Επικίνδυνη «καθημερινότητα» τείνουν να γίνουν οι πυρκαγιές σε αστικά λεωφορεία στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Το πρωί άλλο ένα λεωφορείο της ΟΣΥ ξαφνικά «λαμπάδιασε» στο Ίλιον. Οι επιβάτες εγκατέλειψαν γρήγορα το όχημα, χάρη στην ψύχραιμη αντίδραση του οδηγού. Ο δημοσιογράφος του Star, Γιάννης Σωτηρόπουλος μίλησε με αυτόπτες μάρτυρες, ενώ εξασφάλισε βίντεο από την επιχείρηση κατάσβεσης του φλεγόμενου λεωφορείου.

Εικόνες-ντοκουμέντο του STAR έχουν καταγράψει τη στιγμή που έχει τυλιχθεί στις φλόγες ο κινητήρας λεωφορείου της γραμμής Β 12. Το όχημα φυσικού αερίου, που το 2010 εντάχθηκε στο στόλο της ΟΣΥ, εκτελούσε το δρομολόγιο Άνω Λιόσια- Σταθμός Αττικής, λίγα λεπτά μετά τις 8 το πρωί και ενώ βρισκόταν στη λεωφόρο Φυλής στο Ίλιον ξαφνικά «λαμπάδιασε» εν κινήσει το πίσω μέρος του.

Ίλιον: Με ψυχραιμία αντέδρασε ο οδηγός - Απομάκρυνε με ασφάλεια τους επιβάτες

Ο οδηγός, αν και νέος στην εταιρεία, τήρησε το πρωτόκολλο ασφαλείας. Αμέσως ακινητοποίησε το όχημα, άνοιξε τις πόρτες και οι περίπου 10 επιβάτες απομακρύνθηκαν με ασφάλεια. Μέχρι να έρθουν οι πυροσβέστες, προσπάθησε μόνος του να σβήσει τη φωτιά.

«Του 'δωσα πυροσβεστήρες του ανθρώπου είχε κι αυτός έναν τελείωσε του έδωσα εγώ άλλους δύο και τους άδειασε πάνω στο αμάξι. Δεν έσβησε αμέσως, λαμπάδιασε, ήρθε η πυροσβεστική και την έσβησε», λέει αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

Στη μάχη της κατάσβεσης του φλεγόμενου λεωφορείου ρίχτηκαν γρήγορα 3 οχήματα με 13 πυροσβέστες από το 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου.

Οι πυροσβέστες, αφού κατάφεραν να περιορίσουν τη φωτιά στον χώρο του κινητήρα, ανέβηκαν με σκάλα στην οροφή του φλεγόμενου λεωφορείου, αφαίρεσαν το κάλυμμα και έκλεισαν τις 8 φιάλες φυσικού αερίου του οχήματος, πριν τυλιχθούν στις φλόγες.

Αποκάλυψη Star: Η φωτιά στον κινητήρα ξέσπασε από σωλήνα πίεσης λαδιού του ανεμιστήρα ψύξης

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star, οι πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο για να ερευνήσουν τον κινητήρα από όπου ξεκίνησε η πυρκαγιά, διαπίστωσαν μια βλάβη στο σύστημα πίεσης του λαδιού του ανεμιστήρα του κινητήρα.

«Πρόκειται για όχημα παλαιού τύπου. Η ΟΣΥ έχει ορίσει Τεχνική Επιτροπή προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του συμβάντος», αναφέρει η ΟΣΥ σε ανακοίνωσή της.

Το περιστατικό προκάλεσε για δύο ώρες έντονο κυκλοφοριακό κομφούζιο στη λεωφόρο Φυλής.