Μαριάννα Πουρέγκα: Η ιατρική, η Θεσσαλονίκη και το «Μια νύχτα μόνο»

Το βιογραφικό της ταλαντούχας ηθοποιού

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Μαριάννα Πουρέγκα: Η συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno στις 10/11/25
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Μαριάννα Πουρέγκα είναι η ταλαντούχα ηθοποιός, που υποδύεται την αρχιτέκτονα Ελένη Γανωτή στη σειρά «Μια νύχτα μόνο» του Mega, ενώ πρωταγωνιστεί και στη σειρά «Απαραίτητο φως» της ΕΡΤ. Αν και ο κόσμος θεωρεί ότι πρόκειται για μια πρωτοεμφανιζόμενη ηθοποιό, στην πραγματικότητα η Μαριάννα Πουρέγκα έχει μεγάλη εμπειρία στο σανίδι. 

Η Μαριάννα Πουρέγκα στον ρόλο της Ελένης στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Η Μαριάννα Πουρέγκα στον ρόλο της Ελένης στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Στο θεατρικό ντεμπούτο της μάλιστα, δε δίστασε να ξυρίσει τα μαλλιά της για τις ανάγκες του ρόλου της στον χορό της τραγωδία του Ευριπίδη «Ιφιγένεια στη Χώρα των Ταύρων».

Ας γνωρίσουμε καλύτερα τη δημοφιλή ηθοποιό, που ήθελε πάντα να γίνει γιατρός. 

Μαριάννα Πουρέγκα: Το βιογραφικό της

  • Γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα 
  • Έχει γενέθλια στις 25 Φεβρουαρίου
  • το ζώδιό της είναι Ιχθύεις
  • Ζει στην Αθήνα μόλις τα τελευταία δύο χρόνια, μετά από 16 χρόνια όπου ζούσε, σπούδαζε κι εργαζόταν στη Θεσσαλονίκη

«Οι ρυθμοί είναι πολύ διαφορετικοί εδώ. Ακόμη, δεν έχω συνηθίσει τους ρυθμούς της Αθήνας, τολμώ να πω. Δεν έχω ζωή στην Αθήνα, έχω πέσει με τα μούτρα στη δουλειά. Είμαι από το γύρισμα, στην πρόβα κι από κει στο σπίτι», εξομολογήθηκε σε συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno.

  • Το όνειρό της ήταν να γίνει γιατρός. Έδωσε δύο φορές πανελλήνιες αλλά δεν πέρασε στην Ιατρική για λίγα μόρια
  • Πέρασε όμως στο τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Παρόλο που δεν την κέρδισε τόσο, ολοκλήρωσε τις σπουδές της και πήρε το πτυχίο της κατά τη διάρκεια της καραντίνας
  • Το θέατρο ήρθε πιο ενεργά στη ζωή της, περίπου στα 23 της. Μπήκε σε σκέψεις όταν ήρθε πιο κοντά στον χώρο, χάρη σε φιλικό της πρόσωπο που σπούδαζε υποκριτική. Ως τότε, βέβαια συμμετείχε πάντα σε θεατρικές παραστάσεις στο σχολείο
  • Αποφάσισε να δώσει εξετάσεις στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Πέρασε με τη δεύτερη, ενώ ήταν στο 4ο έτος της σχολής του Πανεπιστημίου. Αφότου πέρασε τις εξετάσεις, το ανακοίνωσε στους γονείς της
  • Παράλληλα με τη Δραματική Σχολή, έκανε διάφορες δουλειές για να βγάζει κάποια χρήματα. Μοίραζε φυλλάδια, εργαζόταν ως ταξιθέτρια κι άλλοτε βοηθούσε στο εστιατόριο που διατηρούσε η γιαγιά της στη Σκιάθο

«Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τη Σκιάθο. Απλά, η γιαγιά μου επειδή δούλευε πολλά χρόνια σε κουζίνες, δούλευε κάποια στιγμή πολλά χρόνια σε ένα ξενοδοχείο στη Σκιάθο κι επειδή έκανε έναν κύκλο εκεί, αποφάσισε μετά να ανοίξει ένα δικό της μαγαζί. Είναι μικρή η γιαγιά μου. Έγινε γιαγιά σε μένα, στα 37 της», αποκάλυψε η ηθοποιός στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τον περασμένο Σεπτέμβριο

  • Εκτός από την ιατρική και την υποκριτική, η Μαριάννα Πουρέγκα είχε και μια άλλη μεγάλη αγάπη: το Taekwondo. Έχει κατακτήσει μάλιστα χρυσό μετάλλιο σε πανελλήνιο πρωτάθλημα
  • Έχει συνεργαστεί με πολλούς σημαντικούς σκηνοθέτες κι έχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις του ΚΒΘΕ. Δείγμα της δουλειάς της: Ο αγαπητικός της βοσκοπούλας (2016), Το τρίτο στεφάνι (2016), Ελένη (2021), Σφήκες (2023), «Έγκλημα & Τιμωρία» (2023)

Στέλλα Βογιατζάκη-Σοφία Σεϊρλή-Δημήτρης Ήμελλος-Προμηθέας Αλειφερόπουλος-Μαριάννα Πουρέγκα-Δημήτρης Μπίτος-Αλέξανδρος Μαυρόπουλος στην πρεμιέρα Έγκλημα & Τιμωρία (2023)/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ

Στέλλα Βογιατζάκη-Σοφία Σεϊρλή-Δημήτρης Ήμελλος-Προμηθέας Αλειφερόπουλος-Μαριάννα Πουρέγκα-Δημήτρης Μπίτος-Αλέξανδρος Μαυρόπουλος στην πρεμιέρα Έγκλημα & Τιμωρία (2023)/ NDP ΕΛΛΗ ΠΟΥΠΟΥΛΙΔΟΥ
  • Το θεατρικό της ντεμπούτο έγινε στην τραγωδία του Ευριπίδη «Ιφιγένεια στη Χώρα των Ταύρων», σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, πριν από 10 χρόνια. Συμμετείχε στον χορό και δε δίστασε να ξυρίσει το κεφάλι της για τις ανάγκες του ρόλου.

Ήταν η πρώτη μάλιστα που το έκανε, καθώς το ξύρισμα του κεφαλιού των 7 γυναικών και 7 ανδρών που συμμετείχαν στον χορό, βιντεοσκοπήθηκε για τις ανάγκες του τρέιλερ της παράστασης, όπως είχε εξομολογηθεί η ίδια σε συνέντευξή της.

  • Επίσης, συμμετείχε στην παράσταση Festen σε σκηνοθεσία του Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο και φέτος πρωταγωνιστεί στην παράσταση «Άρωμα γυναίκας» στο θέατρο Βρετάνια

Η Μαριάννα Πουρέγκα στην πρεμιέρα της παράστασης Άρωμα γυναίκας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Η Μαριάννα Πουρέγκα στην πρεμιέρα της παράστασης Άρωμα γυναίκας/ NDP ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
