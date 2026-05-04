Ο Λευτέρης Πέτρου επιστρέφει στο MasterChef!

Νέο επεισόδιο απόψε στις 21:00 στο Star

04.05.26 , 17:41 Έλληνας επιστήμονας 15 ετών στη NASA - Ποιος είναι ο Β. Γιαννικόπουλος
04.05.26 , 17:26 Tσερέλα: «Θα ήθελα να κάνω παιδιά με την Αθηνά»
04.05.26 , 17:03 Σκληραίνει τη στάση του ο Τραμπ: Σε εφαρμογή η Επιχείρηση Ελευθερία
04.05.26 , 16:39 Renault bi-fuel : Προνόμια σε συνεργασια με SHELL & Coral Gas
04.05.26 , 16:31 Ο Λευτέρης Πέτρου επιστρέφει στο MasterChef!
04.05.26 , 16:18 Ενημέρωση σε Μετάβαση: Διεθνές Συνέδριο στο Πάντειο για τον Τύπο
04.05.26 , 15:49 Φωτιά Ίλιον: «Έχω πεθάνει ψυχικά» - Συντετριμμένοι οι γονείς του Κυπαρίσση
04.05.26 , 15:44 Ίλιον: «Λαμπάδιασε» εν κινήσει λεωφορείο της ΟΣΥ στη Λεωφόρο Φυλής
04.05.26 , 15:23 Eurovision 2026: «Εκτόξευση» Akyla στα προγνωστικά πριν τη δεύτερη πρόβα
04.05.26 , 14:58 Καθαρισμός οικοπέδων: Πότε λήγει η προθεσμία - Ποιοι κινδυνεύουν
04.05.26 , 14:56 MasterChef: «Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» - Η αυστηρή κριτική του Κοντιζά
04.05.26 , 14:31 Σταματίνα Τσιμτσιλή: Αυτή είναι η επιθυμία της οικογένειας του Γ. Μυλωνάκη
04.05.26 , 14:23 Αμπελόκηποι: Απειλούσε να πετάξει στα σκουπίδια την ηλικιωμένη
04.05.26 , 14:18 Χίος: Η μυστηριώδης συμπεριφορά που έβαλε υποψίες στα παιδιά της 84χρονης
04.05.26 , 14:04 Ο Σάκης Καραθανάσης στη μουσική σκηνή «Ράδιο» στις 20 Μαΐου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μπλε μπριγάδα κέρδισε τη δοκιμασία της προηγούμενης εβδομάδας με σκορ 2-1, ενώ η Μενεξιά αποχώρησε από το MasterChef 10.
  • Στη νέα δοκιμασία Mystery Box, οι διαγωνιζόμενοι θα χρησιμοποιήσουν βασικά υλικά και θα πρέπει να σκεφτούν «έξω από το κουτί».
  • Ο Λευτέρης Πέτρου, δεύτερος φιναλίστ του MasterChef 9, είναι καλεσμένος στην κουζίνα.
  • Η νικήτρια μπριγάδα θα εξασφαλίσει την ασφάλεια των μελών της, ενώ οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση θα προέρχονται από την ηττημένη.
  • Η επετειακή σεζόν του MasterChef προσφέρει συνολικά πάνω από 160.000€ σε έπαθλα.

H προηγούμενη εβδομάδα, αφιερωμένη στη θάλασσα, ολοκληρώθηκε με σκορ 2-1 υπέρ της Μπλε μπριγάδας.

Τρία μέλη της Κόκκινης μπριγάδας, ο Χρήστος Μουσιάρης, η Μενεξιά Μαυροπούλου, ο Φίλιπ Βάκος και ένα μέλος της Μπλε, ο Βασίλης Αλεξόπουλος, μαγείρεψαν στη Δοκιμασία Αποχώρησης. Τελικά, η Μενεξιά ήταν εκείνη που αποχώρησε οριστικά από το MasterChef 10.

MasterChef - Μενεξιά: «Ναι, ήρθαμε πιο κοντά με τον Τάσο. Αυτό θα πω μόνο»

Ο Λευτέρης Πέτρου επιστρέφει στο MasterChef!

