Ταινία Online: Δείτε Τα Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής με τον Ίντρις Έλμπα

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής και αυστραλιανής συμπαραγωγής 2022

Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η ταινία "Τρία Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής" με πρωταγωνιστές τους Ίντρις Έλμπα και Τίλντα Σουίντον είναι διαθέσιμη online έως τις 15/5 στο StarTv.
  • Η υπόθεση περιλαμβάνει μια ακαδημαϊκό που συναντά ένα Τζίνι στην Κωνσταντινούπολη, το οποίο της προσφέρει τρεις ευχές.
  • Η ταινία σκηνοθετείται από τον βραβευμένο με Όσκαρ Τζορτζ Μίλερ και βασίζεται στο διήγημα της Αντόνια Σούζαν Μπάιατ.
  • Η ιστορία συνδυάζει φαντασία και περιπέτεια, με αναφορές στις Χίλιες και Μία Νύχτες.
  • Η ταινία ταξιδεύει θεατές από την Κωνσταντινούπολη μέχρι ιστορικά παλάτια, προσφέροντας μια μοντέρνα παραμυθένια διάσταση.

Ενώ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για ένα συνέδριο, συναντά ένα Τζίνι, που της προσφέρει τρεις ευχές με αντάλλαγμα την ελευθερία του.

Όμως, η πρόταση του πέφτει πάνω σε δύο εμπόδια. Πρώτον, εκείνη αμφιβάλλει ότι είναι αληθινός και δεύτερον, ούσα ακαδημαϊκός στον τομέα των μύθων και της ιστορίας, γνωρίζει καλά ότι όλες οι διηγήσεις με τις ευχές που εκπληρώνονται δεν έχουν καλό τέλος. Το Τζίνι υπερασπίζεται τη θέση του εξιστορούμενο φανταστικές ιστορίες από το παρελθόν του. Τελικά, την παρασύρει και εκείνη κάνει μια ευχή, που εκπλήσσει και τους δύο…

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τίλντα Σουίντον και ο Ίντρις Έλμπα πρωταγωνιστούν στη θεαματική, μαγική περιπέτεια του βραβευμένου με ΄Όσκαρ Τζορτζ Μίλερ. Το καταιγιστικό και εντυπωσιακό θέαμα θυμίζει τις Χίλιες και Μία Νύχτες σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή με την παραμυθένια διάσταση της ιστορίας να απογειώνεται από το σουρεαλιστικό όραμα του δημιουργού.

Ένα σαγηνευτικό, επικό ψηφιδωτό από ιστορίες που μας ταξιδεύουν από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το παλάτι του Σουλεϊμάν και την αυλή της βασίλισσας του Σαβά.

Το σενάριο της ταινίας είναι βασισμένο στο διήγημα της βρετανίδας Αντόνια Σούζαν Μπάιατ με τίτλο «The Djinn in the Nightingale’s Eye»

Σκηνοθεσία:Τζορτζ Μίλερ
Παίζουν: Ίντρις Έλμπα, Τίλντα Σουίντον, Ααμίτο Λαγκούμ, Νικολά Μουάβαντ

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής και αυστραλιανής συμπαραγωγής 2022

