Καθαρισμός οικοπέδων: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

04.05.26 , 14:58 Καθαρισμός οικοπέδων: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν
STAR.GR
Ελλαδα
Αυτοψία του Βαγγέλη Γκούμα σε ακαθάριστα οικόπεδα της Αττικής / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπέδων λήγει στις 15 Ιουνίου.
  • Οι ιδιοκτήτες πρέπει να απομακρύνουν ξερά χόρτα, εύφλεκτα υλικά και παραμελημένη βλάστηση.
  • Η Πολιτική Προστασία προειδοποιεί για εντατικούς ελέγχους και αυστηρές κυρώσεις.
  • Εκτεταμένοι έλεγχοι θα γίνουν σε όλη τη χώρα για τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών.
  • Πρόστιμα και διοικητικές κυρώσεις αναμένονται σε περιπτώσεις παραβάσεων.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες οικοπέδων, καθώς η προθεσμία για τον καθαρισμό τους λήγει στις 15 Ιουνίου, με την Πολιτική Προστασία να προειδοποιεί ότι φέτος οι έλεγχοι θα είναι εντατικοί και οι κυρώσεις αυστηρές. 

Ο καθαρισμός οικοπέδων, ξερών χόρτων και εύφλεκτης βλάστησης θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα μέτρα πρόληψης για τον περιορισμό των πυρκαγιών, ειδικά ενώ η χώρα εισέρχεται στη νέα αντιπυρική περίοδο. 

Έτσι, μέχρι τις 15 Ιουνίου, οι ιδιοκτήτες καλούνται να απομακρύνουν

  • ξερά χόρτα και κλαδιά  
  • εύφλεκτα υλικά και απορρίμματα  
  • πυκνή ή παραμελημένη βλάστηση  
  • οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να λειτουργήσει ως καύσιμη ύλη σε περίπτωση πυρκαγιάς  

Η συμμόρφωση θεωρείται απαραίτητη, ειδικά σε περιοχές κοντά σε κατοικίες, οικισμούς ή δασικές εκτάσεις. 

Ακαθάριστα οικόπεδα: Έρχονται σαρωτικοί έλεγχοι 

Το θέμα των ακαθάριστων οικοπέδων βρέθηκε στο επίκεντρο της ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στη Λαμία, παρουσία του Υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά. 

Η Πολιτική Προστασία προανήγγειλε εκτεταμένους ελέγχους σε όλη τη χώρα, με στόχο να διαπιστωθεί αν έχουν τηρηθεί οι υποχρεώσεις των ιδιοκτητών. 

Σε περίπτωση παραβάσεων, αναμένονται πρόστιμα και άλλες διοικητικές κυρώσεις.  

 

 

