Renault bi-fuel : Προνόμια σε συνεργασια με SHELL & Coral Gas

Δωρεάν για ένα χρόνο τα ποιοτικότατα καύσιμα της SHELL & Coral Gas

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.05.26 , 17:41 Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
04.05.26 , 17:26 Tσερέλα: «Θα ήθελα να κάνω παιδιά με την Αθηνά»
04.05.26 , 17:03 Σκληραίνει τη στάση του ο Τραμπ: Σε εφαρμογή η Επιχείρηση Ελευθερία
04.05.26 , 16:39 Renault bi-fuel : Προνόμια σε συνεργασια με SHELL & Coral Gas
04.05.26 , 16:31 Ο Λευτέρης Πέτρου επιστρέφει στο MasterChef!
04.05.26 , 16:18 Ενημέρωση σε Μετάβαση: Διεθνές Συνέδριο στο Πάντειο για τον Τύπο
04.05.26 , 15:49 Φωτιά Ίλιον: «Έχω πεθάνει ψυχικά» - Συντετριμμένοι οι γονείς του Κυπαρίσση
04.05.26 , 15:44 Ίλιον: «Λαμπάδιασε» εν κινήσει λεωφορείο της ΟΣΥ στη Λεωφόρο Φυλής
04.05.26 , 15:23 Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
04.05.26 , 14:58 Καθαρισμός οικοπέδων: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν
04.05.26 , 14:56 MasterChef: «Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» - Η αυστηρή κριτική του Κοντιζά
04.05.26 , 14:31 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
04.05.26 , 14:23 Αμπελόκηποι: Απειλούσε να πετάξει στα σκουπίδια την ηλικιωμένη
04.05.26 , 14:18 Χίος: Η μυστηριώδης συμπεριφορά που έβαλε υποψίες στα παιδιά της 84χρονης
04.05.26 , 14:04 Ο Σάκης Καραθανάσης στη μουσική σκηνή «Ράδιο» στις 20 Μαΐου
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
MasterChef: «Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» - Η αυστηρή κριτική του Κοντιζά
«Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ» - Με νέα παρουσιάστρια το δελτίο
MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»
Τατιάνα Στεφανίδου - Νίκος Ευαγγελάτος: Απόδραση στο Ναύπλιο για το ζευγάρι
Ανακοίνωση από το Μπάκιγχαμ: Έγκυος η πριγκίπισσα Ευγενία!
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στο γυμναστήριο με τον Πάρη - Σηκώνουν βάρη
Δεν πίστευε στα μάτια της η Γερμανού: Η «εισβολή» στο πλατό
Μπαλατσινού – Κικίλιας: Το ήσυχο τριήμερο μακριά από την πόλη
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Οικογενειακό ταξίδι στο Παρίσι με τον Θέμη Σοφό
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
Renault bi-fuel : Προνόμια σε συνεργασια με SHELL & coral gas
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Grand Automotive Hellas, επίσημος εισαγωγέας των Renault & Dacia στην Ελλάδα, αναδεικνύει την εργοστασιακή τεχνολογία Renault bi-fuel (κινητήρες LPG & βενζίνης) —μια λύση που σήμερα προσφέρεται αποκλειστικά σε μοντέλα του Renault Group— μέσα από τη νέα ειδική ενότητα, στην επίσημη ιστοσελίδα της Renault Ελλάδας. Σε στρατηγική συνεργασία με Shell & Coral Gas, η απόκτηση ενός Renault bi-fuel συνοδεύεται με δώρο τα καύσιμα ενός ολόκληρου έτους — μια προσφορά που είναι πιο επίκαιρη από ποτέ.  

Renault bi-fuel : Προνόμια σε συνεργασια με SHELL & Coral Gas

Η νέα online ενότητα Τεχνολογία Renault bi-fuel: LPG & Βενζίνη παρέχει ολοκληρωμένη, διαφανή και χρηστική ενημέρωση για τα πλεονεκτήματα της εργοστασιακής τεχνολογίας Renault bi‑fuel, δίνοντας στον καταναλωτή όλα τα δεδομένα που χρειάζεται ώστε να επιλέξει συνειδητά την πλέον συμφέρουσα λύση μετακίνησης. 

