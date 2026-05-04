Αυτοψία του Βαγγέλη Γκούμα σε ακαθάριστα οικόπεδα της Αττικής / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό τους λήγει στις 15 Ιουνίου, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί ότι φέτος οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και οι κυρώσεις αυστηρές.

Ο καθαρισμός οικοπέδων, ξερών χόρτων και εύφλεκτης βλάστησης θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό των πυρκαγιών, ειδικά ενώ η χώρα εισέρχεται στη νέα αντιπυρική περίοδο.

Έτσι, μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες καλούνται να απομακρύνουν:

ξερά χόρτα και κλαδιά

εύφλεκτα υλικά και απορρίμματα

πυκνή ή παραμελημένη βλάστηση

οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει ως καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς

Η συμμόρφωση θεωρείται απαραίτητη, ειδικά σε περιοχές κοντά σε κατοικίες, οικισμούς ή δασικές εκτάσεις.

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι

Το θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.

Η Πολιτική Προστασία προανήγγειλε εκτεταμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών.

Σε περίπτωση παραβάσεων, αναμένονται πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις.