Νέο look για την Ιωάννα Μαλέσκου: Πώς αντέδρασε ο σύζυγός της;

Αποχωρίστηκε το ξανθό η παρουσιάστρια

Επιμέλεια STAR.GR
Media
Νεο look για την Ιωάννα Μαλέσκου

Η Ιωάννα Μαλέσκου δε φοβάται ποτέ τις αλλαγές, ειδικά όταν αυτές αφορούν την εμφάνισή της. Η παρουσιάστρια, που πάντα πειραματίζεται με νέα στυλ και φρέσκες πινελιές στην εικόνα της, αποφάσισε να κάνει μια σημαντική ανανέωση στα μαλλιά της.

Όπως αποκάλυψε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@star ένιωσε ότι είχε έρθει η στιγμή να τολμήσει κάτι διαφορετικό. Η ίδια ανέφερε πως η αλλαγή της ήταν μια ανάγκη που ωρίμαζε μέσα στον χειμώνα, αλλά πήρε τελικά την απόφαση τώρα, συνδυάζοντας την εσωτερική της διάθεση με τον ρυθμό της καθημερινότητάς της.

Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»

Το νέο της look είναι εμφανώς πιο τολμηρό, ανανεωμένο και σύγχρονο. Τα μαλλιά της έχουν αποκτήσει έντονο χρώμα στις άκρες, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό contrast με τη ρίζα. Πρόκειται για ένα στιλ που αναδεικνύει τα χαρακτηριστικά του προσώπου της και της χαρίζει δυναμισμό, ενώ παράλληλα δίνει μια αίσθηση φρεσκάδας που τα social media αγκάλιασαν αμέσως.

Η Ιωάννα Μαλέσκου σε περίοδο αλλαγών: Νέο hair look

«Το μαλλί είναι πάρα πολύ φρέσκο. Θα πω ότι έτσι μου ήρθε χθες και λέω να το κοντύνουμε, να το σπουρίνουμε, να το γλυκάνουμε λίγο να αλλάξει», ανέφερε χαρακτηριστικά, δείχνοντας πόσο άνετα αντιμετωπίζει τις αλλαγές στην εμφάνισή της.

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι ο σύζυγός της ενθουσιάστηκε όσο ποτέ: «Παιδιά, το πιστεύετε; Είναι η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος νομίζω ότι ενθουσιάστηκε. Δεν ξέρω, πρέπει να ανησυχήσουμε;».

Ιωάννα Μαλέσκου: Φωτογραφίζει την κατάξανθη κόρη της - «Το μοντέλο μου»

Η παρουσιάστρια εξήγησε ότι για τις γυναίκες τα μαλλιά είναι συχνά ο πρώτος τρόπος έκφρασης σε περιόδους αλλαγών: «Οι γυναίκες κάνουμε πολλές αλλαγές με τα μαλλιά. Είναι το πρώτο πράγμα γενικά σε κάθε φάση της ζωής που πειραματιζόμαστε, που αλλάζουμε, που τολμάμε. Εγώ γενικά δεν είμαι άνθρωπος που έχει νεύρα. Μπορεί όμως τώρα, που είμαι σε φάση αλλαγών και μιας ωραίας ανανέωσης, ήταν κάτι που ήθελα».

Τα  σχόλια για τα τηλεοπτικά πρόσωπα και τις εξελίξεις

Στη συζήτηση όμως, δεν έμεινε μόνο στο νέο της look. Η κουβέντα πέρασε και στα πρόσφατα τηλεοπτικά γεγονότα και σχόλια που έχουν γίνει γύρω από πρόσωπα της τηλεόρασης και συγκεκριμένα για τον Χάρη Λεμπιδάκη,τον Κώστα Τσουρό και τον Γιώργο Λιάγκα.

 

Η ίδια δεν θέλησε να πάρει θέση, αλλά μίλησε με ειλικρίνεια: «Να σου πω με ειλικρίνεια, δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι έχει συμβεί. Και νομίζω ότι δεν είμαι μόνο εγώ. Κάπου λίγο χαώθηκα, μπερδεύτηκα… Δε θα πάρω θέση. Δε μου αρέσει να πυροβολάμε και να είμαστε απόλυτοι».

Αναφέρθηκε και στην κουλτούρα των “τηλεοπτικών αντιπαραθέσεων”: «Νομίζω ότι ο κόσμος έχει αρχίσει σιγά σιγά να στρέφει την πλάτη του στα γαυγίσματα, στις φωνές, στις λιγότερο πολιτισμένες εκφράσεις… Ο κόσμος έχει σοβαρότερα προβλήματα».

Τέλος, σχολίασε και το θέμα των “διαρροών” σε εκπομπές: «Από εμένα ποτέ δεν έχει γίνει διαρροή… Υπήρχε περίοδος που αποκλειστικά θέματα δικά μας έπαιζαν αλλού πριν από εμάς. Πείτε μου εσείς πώς τα είχαν;».

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

