Αργυρός - Νίκα: Ο γιος τους κάνει τα πρώτα του βήματα - Το τρυφερό βίντεο!

Το σχόλιο που έκανε η ευτυχής μανούλα

Δείτε το insta story του Βασιλάκη Αργυρού


Μια από τις πιο όμορφες περιόδους της ζωής τους διανύουν η Αλεξάνδρα Νίκα κι ο Κωνσταντίνος Αργυρός από τη στιγμή που έγιναν γονείς. 

Κωνσταντίνος Αργυρός: Στη Νέα Υόρκη για συναυλία με τη σύζυγο & τον γιο του

Πριν από έναν χρόνο η σύζυγος του τραγουδιστή έφερε στον κόσμο τον μονάκριβο γιο τους, ο οποίος τους έχει κλέψει την καρδιά.

Η Αλεξάνδρα και ο Κωνσταντίνος κρατούν γενικά την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, ωστόσο δεν κρύβουν τις στιγμές περηφάνιας ως νέοι γονείς.

Αργυρός - Νίκα: Ο γιος τους κάνει τα πρώτα του βήματα - Το τρυφερό βίντεο!

Σήμερα ήταν μια από αυτές καθώς η Αλεξάνδρα Νίκα ανήρτησε ένα γλυκό βίντεο με πρωταγωνιστή τον γιο τους, στο οποίο τον βλέπουμε να κάνει τα πρώτα του βήματα, με την ίδια να λιώνει από χαρά.

Αργυρός - Νίκα: Η φωτογραφία με τον γιο τους να κρατά την ελληνική σημαία

Αργυρός - Νίκα: Ο γιος τους κάνει τα πρώτα του βήματα - Το τρυφερό βίντεο!

«And just like that.... we have a walker» (Και κάπως έτσι... έχουμε έναν περιπατητή), σχολίασε στο insta story της η μαμά!





