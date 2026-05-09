Ταινία Online: Δείτε Τα Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής

Ενώ βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη για ένα συνέδριο, συναντά ένα Τζίνι, που της προσφέρει τρεις ευχές με αντάλλαγμα την ελευθερία του.

Τρεις Χιλιάδες Χρόνια Προσμονής: Δείτε online έως τις 15/5 στο StarTv

Όμως, η πρόταση του πέφτει πάνω σε δύο εμπόδια. Πρώτον, εκείνη αμφιβάλλει ότι είναι αληθινός και δεύτερον, ούσα ακαδημαϊκός στον τομέα των μύθων και της ιστορίας, γνωρίζει καλά ότι όλες οι διηγήσεις με τις ευχές που εκπληρώνονται δεν έχουν καλό τέλος. Το Τζίνι υπερασπίζεται τη θέση του εξιστορούμενο φανταστικές ιστορίες από το παρελθόν του. Τελικά, την παρασύρει και εκείνη κάνει μια ευχή, που εκπλήσσει και τους δύο…

Η βραβευμένη με Όσκαρ Τίλντα Σουίντον και ο Ίντρις Έλμπα πρωταγωνιστούν στη θεαματική, μαγική περιπέτεια του βραβευμένου με ΄Όσκαρ Τζορτζ Μίλερ. Το καταιγιστικό και εντυπωσιακό θέαμα θυμίζει τις Χίλιες και Μία Νύχτες σε μια πιο μοντέρνα εκδοχή με την παραμυθένια διάσταση της ιστορίας να απογειώνεται από το σουρεαλιστικό όραμα του δημιουργού.

Ένα σαγηνευτικό, επικό ψηφιδωτό από ιστορίες που μας ταξιδεύουν από την Κωνσταντινούπολη μέχρι το παλάτι του Σουλεϊμάν και την αυλή της βασίλισσας του Σαβά.

Το σενάριο της ταινίας είναι βασισμένο στο διήγημα της βρετανίδας Αντόνια Σούζαν Μπάιατ με τίτλο «The Djinn in the Nightingale’s Eye»

Σκηνοθεσία:Τζορτζ Μίλερ

Παίζουν: Ίντρις Έλμπα, Τίλντα Σουίντον, Ααμίτο Λαγκούμ, Νικολά Μουάβαντ

Περιπέτεια φαντασίας αμερικανικής και αυστραλιανής συμπαραγωγής 2022