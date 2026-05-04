Μετά τη νίκη 57-15 της μπλε μπριγάδας την προηγούμενη εβδομάδα και την αποχώρηση της Μενεξιάς, το MasterChef επιστρέφει απόψε, Δευτέρα 4/5, με ένα επεισόδιο που φέρνει νέα δεδομένα, ένταση και ένα Mystery Box που θα δοκιμάσει τα όρια των διαγωνιζόμενων.

Mystery Box με ελάχιστα υλικά

Η νέα εβδομάδα ξεκινά με Mystery Box, όμως αυτή τη φορά οι παίκτες έρχονται αντιμέτωποι, όπως βλέπουμε στο τρέιλερ του επεισοδίου, με μια μεγάλη πρόκληση: Ανοίγοντας τα κουτιά που βρίσκονται στους πάγκους τους, συνειδητοποιούν πως τα υλικά είναι ελάχιστα.

«Με τι θα μαγειρέψουμε ρε φίλε;», «Σαλάτα θα κάνουμε;», είναι μόνο μερικές από τις αντιδράσεις, που δείχνουν τον προβληματισμό και το άγχος που επικρατεί τα πρώτα λεπτά.

Στο πλατό του MasterChef ο Λευτέρης Πέτρου

Ο περσινός φιναλίστ και αγαπημένος παίκτης του MasterChef Λευτέρης Πέτρου «εισβάλλει» στον διαγωνισμό. «Ακόμα ψηλοί είστε», λέει με χιούμορ στους κριτές του διαγωνισμού.

«Δεν τρώγεται! Γιατί το έβαλες στο πιάτο;»

Η δοκιμασία φυσικά, δε θα περάσει χωρίς εντάσεις, καθώς οι κριτές δοκιμάζουν τα πιάτα και οι αντιδράσεις είναι έντονες. Υπάρχουν τόσο καλά πιάτα όσο και κακές προσπάθειες.

«Δεν τρώγεται! Γιατί το έβαλες στο πιάτο;» είναι μια χαρακτηριστική ατάκα που δείχνει πως δε θα λείψουν οι σκληρές κριτικές από το αποψινό επεισόδιο.

Μάλιστα, για κάποιους διαγωνιζόμενους, η βραδιά δε θα κλείσει και τόσο ευχάριστα, καθώς θα αναγκαστούν να βγάλουν τη λευκή ποδιά και να φορέσουν τη μαύρη.

MasterChef – Δευτέρα έως Πέμπτη στις 21:00, στο Star.