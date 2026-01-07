TracioN: Eικόνες από την παρουσίαση του Ημερολογίου της Pirelli 2026!

Ο Κώστας Στεφανής και η κάμερα του TractioN καταγράφουν μαγικές, ποιητικές εικόνες από την παρουσίαση του φημισμένου Ημερολογίου της Pirelli για το 2026! Η εκπομπή, κατ' απόλυτη αποκλειστικότητα για την Ελλάδα, ταξιδεύει στην πρωτεύουσα της Τσεχικής Δημοκρατίας, την πανέμορφη Πράγα και μας... ταξιδεύει στον υπέροχο κόσμο του Pirelli Calendar!

Το κεντρικό θέμα, που επιλέχθηκε για τη νέα έκδοση του καθιερωμένου Ημερολογίου της Pirelli για το 2026, είναι τα Στοιχεία της Φύσης. Και τι στοιχεία! Σε έναν all-star γαλαξία, ο φακός του Νορβηγού φωτογράφου και καλλιτέχνη Sølve Sundsbø, απαθανατίζει σε ονειρικά σκηνικά πραγματικές σούπερ-σταρ, όπως τη Venus Williams, πρώην Νο.1 στο παγκόσμιο τένις, το θρυλικό τοπ-μόντελ Eva Herzigova, τη super-hot Irina Shayk, τη σπουδαία Isabella Rossellini, τη μία και μοναδική Tilda Swinton, την πρωταγωνίστρια της θρυλικής σειράς Game of Thrones, Gwendoline Christie.

Ο Κώστας Στεφανής κατάφερε να εξασφαλίσει δηλώσεις από το πάνθεον των κυριών, οι οποίες φιγουράρουν ανά μήνα στο Ημερολόγιο Pirelli 2026, έναν θεσμό που κάθε χρόνο αποδεικνύει ότι η μηχανοκίνητη κουλτούρα είναι γεμάτη φαντασία και δημιουργικότητα!

Την Κυριακή 11 Ιανουαρίου στις 14:10 το νέο επεισόδιο του TractioN με εκπληκτικές εικόνες από το Ημερολόγιο της Pirelli 2026!

Στα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής

➢ DS No 4: Ο Μάνος και η Ινώ Στεφανή παρουσιάζουν το πολυτελές και ρηξικέλευθο -«αβάν γκαρντ» σε απλά... ελληνικά- DS No 4! Πρόκειται για την τελευταία και πιο προηγμένη πρόταση της DS Automobiles στην κατηγορία των premium C-Hatchback, η οποία επανεφευρίσκει τον εαυτό της, ακριβώς χάρη στο No 4. Όπως εξηγούν οι συνεργάτες του TractioN, το DS No 4 είναι προικισμένο με εντυπωσιακά πλεονεκτήματα, όπως μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων συστημάτων κίνησης και πλήθος ελκυστικών εκδόσεων. Με άλλα λόγια, το DS No 4 φιλοδοξεί να γίνει αμέσως Νo 1!

➢ RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC: Ένα από τα πλέον πολυαναμενόμενα καινούργια μοντέλα, ένα σχήμα λατρεμένο από το παρελθόν αλλά εντελώς ανανεωμένο και προσαρμοσμένο στην εποχή της ηλεκτροκίνησης, έρχεται στην οθόνη του TractioN! Επιτέλους, το RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC κάνει το ντεμπούτο του για τους φίλους της εκπομπής. Ο Μάνος Στεφανής είναι στο τιμόνι και με τον Βασίλη Τσακίρογλου, θαυμαστή του νέου RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC, στη θέση του συνοδηγού, μιλούν τόσο για την ένδοξη ιστορία του θρυλικού «5» όσο και για το μέλλον του γοητευτικού RENAULT 5 E-TECH ELECTRIC!

➢ MERCEDES-BENZ ELF: Μια εντελώς καινοτόμο, ολιστική προσέγγιση στο αύριο της ταχυφόρτισης επιχειρεί να διερευνήσει και να εξελίξει η MERCEDES-BENZ με το φιλόδοξο project ELF. Ως αρκτικόλεξο του Experimental Lade Fahrzeug, δηλαδή «Πειραματικό Όχημα Φόρτισης», το ELF επιχειρεί να φέρει πιο κοντά το μέλλον της συμβίωσής μας με τα ηλεκτρικά οχήματα. Φόρτιση σε κολοσσιαία μεγέθη και αστραπιαίους χρόνους, ασύρματη, ρομποτική -ακόμη και αντίστροφη φόρτιση, από το αυτοκίνητο στο σπίτι -αυτά είναι συνοπτικά τα, σχεδόν μαγικά, νέα φαινόμενα που φέρνει το ELF της Mercedes-Benz!

➢ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΤΗΣ FORD ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Τον κύριο Firat Elhüseyni, Γενικό Διευθυντή και Πρόεδρο της Ford Otosan, της κολοσσιαίας μονάδας παραγωγής της FORD στην Κράιοβα της Ρουμανίας «πολιορκεί» ο Θωμάς Ευθυμίου, προσπαθώντας να αποσπάσει πληροφορίες για τα βιομηχανικά θαύματα, που γίνονται μέσα σε αυτό το αχανές εργοστάσιο. Ο κ. Elhüseyni απαντά πρόθυμα σε κάθε πιθανή και απίθανη απορία στην κάμερα του TractioN, αποκαλύπτοντας εξαιρετικά ενδιαφέροντα μυστικά από την αθέατη όψη της σημερινής αυτοκινητοβιομηχανίας.