Αλεξάνδρα Νίκα: «Συμβουλεύομαι τον Κωνσταντίνο σε όλα. Με βοηθάει»

Η σύζυγος του τραγουδιστή παρουσίασε τη συλλογή της με πιτζαμάκια

Σε event μόδας παραβρέθηκε η Αλεξάνδρα Νίκα, σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού, η οποία έκανε δηλώσεις για πρώτη φορά στις κάμερες τηλεοπτικών εκπομπών, με αφορμή το νέο της επιχειρηματικό βήμα στο πλευρό της Celia Kritharioti.

H συλλογή με πιτζαμάκια με την υπογραφή της Αλεξάνδρας Νίκα/ instagram

H συλλογή με πιτζαμάκια με την υπογραφή της Αλεξάνδρας Νίκα/ instagram

«Γενικά το σκεφτόμουν όσο ήμουνα στο σπίτι, ότι θα ήταν κάτι όμορφο για την οικογένεια και για το παιδί», είπε η ίδια για την ιδέα να δημιουργήσει τη δική της συλλογή με πιτζαμάκια.

Η Αλεξάνδρα Νίκα παραδέχτηκε πως ζητά τη γνώμη του συζύγου της για όλα τα θέματα. « Γενικά, τον συμβουλεύομαι για όλα γιατί έχει πολύ ωραίο γούστο και έχει και εμπειρία, έχει και άποψη και με βοηθάει», είπε χαρακτηριστικά.

H Aλεξάνδρα Νίκα με την αδελφή της Νταίζη, φορώντας σετ από τη συλλογή με πιτζάμες/ instagram

H Aλεξάνδρα Νίκα με την αδελφή της Νταίζη, φορώντας σετ από τη συλλογή με πιτζάμες/ instagram

Αργυρός για Νίκα: «Όταν την πρωτοείδα, λέω "θα περάσω τη ζωή μου μαζί της"»

Όσον αφορά στην περίοδο των εορτών, η ίδια απάντησε πως θα τις περάσουν οικογενειακά. «Ο Κωνσταντίνος δουλεύει στο μαγαζί, οπότε προσπαθούμε να τον supportάρουμε, όσο μπορούμε. Στο σπίτι με το παιδί...  Όποτε έχω αντοχές πηγαίνω στο μαγαζί, γιατί δεν κοιμάμαι πολύ, αλλά ναι πάω», πρόσθεσε. 

«Την Αλεξάνδρα τη γνωρίζω και τη θαυμάζω από το Λος Άντζελες. Άφησε ό,τι είχε χτίσει εκεί, για να έρθει εδώ να παντρευτεί τον έρωτα της ζωής της», είπε από την πλευρά της η Celia Kritharioti.

Αλεξάνδρα Νίκα: «Συμβουλεύομαι τον Κωνσταντίνο σε όλα. Με βοηθάει»

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με θρησκευτικό γάμο τον περασμένο Ιούλιο, ενώ τον Σεπτέμβριο βάφτισε τον γιο του στη Μύκονο. Το αγοράκι τους, ο Βασίλης Αργυρός, έγινε ενός έτους στα τέλη του προηγούμενου μήνα.  

Αργυρός - Νίκα: Ο γιος τους κάνει τα πρώτα του βήματα - Το τρυφερό βίντεο!

«Προφανώς και είναι πάρα πολύ όμορφη, η πιο όμορφη, είναι τόσο δοτικός άνθρωπος, τόσο έξυπνη», είχε πει για τη σύζυγό του ο Κωνσταντίνος Αργυρός σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή Ενώπιος Ενωπίω. «Καλό θα ήταν να τη γνωρίσει ο κόσμος λίγο καλύτερα, αν και δε συμπαθεί τη δημοσιότητα, αλλά πραγματικά, αν ο κόσμος τη δει, θα καταλάβει τι άνθρωπος είναι», είχε επισημάνει ο τραγουδιστής.

