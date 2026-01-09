Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της

«Παρακαλώ ηρεμία», έγραψε σε story της η παρουσιάστρια

09.01.26 , 19:23 Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Δείτε το insta story της Ιωάννας Μαλέσκου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Το απόγευμα της Παρασκευής, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Μαλέσκου επέλεξε να βάλει τελεία στα όποια σχόλια ακούστηκαν στις εκπομπές για την ονομαστική της εορτή.

Κι αυτό μιας κι ορισμένες δημοσιεύσεις της παρουσιάστριας στα social media στάθηκαν, καθώς φάνηκε, ικανές προκειμένου να σηκώσουν ποικίλα σχόλια στις περισσότερες ψυχαγωγικές εκπομπές.

Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της

Έτσι, στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Ιωάννα Μαλέσκου ανήρτησε μια ιστορία στην οποία και επισημαίνει τα εξής: «Βράδυ Τρίτης 6/1, ανήμερα των Φώτων. Βγήκα για φαγητό με 2 φίλους - συνεργάτες σε έναν υπέροχο χώρο. Τετάρτη 7/1, ανήμερα της γιορτής μου, επέλεξα να γιορτάσω μόνο με τη οικογένεια μου».

«Θέλετε να σας στείλω ημερολόγιο τι έκανα μέχρι σήμερα Παρασκευή; Παρακαλώ ηρεμία».

«Γλυκά πήγα σε όλους, μαζί τα φάγαμε. Τα λέμε αύριο στο Ραντεβού το ΣΚ” στο OPEN», καταλήγει η Ιωάννα Μαλέσκου σ’ αυτό το νέο διαδικτυακό της μοίρασμα στα social media.

Ιωάννα Μαλέσκου: Η απάντηση στα σχόλια για τα «καλέσματα» στη γιορτή της

Η ανάρτηση της Ιωάννας Μαλέσκου

Ο συνεργάτης της στο OPEN, Λάμπρος Κωνσταντάρας, σχολίασε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno ότι δεν έλαβε πρόσκληση για το πάρτι που οργάνωσε η Ιωάννα Μαλέσκου για την ονομαστική της γιορτή. «Είδα τα stories. Δεν ξέρω πόσο οργανωμένο ήταν ή όχι. Όχι, δεν καλέστηκα, αλλά δεν ξέρω και ποιοι καλέστηκαν και πόσοι. Εμένα δε με πειράζει. Δεν έχει μπει τίποτα ανάμεσά μας. Ακόμα και να διαφωνείς με ανθρώπους στην εκπομπή είναι υγιές. Δε γίνεται σε όλα να συμφωνείς», είπε ο παρουσιαστής.

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
