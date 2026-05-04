Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό τους λήγει στις 15 Ιουνίου, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί ότι φέτος οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και οι κυρώσεις αυστηρές.
Ο καθαρισμός οικοπέδων, ξερών χόρτων και εύφλεκτης βλάστησης θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό των πυρκαγιών, ειδικά ενώ η χώρα εισέρχεται στη νέα αντιπυρική περίοδο.
Έτσι, μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες καλούνται να απομακρύνουν:
- ξερά χόρτα και κλαδιά
- εύφλεκτα υλικά και απορρίμματα
- πυκνή ή παραμελημένη βλάστηση
- οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει ως καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς
Η συμμόρφωση θεωρείται απαραίτητη, ειδικά σε περιοχές κοντά σε κατοικίες, οικισμούς ή δασικές εκτάσεις.
Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι
Το θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά.
Η Πολιτική Προστασία προανήγγειλε εκτεταμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών.
Σε περίπτωση παραβάσεων, αναμένονται πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.