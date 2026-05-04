Τι λένε οι γονείς του Γιώργου Κυπαρίσση για τη φωτιά στην επιχείρηση του γιου τους / Βίντεο από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα

Συντετριμμένοι είναι οι γονείς του «βασιλιά των ανταλλακτικών» που είδαν τους κόπους μίας ολόκληρης ζωής να γίνεται στάχτη, μετά τη φωτιά που ξέσπασε στην επιχείρηση του γιου τους στο Ίλιον.

Η μητέρα και ο πατέρας του ιδιοκτήτη της επιχείρησης Γιώργου Κυπαρίσση, ο οποίος είχε πέσει θύμα απαγωγής το 2021, μίλησαν στην εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα και περιέγραψαν λεπτό προς λεπτό τον εφιάλτη που βίωσαν, όταν οι φλόγες άρχισαν να τυλίγουν την περιουσία τους και να κατακαίνε την πολυκατοικία.

Η μητέρα που βρισκόταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η φωτιά, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές: «Άκουσα φωνές και μέσα σε δευτερόλεπτα οι φλόγες τύλιξαν τα πάντα».

Όπως περιέγραψε, μέχρι λίγο πριν όλα κυλούσαν φυσιολογικά. Η ίδια έκανε δουλειές στην αυλή και στη συνέχεια ανέβηκε στο σπίτι. Λίγα λεπτά αργότερα άκουσε φωνές από γείτονες που φώναζαν ότι βγαίνει καπνός από τον χώρο με τα ανταλλακτικά. Κατέβηκε αμέσως για να δει τι συμβαίνει και, όπως περιέγραψε, μέσα σε ελάχιστο χρόνο η φωτιά πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

«Πήγα με ένα νερό να βοηθήσω, αλλά άρχισαν να σκάνε πράγματα και αναγκάστηκα να φύγω. Βγήκα έξω και απλώς καθόμουν και έβλεπα το κτίριο να καίγεται», ανέφερε και αποκάλυψε πως πλέον μένει προσωρινά στο σπίτι του γιου της, καθώς το σπίτι όπου έζησε για δεκαετίες έχει καταστραφεί.

Φωτιά Ίλιον: «Έχω πεθάνει ψυχικά», λέει ο πατέρας του Κυπαρίσση

Ο πατέρας του Γιώργου Κυπαρίσση, με σπασμένη φωνή περιέγραψε μπροστά από το κτίριο που έχει γίνει στάχτη ότι το έχτισε από τους κόπους μια ζωής και από πολλή δουλειά της οικογένειάς του στο εξωτερικό.

Ο ίδιος και η σύζυγός του εργάστηκαν για χρόνια στη Γερμανία για να μπορέσουν να χτίσουν το σπίτι και να δημιουργήσουν την επιχείρηση.

«Έχω πεθάνει ψυχικά. Δεν είμαι καθόλου καλά. Τόσα χρόνια φρόντιζα αυτό το σπίτι με τα χέρια μου. Το καθάριζα, το συντηρούσα, είχα αυλές, λουλούδια... Δεν περίμενα ποτέ να δω κάτι τέτοιο», είπε εμφανώς συντετριμμένος.

Ίλιον: Τι εξετάζουν οι αρχές για τη φωτιά στο κατάστημα

Την έρευνα για την πυρκαγιά που κατέστρεψε την πολυκατοικία όπου στεγαζόταν και η επιχείρηση της οικογένειας Κυπαρίσση έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Πυροσβεστικής για εγκλήματα εμπρησμού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Καλαφάτη στην εκπομπή, μέχρι στιγμής, οι πρώτες ενδείξεις δε δείχνουν εμπρησμό, ενώ οι ερευνητές φαίνεται να έχουν εντοπίσει το σημείο από όπου ξεκίνησε η φωτιά, σε χώρο όπου φυλάσσονταν ανταλλακτικά και άλλα εύφλεκτα υλικά.

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται το πόρισμα της πυροσβεστικής που θα δώσει περισσότερες απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά.