Renault bi-fuel : Προνόμια σε συνεργασια με SHELL & Coral Gas

Εργοστασιακή τεχνολογία Renault bi‑fuel: Διπλό καύσιμο για διπλό όφελος Η πλήρως ενσωματωμένη εργοστασιακή τεχνολογία Renault bi‑fuel επιτρέπει τη λειτουργία του κινητήρα με υγραέριο κίνησης (LPG) και βενζίνη, προσφέροντας: Χαμηλότερο κόστος καυσίμου, έως -40% σε σχέση με τη βενζίνη Μεγάλη συνολική αυτονομία, έως 1.300 χλμ. Μειωμένες εκπομπές CO₂, σε σχέση με αντίστοιχο βενζινοκινητήρα (-11%) Εργοστασιακή αξιοπιστία και πλήρη εγγύηση  

Με ένα απλό πάτημα του κουμπιού, ο οδηγός εναλλάσσει καύσιμο σε πραγματικό χρόνο, απολαμβάνοντας την ευελιξία δύο ρεζερβουάρ καυσίμου και αυτονομία που μπορεί να ξεπεράσει τα 1.300 km. 

Renault bi-fuel : Προνόμια σε συνεργασια με SHELL & Coral Gas

Renault x Shell: Μια στρατηγική συνεργασία με αποκλειστικά προνόμια  

Η επιλογή ενός Renault bi‑fuel, είτε Captur είτε Clio V, επιβραβεύεται έμπρακτα, μέσα από τη στρατηγική συνεργασία της Renault με την Coral Gas και το δίκτυο πρατηρίων Shell. Οι πελάτες που επιλέγουν τα παραπάνω ετοιμοπαράδοτα Renault bi-fuel μοντέλα παίρνουν δώρο τα καύσιμα ενός ολόκληρου έτους.  Μέσω δωροεπιταγών της Shell που εξαργυρώνονται σε περισσότερα από 1.200 συμμετέχοντα πρατήρια Shell, οι κάτοχοι Renault bi‑fuel απολαμβάνουν κορυφαίας ποιότητας υγραέριο κίνησης Coral Gas & βενζίνη Shell. Πρόκειται μια έμπρακτη ενίσχυση του οφέλους που προσφέρει ήδη η τεχνολογία bi-fuel. 

Renault bi-fuel : Προνόμια σε συνεργασια με SHELL & Coral Gas

Κορυφαία ποιότητα LPG, με την εγγύηση της Coral Gas 

Η συνεργασία με την Coral Gas διασφαλίζει την ποιότητα καυσίμου που αξίζει ένας εργοστασιακός κινητήρας Renault bi‑fuel. Και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι το υγραέριο της Coral Gas είναι το μοναδικό στην Ελλάδα με μοριακό ιχνηθέτη. Ο ιχνηθέτης ανιχνεύει οποιαδήποτε μεταβολή, διασφαλίζοντας τη γνησιότητα και την καθαρότητα του καυσίμου, ενώ προστίθεται σε απειροελάχιστη ποσότητα, χωρίς να μεταβάλλει καμία φυσική ή χημική ιδιότητα του LPG.  

Η τεχνολογία Renault bi‑fuel, σε συνδυασμό με την ποιότητα Coral Gas, προσφέρει μέγιστη οικονομία και προστασία του κινητήρα. 

Αποκλειστικά VIP προνόμια με το Shell GO+ 

Τα προνόμια δεν σταματούν στα δωρεάν καύσιμα. Οι κάτοχοι Renault bi‑fuel εξασφαλίζουν μέσω της εφαρμογής επιβράβευσης Shell GO+: 

Διπλασιασμό πόντων για ένα ολόκληρο έτος, σε κάθε συναλλαγή 

5.000 Bonus Πόντους Shell GO+, με άμεση δυνατότητα εξαργύρωσης σε πλυντήρια, υπηρεσίες ή επιλεγμένα προϊόντα στα πρατήρια Shell 

Renault bi-fuel : Προνόμια σε συνεργασια με SHELL & Coral Gas

Μια ολοκληρωμένη πρόταση οικονομικής μετακίνησης .Η τεχνολογία Renault bi‑fuel (LPG & Βενζίνη) αποτελεί σήμερα μία από τις πιο ρεαλιστικές και άμεσα αποδοτικές λύσεις για την ελληνική αγορά, συνδυάζοντας οικονομία, ευελιξία και περιβαλλοντική υπευθυνότητα – ενώ παραμένει διαθέσιμη μόνο μέσα από τη γκάμα μοντέλων του Renault Group. 

 Πρόκειται για ένα πλήρες οικοσύστημα αξίας που εξασφαλίζει: Εργοστασιακή αξιοπιστία .Χαμηλό κόστος χρήσης .Ποιοτικό και πιστοποιημένο καύσιμο .Ανταμοιβή πιστότητας.Συνεργασία με κορυφαίους ενεργειακούς παρόχους 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
RENAULT
 |
SHELL
 |
CORAL GAS
 |
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
 |
ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΥΣΙΜΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top