Τούνη: Στο νοσοκομείο ο γιος της – «Ακύρωσα το πάρτι του, προέχει η υγεία»

Η Ιωάννα Τούνη εμφανίστηκε ιδιαίτερα ανήσυχη στα τελευταία της Instastories. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, η διάσημη influencer- επιχειρηματίας ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα βίντεο στο οποίο μίλησε ανοιχτά για τις δύσκολες ώρες που πέρασε το τελευταίο 24ωρο, αποκαλύπτοντας ότι ο γιος της είναι άρρωστος.

Όπως εξήγησε, ο μικρός Πάρης, παρουσίασε υψηλό πυρετό μετά την επιστροφή του από ταξίδι στην Αθήνα, γεγονός που οδήγησε την Ιωάννα να τον πάει άμεσα στα επείγοντα του νοσοκομείου. Όπως είπε, αναγκαία κρίθηκε και η άμεση έναρξη φαρμακευτικής αγωγής.

Η ίδια δεν έκρυψε την αγωνία της, τονίζοντας πως αναγκάστηκε να ακυρώσει ακόμη και το προγραμματισμένο πάρτι γενεθλίων του παιδιού της, καθώς – όπως τόνισε– η υγεία του αποτελεί φυσικά απόλυτη προτεραιότητα.

Τα λόγια της Ιωάννας Τούνη για την υγεία του μικρού Πάρη

«Καλημέρα συμπεθέρες μου. Εξαφανίστηκα το τελευταίο 24ωρο, καθώς χθες που πήρα τον Πάρη από αεροδρόμιο ήταν χάλια. Στην αρχή πήγαμε σπίτι να τον παρακολουθώ και να τον θερμομετράω καθώς δεν ήξερα ακριβώς τι κατάσταση είναι. Μετά από λίγο ανέβασε 40 πυρετό (39.9 συγκεκριμένα) οπότε μίλησα κατευθείαν με τον παιδίατρο και μας έστειλε στα επείγοντα» είπε αρχικά η Ιωάννα και πρόσθεσε:

«Αρχίσαμε 2 αντιβιώσεις εννοείται και θέλει αρκετή ξεκούραση για τις επόμενες ημέρες, καθώς τελικά έχει ωτίτιδα. Εντωμεταξύ σήμερα τον είχα οργανώσει πάρτυ γενεθλίων με όλους τους συμμαθητές του από το σχολείο, και τους φίλους μας που εννοείται ότι το ακύρωσα απευθείας καθώς προέχει η υγεία του παιδιού.

Αυτά! Να είμαστε καλά και του υποσχέθηκα ότι θα κάνουμε το πάρτυ – που τον υποσχέθηκα το επόμενο Σαββατοκύριακο! Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση σε όσους ακύρωσα τελευταία στιγμή… Μάλιστα ξέχασα μέσα στον πανικό μου μια φίλη μου με τα παιδάκια της και πήγαν στον χώρο που έκλεισα και μας έψαχναν. 1.000 συγγνώμη! Στείλτε μας την θετική σας ενέργεια συμπεθέρες, να γίνουμε γρήγορα καλά».