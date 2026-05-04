Ναταλία Αργυράκη: Τα... σενάρια για την επιστροφή της στη Ναταλία Γερμανού

«Από την αρχή είχαμε πει ότι υπάρχει μια άνω τελεία...»

Δείτε όσα είπε η Ναταλία Αργυράκη στο Breakfast@Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ναταλία Αργυράκη αναφέρθηκε σε φήμες για την επιστροφή της στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, αλλά δεν επιβεβαίωσε τίποτα.
  • Εξετάζει το μέλλον της συνεργασίας της με το ΣΚΑΪ και έχει διάθεση να συζητήσει πιθανές προτάσεις.
  • Αναφέρθηκε σε σενάρια για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού, χωρίς να έχει ενημέρωση για την ημερομηνία λήξης της.
  • Η Αργυράκη τόνισε ότι δεν έχουν γίνει συζητήσεις για την επιστροφή της στην εκπομπή Γερμανού.
  • Η παρουσιάστρια επιθυμεί να παραμείνει ενεργή στην τηλεόραση και να εξετάσει τις επιλογές της.

Η Ναταλία Αργυράκη μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο για το μέλλον της εκπομπής με τον Κώστα Τσουρό, καθώς και για την ενδεχόμενη επιστροφή στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Η Ναταλία Αργυράκη συμμετέχει στην πολυσυζητημένη εκπομπή του Κώστα Τσουρού

«Έχει ακουστεί ότι μπορεί του χρόνου να πάτε σαββατοκύριακο.Έχει ακουστεί ότι έρχεται το Στούντιο 4. Έχει ακουστεί ότι θα τελειώσει στις 29 Μαΐου.Έχει ακουστεί ότι του χρόνου θα πας στη Ναταλία Γερμανού...», τη ρώτησε ο ρεπορτέρ με εκείνη να απαντάει: «Δεν μπορώ να επιβεβαιώσω τίποτα από αυτά. A γιατί τα μισά δεν με αφορούν, οπότε δεν τα γνωρίζω και καθόλου. Β, κι αυτά που με αφορούν δεν υφίστανται για να πω κάτι, ας πούμε ότι όντως να σου πω θα ήθελα. Και ξέρεις, είναι αυτό το άβολο κι όχι και τόσο σημαντικό για τους παραέξω, αλλά πολύ σημαντικό για τον καθένα από εμάς που πρέπει να κάνει όντως τις συζητήσεις του και να δει πού θα βρίσκεται στη συνέχεια, ποιο θα είναι το μέλλον του, τηλεοπτικό ή μη. Οπότε εγώ είμαι σε αυτή τη φάση που αναμένω να δω ποιο θα είναι». 

Ναταλία Αργυράκη για Κώστα Τσουρό: «Εδώ νιώθω μαθήτρια. Μαθαίνω, ρουφάω...»

Αργυράκη για Γερμανού: «Από την αρχή είχαμε πει ότι υπάρχει μια άνω τελεία...»

Έχει διάθεση να παραμείνει και να συνεργαστεί και του χρόνου με το ΣΚΑΪ; «Οι διαθέσεις μου υπάρχουν. Πάντα έχω καλή διάθεση και πάντα πρόθεση να συζητήσω και να δω τι και πώς. Αν από το σταθμό υπάρχει το περιθώριο να μπορώ να ενταχθώ σε κάτι που να με αφορά και να μου ταιριάζει, φυσικά», ξεκαθάρισε. 

Ναταλία Αργυράκη: Η σχέση της με τη Γερμανού μετά την αποχώρηση

Η παρουσιάστρια απάντησε και στη φήμη που τη θέλει να επιστρέφει στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού: «Ε, εντάξει, μας αγαπάτε, μας θέλατε μαζί. Είναι ένα γεγονός... κοίταξε, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επειδή από την αρχή είχαμε πει ότι υπάρχει μια άνω τελεία τουλάχιστον από τη δική μου την πλευρά είναι σίγουρο αυτό και το έχω πει. Θεωρώ ότι πάντα θα ερχόταν στο προσκήνιο ότι αν και πότε θα γυρίσει και τα λοιπά η Ναταλία. Δεν έχουμε κάνει καμία κουβέντα. Δε θα την έλεγα και να την είχαμε κάνει, αλλά δεν έχουμε κάνει καμία κουβέντα. Αυτά είναι, ξέρεις... πιθανά σενάρια που δεν ξέρεις πότε και πώς θα συμβούν».

Η Ναταλία Αργυράκη συμμετείχε για χρόνια στο Καλύτερα Δε Γίνεται της Ναταλίας Γερμανού

Το 29 Μαΐου ισχύει για το τέλος της εκπομπής του Κώστα Τσουρού; «Δεν έχω καμία τέτοια ενημέρωση. Κάποια στιγμή θα τελειώσει η σεζόν. Δε θέλετε να τα πούμε όλοι μετά, να κάνουμε τους απολογισμούς μας, συζητήσεις μας και τα λοιπά; Τόσο πια εμείς... πότε ξεκινάμε, πότε τελειώνουμε, τι ώρα θα μπούμε, τι ώρα θα βγούμε, τι ώρα θα χαιρετήσουμε. Εντάξει, δεν έχει... δεν εξυπηρετεί, θέλω να πω και σαν κουβέντα κανέναν. Γιατί ακόμα κι αν υφίσταται το 29 Μαΐου, που δεν το γνωρίζω, είναι λίγο νωρίτερα από τη λήξη της σεζόν. Είναι ένα θέμα και ο καθένας θα πρέπει να κληθεί να το αντιμετωπίσει. Πάλι λοιπόν μιλάμε για κάτι που δεν θα είναι ευχάριστο. Ας πούμε λίγο πιο ευχάριστα, πιο σημαντικά. Να έχουμε ωραίο καλοκαίρι», απάντησε η Ναταλία Αργυράκη.

