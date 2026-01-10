Ιωάννα Τούνη: «Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου»

Γενέθλια είχε χθες Παρασκευή 9 Ιανουαρίου ο μικρός Πάρης Αλεξάνδρου και η μητέρα του Ιωάννα Τούνη – αν και δυστυχώς τα πέρασε μακριά του – θέλησε σήμερα Σάββατο 10 Ιανουαρίου, να κάνει μια άκρως τρυφερή ανάρτηση για τον γιο της στα social media.

Η διάσημη influencer - επιχειρηματίας πόσταρε στο Instagram μία φωτογραφία του 3χρονου γιου της και επισήμανε πως χρειάζεται πολλή δύναμη για να μπορεί μία χωρισμένη μαμά να μένει μακριά από το μωρό της, καθώς γνωρίζει πως αυτό είναι το σωστό κάποιες φορές.

Συγκεκριμένα, χθες, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, πατέρας του Πάρη, τού διοργάνωσε ένα μεγάλο πάρτι σε χώρο στην Αθήνα. Ο μικρός ξετρελάθηκε και πέρασε υπέροχα. Ωστόσο, από αυτό έλειπε η Ιωάννα Τούνη, καθώς μένει στη Θεσσαλονίκη και έχει τον γιο της συγκεκριμένες ημέρες λόγω της κοινής επιμέλειας που έχει με τον πρώην σύντροφό της.

Η ανάρτηση της Ιωάννας Τούνη

Η γνωστή Influencer τόνισε πόσο δύσκολο είναι να είναι μακριά από το παιδί της, ενώ όπως αποκάλυψε πηγαίνει στο αεροδρόμιο να τον παραλάβει από τον πατέρα του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

«Χρόνια σου πολλά, αγάπη μου ΥΠΕΡΤΑΤΗ. Χθες έκλεισες 3 ολόκληρα χρόνια που γεμίζεις με αγάπη και νόημα όλη μου την ύπαρξη!!!! Αλλά ήσουν σε άλλη πόλη… και εγώ σε γιόρτασα από μακριά, όμως με την καρδιά μου πάντα κοντά σου! Πόση δύναμη θέλει αλήθεια να αφήνεις το μωρό σου, ακόμη και όταν γνωρίζεις πως αυτό είναι το σωστό. Αυτή την στιγμή βρίσκομαι στο ταξί -καθοδόν για το αεροδρόμιο- και ανυπομονώ να σε πάρω την πιο σφιχτή αγκαλιά όλου του κόσμου! Σε αγαπάω όσο δεν χωράνε οι λέξεις… η Μαμά» σημείωσε συγκινημένη η Ιωάννα Τούνη.