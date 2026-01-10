Ιωάννα Τούνη: «Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου»

Ήσουν σε άλλη πόλη και εγώ σε γιόρτασα από μακριά, έγραψε η influencer

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
10.01.26 , 16:30 Tα ζώδια που το 2026 θα δοκιμαστούν ψυχολογικά
10.01.26 , 16:26 Aγρότες
10.01.26 , 16:09 Ηλεία: Ανεμοστρόβιλος Αναποδογύρισε Αυτοκίνητο
10.01.26 , 16:09 ΚΥΣΕΑ: Παραμένουν οι αρχηγοί ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ
10.01.26 , 15:54 Εξελίξεις στη Φοινικούντα: Οι αναζητήσεις στο ChatGPT «καίνε» τον ανιψιό
10.01.26 , 15:41 Banded Glute Bridges: Η top άσκηση για στρογγυλούς γλουτούς!
10.01.26 , 15:15 Skoda Kamiq και Scala: Πλουσιότερες εκδόσεις με όφελος τιμής
10.01.26 , 14:48 Θρήνος για τον νεαρό Στέλιο στην Κρήτη: Πήγε για κυνήγι & έπεσε σε χαράδρα
10.01.26 , 14:44 Ιωάννα Τούνη: «Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου»
10.01.26 , 14:02 Θεσσαλονίκη: 24χρονος κατηγορείται ότι βίαζε 13χρονη & της έδινε ναρκωτικά
10.01.26 , 13:15 Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
10.01.26 , 12:37 Συμφωνία ΕΕ – Mercosur: Ποια ελληνικά προϊόντα προστατεύονται νομικά
10.01.26 , 12:13 Θεσσαλονίκη: Ξεκίνησε η κατεδάφιση της γέφυρας Πανοράματος για το Flyover
10.01.26 , 12:07 Zeekr 7GT: Τι πρέπει να γνωρίζετε για το νέο μοντέλο
10.01.26 , 11:39 Μητσοτάκης: Το βίντεο ΑΙ για τα 10 χρόνια του στην ηγεσία της ΝΔ
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Καιρός: Πότε θα χιονίσει στην Αττική - Τι λέει ο Θοδωρής Κολυδάς
Άση Μπήλιου: Ετήσιες προβλέψεις για το 2026 - Τύχη και έρωτες για τα ζώδια
Λάζαρος Ρότα: Ποιου διάσημου την κόρη έχει παντρευτεί
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το πάρτι-υπερπαραγωγή για τα γενέθλια του μικρού Πάρη
Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν “κροκοδείλια” δάκρυα»
Αφροδίτη Γραμμέλη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το τέλος της εκπομπής της Τσολάκη
Αλεξάνδρα Νίκα: Φωτογράφισε τη μητέρα της, Μιράντα Πατέρα, με τον γιο της
Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Γενέθλια είχε χθες Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ο μικρός Πάρης Αλεξάνδρου και η μητέρα του Ιωάννα Τούνη – αν και δυστυχώς τα πέρασε μακριά του – θέλησε σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου, να κάνει μια άκρως τρυφερή ανάρτηση για τον γιο της στα social media.

Τούνη: «Έχει γενέθλια ο γιος μου, στενοχωριέμαι όμως γιατί είναι Αθήνα»

Η διάσημη influencer - επιχειρηματίας πόσταρε στο Instagram μία φωτογραφία του 3χρονου γιου της και επισήμανε πως χρειάζεται πολλή δύναμη για να μπορεί μία χωρισμένη μαμά να μένει μακριά από το μωρό της, καθώς γνωρίζει πως αυτό είναι το σωστό κάποιες φορές.

Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη

Συγκεκριμένα, χθες, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, πατέρας του Πάρη, τού διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι σε χώρο στην Αθήνα. Ο μικρός ξετρελάθηκε και πέρασε υπέροχα. Ωστόσο, από αυτό έλειπε η Ιωάννα Τούνη, καθώς μένει στη Θεσσαλονίκη και έχει τον γιο της συγκεκριμένες ημέρες λόγω της κοινής επιμέλειας που έχει με τον πρώην σύντροφό της.

αλεξανδρου τούνη

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

Η γνωστή Influencer τόνισε πόσο δύσκολο είναι να είναι μακριά από το παιδί της, ενώ όπως αποκάλυψε πηγαίνει στο αεροδρόμιο να τον παραλάβει από τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου ΥΠΕΡΤΑΤΗ. Χθες έκλεισες 3 ολόκληρα χρόνια που γεμίζεις με αγάπη και νόημα όλη μου την ύπαρξη!!!! Αλλά ήσουν σε άλλη πόλη… και εγώ σε γιόρτασα από μακριά, όμως με την καρδιά μου πάντα κοντά σου! Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου, ακόμη και όταν γνωρίζεις πως αυτό είναι το σωστό. Αυτή την στιγμή βρίσκομαι στο ταξί -καθοδόν για το αεροδρόμιο- και ανυπομονώ να σε πάρω την πιο σφιχτή αγκαλιά όλου του κόσμου! Σε αγαπάω όσο δεν χωράνε οι λέξεις… η Μαμά» σημείωσε συγκινημένη η Ιωάννα Τούνη.

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
 |
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top