάλυψη έως 10 έτη ή 150.000 χλμ.Η κάλυψη ενεργοποιείται μετά τη λήξη της εργοστασιακής εγγύησης και της τυχόν επέκτασης αυτής, σύμφωνα με τους όρους του προγράμματος. Προϋπόθεση αποτελεί η πραγματοποίηση της προγραμματισμένης συντήρησης του οχήματος, με βάση τις οδηγίες του κατασκευαστή, στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Skoda.

Με κάθε προγραμματισμένο Service στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο Skoda, η κάλυψη ανανεώνεται αυτόματα για δύο έτη ή 30.000 χλμ., έως τη συμπλήρωση των 10 ετών ή των 150.000 χλμ. από την ημερομηνία 1ης άδειας, όποιο από τα δύο όρια συμπληρωθεί πρώτο. Έτσι, ο πελάτης απολαμβάνει συνεχή προστασία, ενώ το αυτοκίνητό του διατηρείται σε άμεση σύνδεση με την τεχνογνωσία, τις διαδικασίες και τα πρότυπα ποιότητας της Skoda.Η συντήρηση στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Skoda διασφαλίζει ότι κάθε αυτοκίνητο παρακολουθείται από εξειδικευμένους τεχνικούς, με διαδικασίες και ανταλλακτικά που ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές του κατασκευαστή.

Το Skoda ZEN ενισχύει και την αξία του οχήματος σε βάθος χρόνου. Ένα Skoda που συντηρείται στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο και συνοδεύεται από μακροχρόνια κάλυψη εγγύησης αποκτά ισχυρότερο προφίλ αξιοπιστίας, προσφέροντας μεγαλύτερη σιγουριά στον ιδιοκτήτη και καλύτερη βάση αξίας για το μέλλον.Για τη Skoda, η πρακτικότητα δεν σταματά στον σχεδιασμό, στους χώρους ή στις Simply Clever λύσεις που χαρακτηρίζουν τα μοντέλα της. Επεκτείνεται και στην εμπειρία ιδιοκτησίας, εκεί όπου η πραγματική αξία ενός αυτοκινήτου αποδεικνύεται καθημερινά: στη χρήση, στη συντήρηση, στην αξιοπιστία και στη διάρκεια.

