Ναταλία Αργυράκη: Η σχέση της με τη Γερμανού μετά την αποχώρηση

«Δεν είναι των συμβουλών, αλλά ήξερε ότι θα τα καταφέρω»

Η Ναταλία Αργυράκη στο Breakfast@star
Ήταν από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν πολύ την περσινή τηλεοπτική σεζόν και συγκεκριμένα η μεταγραφή της από τον Alpha στον ΣΚΑΙ.

Η Ναταλία Αργυράκη μίλησε για τη νέα της καθημερινότητα, τις τηλεθεάσεις αλλά και τα πρόσωπα που της λείπουν από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται».

Η Ναταλία Αργυράκη αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια – «Εδώ είναι το σπίτι μου»

«Είχα πολύ ανάγκη την αλλαγή. Τη χαίρομαι, την απολαμβάνω. Έχω μπει σε μια νέα καθημερινότητα που μου αρέσει πολύ», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η μετάβασή της στην πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ έγινε πιο ομαλά απ’ όσο περίμενε: «Ήταν γρήγορη η προσαρμογή μου, δεν το περίμενα», πρόσθεσε στο Breakfast@star.

Αργυράκη: «Συζητήθηκα πολύ... και αυτά σε οδηγούν σε άσχημα πράγματα»

Η Ναταλία Αργυράκη στο Breakfast@star

Η Ναταλία Αργυράκη στο Breakfast@star

Σε ό,τι  αφορά τα νούμερα τηλεθέασης σχολίασε: «Δεν έχω μιλήσει ποτέ για τα νούμερα, όχι γιατί είμαι υπεράνω, απλώς δεν θεωρώ σωστό να γίνεται συζήτηση ειδικά από την αρχή. Βλέπω την εκπομπή και την εμπειρία μου αλλιώς».

Ποια είναι η σχέση της με τη Ναταλία Γερμανού;

Η δημοσιογραφική της πορεία τα τελευταία χρόνια είναι στενά συνδεδεμένη με την ομάδα της Ναταλίας Γερμανού. «Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Μου λείπουν οι άνθρωποι και ανυπομονώ να τους ξαναδώ. Έχω μόνο αγάπη για όλους. Η Ναταλία μου έστειλε “καλή επιτυχία”. Δεν είναι των συμβουλών,  ήξερε όμως ότι θα τα καταφέρω, γιατί ήταν η πρώτη που μου άνοιξε την πόρτα και ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ταξίδι».

Τι είπε η Ναταλία Αργυράκη για τη Ναταλία Γερμανού και την περίοδο μετά τη συνεργασία τους


Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
BREKFAST@STAR
 |
ΝΑΤΑΛΙΑ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
 |
ΝΑΤΑΛΙΑ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
