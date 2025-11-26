Τραγωδία στον Δομοκό: Άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τσίμπημα μέλισσας

Έτρεξε να σωθεί με το αυτοκίνητο, όμως έχασε τον έλεγχο

26.11.25 , 19:47 Τραγωδία στον Δομοκό: Άνδρας έχασε τη ζωή του μετά από τσίμπημα μέλισσας
Πηγή: lamiareport / Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Σωτήρης Δημητρόπουλος)
Δομοκός: Νεκρός Άνδρας Από Τσίμπημα Μέλισσας
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σοκ έχει προκαλέσει στον Δομοκό η είδηση του θανάτου ενός 50χρονου άνδρα, ο οποίος υπέστη αλλεργική αντίδραση μετά από τσίμπημα μέλισσας.

Το πρωί της ημέρας, ο άτυχος άνδρας βρισκόταν με την παρέα του σε ορεινή περιοχή των Γαβρακίων, όπου είχε πάει για κυνήγι, όταν δέχτηκε το τσίμπημα στο αυτί. 

Γνωρίζοντας ότι είναι αλλεργικός στα έντομα, ο 50χρονος επιχείρησε να φτάσει άμεσα στο πλησιέστερο φαρμακείο στην Εκκάρα, προκειμένου να λάβει ένεση αδρεναλίνης. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της διαδρομής, φαίνεται πως η αλλεργική αντίδραση επηρέασε την ικανότητά του να οδηγεί, με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του οχήματός του και να προσκρούσει σε ανάχωμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το lamiareport.gr.

Ένας από τους φίλους του, που ακολούθησε το αυτοκίνητό του για να δει τι συμβαίνει, τον βρήκε ενώ είχε ακόμα τις αισθήσεις του και τον μετέφερε στο φαρμακείο. Παρά τις προσπάθειες των φαρμακοποιών να του προσφέρουν πρώτες βοήθειες, η κατάσταση του ήταν ήδη κρίσιμη. Στο σημείο έφτασε και ασθενοφόρο του Κέντρου Υγείας Δομοκού με γιατρούς, όμως οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν.

Ο άνδρας διακομίστηκε στο Κέντρο Υγείας, όπου επιβεβαιώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση έχει ενημερωθεί το Αστυνομικό Τμήμα Δομοκού, το οποίο προχώρησε στην παραγγελία διενέργειας νεκροψίας – νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Στερεάς Ελλάδας. Η εξέταση αναμένεται να δώσει σαφή εικόνα για τα ακριβή αίτια του θανάτου του 50χρονου, ρίχνοντας φως σε αυτή την τραγική εξέλιξη.

ΔΟΜΟΚΟΣ
 |
ΜΕΛΙΣΣΑ
 |
ΤΣΙΜΠΗΜΑ
 |
ΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

