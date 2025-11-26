Αργυρός - Νίκα: Ο γιος τους κάνει τα πρώτα του βήματα - Το τρυφερό βίντεο!

Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους διανύουν η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τη στιγμή που έγιναν γονείς.

Πριν από έναν χρόνο η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο τον μονάκριβο γιο τους, ο οποίος τους έχει κλέψει την καρδιά.

Η Αλεξάνδρα και ο Κωνσταντίνος κρατούν γενικά την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο δεν κρύβουν τις στιγμές περηφάνιας ως νέοι γονείς.

Σήμερα ήταν μια από αυτές καθώς η Αλεξάνδρα Νίκα ανήρτησε ένα γλυκό βίντεο με πρωταγωνιστή τον γιο τους, στο οποίο τον βλέπουμε να κάνει τα πρώτα του βήματα, με την ίδια να λιώνει από χαρά.

«And just like that.... we have a walker» (Και κάπως έτσι... έχουμε έναν περιπατητή), σχολίασε στο insta story της η μαμά!