Απόψε, Δευτέρα 4 Μαΐου, οι 13 διαγωνιζόμενοι βρίσκονται στην κουζίνα του MasterChef 10 για την πρώτη δοκιμασία της εβδομάδας, το Mystery Box. Αυτή τη φορά, όμως, μέσα στο κουτί θα βρουν μόνο τα βασικά υλικά του πάγκου: αυγά, γάλα, βούτυρο, αλεύρι και ζάχαρη. Τα υπόλοιπα υλικά, που θα έχουν στη διάθεσή τους, κρύβονται κάτω από πέντε καμπάνες.

MasterChef: «Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» - Η αυστηρή κριτική του Κοντιζά

Γιατί στο συγκεκριμένο Mystery Box οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σκεφτούν «έξω από το κουτί» και αυτό είναι και το θέμα της εβδομάδας. Τα μέλη των δύο μπριγάδων σε όλες τις δοκιμασίες που έχουν ετοιμάσει οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα πρέπει να σκεφτούν και να δημιουργήσουν πιάτα πέρα από τα συνηθισμένα και τα αναμενόμενα, με φαντασία, ρίσκο και τόλμη.

Και απόψε οι δύο μπριγάδες θα αναμετρηθούν σε μαγειρικές μονομαχίες. Κάθε μονομαχία ισοδυναμεί με έναν πολύτιμο πόντο. Η μπριγάδα που θα συγκεντρώσει τους περισσότερους πόντους θα είναι η νικήτρια, εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των όλων των μελών της για τη βραδιά.

Από την ηττημένη μπριγάδα θα προκύψουν οι δύο πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση για την εβδομάδα, ενώ εκείνος ή εκείνη που θα παρουσιάσει την καλύτερη προσπάθεια θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 1.000 ευρώ!

Η Κόκκινη μπριγάδα υπερτερεί αριθμητικά γι’αυτό και ένα μέλος της θα μείνει εκτός δοκιμασίας, στην ασφάλεια του εξώστη, χωρίς, όμως, να μπορεί να διεκδικήσει τα 1.000 ευρώ και τον πόντο για την μπριγάδα του.

Ο Λευτέρης Πέτρου επιστρέφει στο MasterChef!

Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef 10 είναι ένας παίκτης που ξεχώρισε για την αποφασιστικότητα, τη μαγειρική του τόλμη και τα έξυπνα λογοπαίγνιά του. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Λευτέρη Πέτρου, τον δεύτερο φιναλίστ του MasterChef 9, ο οποίος απέδειξε με την πορεία του στο διαγωνισμό πως όταν έχεις καθαρό στόχο και πίστη στον εαυτό σου μπορείς να φτάσεις πολύ μακριά.

Ποια μπριγάδα θα κερδίσει την αποψινή δοκιμασία και ποιοι θα είναι οι δύο υποψήφιοι προς αποχώρηση, στο τέλος της βραδιάς;

Το MasterChef, το δυναμικό brand, που μας εκπλήσσει και μας συναρπάζει με  τις συγκλονιστικές και αμέτρητες γαστρονομικές συγκινήσεις, ο μεγαλύτερος τηλεοπτικός διαγωνισμός μαγειρικής στον κόσμο, που προβάλλεται με επιτυχία σε περισσότερες από 40 χώρες, επέστρεψε στο Star με τον 10ο πιο εορταστικό, πιο ανατρεπτικό και πιο ανταγωνιστικό επετειακό κύκλο, για να αναδείξει τον επόμενο ή την επόμενη MasterChef της Ελλάδας! 

Το MasterChef κλείνει 10 χρόνια και έρχεται για να τα αλλάξει όλα. Τίποτα δε θα είναι αναμενόμενο.

Η επετειακή χρονιά έφερε ξανά στις οθόνες μας τις αγαπημένες και ανατρεπτικές audition, που επέστρεψαν δυναμικά, με κάθε πιάτο να αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία και το παιχνίδι να ξεκινά ξανά από την αρχή!  

