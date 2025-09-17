Ναταλία Αργυράκη: Η σχέση της με τη Γερμανού μετά την αποχώρηση

Ήταν από τα πρόσωπα που συζητήθηκαν πολύ την περσινή τηλεοπτική σεζόν και συγκεκριμένα η μεταγραφή της από τον Alpha στον ΣΚΑΙ.

Η Ναταλία Αργυράκη μίλησε για τη νέα της καθημερινότητα, τις τηλεθεάσεις αλλά και τα πρόσωπα που της λείπουν από την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού «Καλύτερα δε γίνεται».

«Είχα πολύ ανάγκη την αλλαγή. Τη χαίρομαι, την απολαμβάνω. Έχω μπει σε μια νέα καθημερινότητα που μου αρέσει πολύ», είπε χαρακτηριστικά, τονίζοντας πως η μετάβασή της στην πρωινή ζώνη του ΣΚΑΪ έγινε πιο ομαλά απ’ όσο περίμενε: «Ήταν γρήγορη η προσαρμογή μου, δεν το περίμενα», πρόσθεσε στο Breakfast@star.

Η Ναταλία Αργυράκη στο Breakfast@star

Σε ό,τι αφορά τα νούμερα τηλεθέασης σχολίασε: «Δεν έχω μιλήσει ποτέ για τα νούμερα, όχι γιατί είμαι υπεράνω, απλώς δεν θεωρώ σωστό να γίνεται συζήτηση ειδικά από την αρχή. Βλέπω την εκπομπή και την εμπειρία μου αλλιώς».

Ποια είναι η σχέση της με τη Ναταλία Γερμανού;

Η δημοσιογραφική της πορεία τα τελευταία χρόνια είναι στενά συνδεδεμένη με την ομάδα της Ναταλίας Γερμανού. «Έχω ανάμεικτα συναισθήματα. Μου λείπουν οι άνθρωποι και ανυπομονώ να τους ξαναδώ. Έχω μόνο αγάπη για όλους. Η Ναταλία μου έστειλε “καλή επιτυχία”. Δεν είναι των συμβουλών, ήξερε όμως ότι θα τα καταφέρω, γιατί ήταν η πρώτη που μου άνοιξε την πόρτα και ξεκινήσαμε μαζί αυτό το ταξίδι».



