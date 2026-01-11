BMW Charging: Ο χρόνος και ο τρόπος φόρτισης είναι σε άλλο επίπεδο

Ταχύτερη φόρτιση και πρεμιέρα για την αμφίδρομη φόρτιση

BMW Charging: Ο χρόνος και ο τρόπος φόρτισης είναι σε άλλο επίπεδο
Οι εξελίξεις που φέρνει η τεχνολογία BMW eDrive έκτης γενιάς έχουν σημαντική επίδραση και στην εμπειρία φόρτισης. Η μέγιστη ισχύς φόρτισης 400 kW επιτρέπει στη νέα BMW iX3 να προσθέτει έως και 372 χιλιόμετρα αυτονομίας [2] σε μόλις δέκα λεπτά σε σταθμό ταχείας φόρτισης 800V DC. Η μπαταρία υψηλής τάσης φορτίζεται από 10% έως 80% σε 21 λεπτά.

Χάρη στην τεχνολογία διαχείρισης της μπαταρίας, που επιτρέπει έξυπνη κατανομή της ενέργειας στις κυψέλες και έχει αναπτυχθεί εξ ολοκλήρου από το BMW Group, η BMW iX3 μπορεί επίσης να φορτίζεται από σταθμούς 400V DC. Επιπλέον, η αναβαθμισμένη λειτουργία προετοιμασίας της μπαταρίας συμβάλλει στη μείωση του χρόνου φόρτισης. Η BMW iX3 50 xDrive μπορεί να φορτιστεί με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) στα 11 kW στάνταρ ή στα 22 kWπροαιρετικά.

Πλέον αυτών, η νέα BMW iX3 διαθέτει εκτενείς λειτουργίες αμφίδρομης φόρτισης ,καθιστώντας την πηγή ενέργειας για μια ποικιλία εφαρμογών. Η λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L) μετατρέπει το όχημα σε φορητή πηγή ενέργειας, που μπορεί να τροφοδοτεί ηλεκτρικές συσκευές εν κινήσει. Η λειτουργία Vehicle-to-Home (V2H) το μετατρέπει σε μονάδα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας από οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα. Επιπλέον, μέσω της εφαρμογής Vehicle-to-Grid (V2G), οι πελάτες μπορούν να συνδέουν το αυτοκίνητό τους στην αγορά ενέργειας και να αποκομίζουν έσοδα.

Οι επιλογές στάνταρ και προαιρετικών λύσεων φόρτισης έχουν διευρυνθεί. Για ευέλικτη φόρτιση κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι πελάτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον νέο πολυφορτιστή, ο οποίος διαθέτει διάφορους αντάπτορες για τη φόρτιση και εκφόρτιση της μπαταρίας υψηλής τάσης. Το νέο BMW Wallbox Professional (DC) επιτρέπει αμφίδρομη φόρτιση στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας. Επιπλέον, μέσω του BMW Charging, οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν οικιακή φόρτιση με βελτιστοποιημένο κόστος / αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας.

Προκειμένου να προσφέρει στους ιδιοκτήτες την καλύτερη δυνατή εμπειρία φόρτισης, η νέα BMW iX3 εξοπλίζεται στάνταρ με θύρα φόρτισης συμβατή με το πρότυπο NACS (North American Charging Standard). Αυτό δίνει πρόσβαση στο εκτεταμένο δίκτυο Supercharger, ενώ ο στάνταρ προσαρμογέας CCS (Combined Charging System) εξασφαλίζει τη δυνατότητα φόρτισης και από άλλους παρόχους σε όλη τη χώρα, ώστε οι ιδιοκτήτες της iX3 να έχουν πάντα εύκολη πρόσβαση σε σταθμό φόρτισης, ανεξαρτήτως του προορισμού τους

BMW
 |
BMW CHARGING
 |
BMW IX3
 |
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
 |
ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ ΦΟΡΤΙΣΗ