Η περιπετειώδης αναζήτηση του MasterChef για τολμηρές μαγειρικές, πρωτότυπες ιδέες,  πιάτα υψηλής αισθητικής και νοστιμιάς υπόσχεται μια σεζόν που θα μείνει αξέχαστη.

Νέα πρόσωπα, νέα όνειρα και μεγάλες φιλοδοξίες, μπαίνουν στην πιο απαιτητική κουζίνα της τηλεόρασης, διεκδικώντας μια θέση στον απόλυτο μαγειρικό διαγωνισμό.

Οι τρεις κορυφαίοι chef κριτές επιστρέφουν δριμύτεροι στις θέσεις τους για να αναζητήσουν εκείνον ή εκείνη που αντέξει έως το τέλος και θα κατακτήσει τον τίτλο, το τρόπαιo και το μεγάλο έπαθλο των συνολικά 100.000 ευρώ! 

Οι δύο μπριγάδες, Μπλε και Κόκκινη, επανέρχονται και θα σχηματιστούν από την πρώτη στιγμή, χωρίς, όμως, να γνωρίζουν η μία την ύπαρξη τής άλλης! Μία κουζίνα, όμως, δύο κόσμοι. 

Τα μέλη των δύο μπριγάδων θα μένουν, αρχικά, σε δύο ξεχωριστά σπίτια, θα συναντιούνται μόνο στις ομαδικές δοκιμασίες και θα συγκρούονται καθ΄όλη τη διάρκεια τού διαγωνισμού! Θα έρθει η στιγμή που θα βρεθούν κάτω από την ίδια στέγη παραμένοντας, όμως, δύο ξεχωριστές μπριγάδες, παραμένοντας αμείλικτοι αντίπαλοι. Μπλε και Κόκκινοι!

Όταν ο διαγωνισμός φτάσει στην τελική 10άδα και κάθε μπριγάδα θα αριθμεί από 5 μέλη, Μπλε και Κόκκινοι θα συγκρουστούν, για μία τελευταία φορά, για την απόλυτη, την τελική επικράτηση στη «Μητέρα των Μαχών»! 

Γιατί μόνο μία μπριγάδα μπορεί να επικρατήσει στο τέλος! Και μόνο τα 5 μέλη της νικήτριας μπριγάδας, θα έχουν δικαίωμα να διεκδικήσουν τον τίτλο του επόμενου MasterChef της χώρας!

Και τότε, οι πέντε σύμμαχοι της νικήτριας ομάδας θα γίνουν αντίπαλοι. ‘Ένας, μόνο, θα είναι ο απόλυτος νικητής, που θα ξεπεράσει τους αντιπάλους του, αλλά και τον εαυτό του και θα ανταπεξέλθει στις εξαιρετικά εφευρετικές μαγειρικές δοκιμασίες, κατακτώντας τον τίτλο του 10ου MasterChef, το τρόπαιο και το έπαθλο συνολικά των 100.000€, 70.000€ ως χρηματικό έπαθλο και επιπλέον 30.000€ σε εξοπλισμό για επαγγελματική κουζίνα!

Ο 2ος φιναλίστ του τελικού θα εισπράξει το ποσό των 30.000€!

Ειδικά έπαθλα θα δίνονται κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, με τις δοκιμασίες του Mystery Box, του Τεστ Δημιουργικότητας, αλλά και τα καθιερωμένα Awards, να μοιράζουν φέτος, περισσότερα από 30.000€ στους νικητές!  

Συνολικά πάνω από 160.000€ μόνο σε έπαθλα!  

Δυο μπριγάδες, δύο σπίτια, ένας πόλεμος στην κουζίνα, που θα αναδείξει έναν νικητή!

Ποια μπριγάδα θα επικρατήσει στη «Μητέρα των Μαχών»; 

Από ποια μπριγάδα, Μπλε ή Κόκκινη, θα προκύψει  ο μεγάλος νικητής του MasterChef;

Η επετειακή σεζόν του MasterChef είναι στο Star με τη «Μητέρα των Μαχών», για να συναρπάσει το τηλεοπτικό κοινό!

MasterChef 10 - Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00

Δείτε όλα τα επεισόδια του MasterChef

