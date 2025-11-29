Mαλέσκου: Η αποκάλυψη για τον σύζυγό της και η αναφορά στην κόρη της

«Απαιτητικό σπορ, ήθελα να το ζήσω» ανέφερε η παρουσιάστρια του Open

29.11.25 , 10:23 Mαλέσκου: Η αποκάλυψη για τον σύζυγό της και η αναφορά στην κόρη της
Επιμέλεια STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μία αποκάλυψη για τον σύζυγό της Κωνσταντίνο Δανιά έκανε η Ιωάννα Μαλέσκου σε πρόσφατη συνέντευξή της. Η παρουσιάστρια ανέφερε πως ο σύζυγός της δεν της κάνει δώρα του Αγίου Βαλεντίνου σε αντίθεση με εκείνη που κάνει.

Ιωάννα Μαλέσκου: Φωτογραφίζει την κατάξανθη κόρη της - «Το μοντέλο μου»

H Ιωάννα Μαλέσκου με τον συνάδελφό της Λάμπρο Κωνσταντάρα/ φωτογραφία από ndphoto.gr,  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

H Ιωάννα Μαλέσκου με τον συνάδελφό της Λάμπρο Κωνσταντάρα/ φωτογραφία από ndphoto.gr,  ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Νέο look για την Ιωάννα Μαλέσκου: Πώς αντέδρασε ο σύζυγός της;

«Ο σύζυγός μου δεν είναι μου κάνει δώρα του Αγίου Βαλεντίνου. Δεν κάνει γενικά δώρα. Δώρα δεν παίρνω γενικά. Εγώ κάνω δώρα» είπε η Ιωάννα Μαλέσκου και λίγο μετά ανέφερε, «Δεν έχω προγραμματίσει κάποια αλλαγή, με τον νέο χρόνο πάντα αλλάζουν όμως πράγματα. Γενικά δεν επικοινωνώ τις αλλαγές μου, εκτός αν αφορούν την εξωτερική μου εμφάνιση…» ανέφερε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη».

Η παρουσιάστρια του Open ανέφερε μάλιστα πως ο σύζυγός της είναι πιο αυστηρός από εκείνη ακόμα και στη διαπαιδαγώγηση της κόρης τους, Μαρίλιας.

«Στη δική μου περίπτωση, αυτό που κάνω στη Μαρίλια δεν είναι το “μη”, είναι ότι στέκομαι στο θετικό που κάνει και την επιβραβεύω. Αν τη δω να πηγαίνει να βάλει το χέρι στην πρίζα, θα της πω το όχι. Θα πάει από την άλλη πλευρά και θα δει ότι είμαι χαρούμενη, θα την επιβραβεύσω που πήγε από την άλλη πλευρά.

Ο μπαμπάς της είναι πιο αυστηρός. Επειδή η μαμά είναι πιο πολύ μαζί της, με το που δει ότι αλλάζει το βλέμμα μου θα καταλάβει ότι κάτι δεν πάει καλά» αποκάλυψε. 

Mαλέσκου: Η αποκάλυψη για τον σύζυγό της και η αναφορά στην κόρη της

Η παρουσιάστρια που γέννησε την κόρη τον Μάιο του 2023, απείχε από την τηλεόραση προκειμένου να μεγαλώσει το παιδί της και να απολαύσει αυτές τις μοναδικές στιγμές και κάποιοι ανέφεραν πως απέχει από τα media επειδή δεν έχει τηλεοπτικές προτάσεις.

H Ιωάννα Μαλέσκου και ο σύζυγός της Κωνσταντίνος Δανιάς 

H Ιωάννα Μαλέσκου και ο σύζυγός της Κωνσταντίνος Δανιάς 

Ήθελα να ζήσω την εμπειρία της μητρότητας. Είναι ένα απαιτητικό σπορ. Ειδικά τα δύο πρώτα χρόνια του παιδιού. Ήθελα να ζήσω την κάθε στιγμή του παιδιού” τόνισε. 

Η παρουσιάστρια και ο κτηνίατρος σύζυγός της είναι μαζί από το 2021 και η ίδια σε παλαιότερες συνενεύξεις της έχει μιλήσει με πολύ τρυφερά λόγια για εκείνον τονίζοντας πως είναι ένας άνθρωπος που λέει ευθέως τη γνώμη του, δεν χαρίζεται αλλά πάντα σέβεται ο ένας τον άλλον.

Το ζευγάρι είχε παντρευτεί με πολιτικό γάμο στο Δημαρχείο της Ραφήνας λίγο πριν υποδεχτεί τη μονάκριβη κόρη του Μαρίλια.
 

ΙΩΑΝΝΑ ΜΑΛΕΣΚΟΥ
 |
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΑΣ
