Ιωάννα Μαλέσκου: «Όταν έγινα δασκάλα στα Βορίζια μου έλεγαν "καλή τύχη"»

Καλεσμένη στην εκπομπή Κοινωνία Άνω Κάτω του OPEN ήταν η Ιωάννα Μαλέσκου το βράδυ της Τετάρτης 5 Νοεμβρίου. Αφορμή η περίοδος που η παρουσιάστρια υπηρέτησε ως δασκάλα στα Βορίζια, το χωριό που σήμερα βρίσκεται στο επίκεντρο μιας φονικής βεντέτας.

Η Ιωάννα Μαλέσκου έχει σπουδάσει Παιδαγωγικά στη Θεσσαλονίκη

«Το βασικό για μένα ήταν ότι ήταν η πρώτη φορά. Η πρώτη επαφή που είχα με την Κρήτη ήταν στο χωριό αυτό, στο Δημοτικό σχολείο. Ήταν η πρώτη μου χρονιά που δίδαξα σαν δασκάλα. Εγώ δεν είχα ιδέα από την Κρήτη. Είναι ένα χωριό το οποίο έχει ζωντάνια, έχει πολλά νέα παιδιά, πολλά παιδιά, κάνουν πολλά παιδιά, οικογένειες. Κυρίως όμως έχει αυτό τον νέο κόσμο που βλέπετε… Είναι ευγενές σαν εικόνα και σαν συναίσθημα», είπε αρχικά.

«Όταν είσαι ξένος, δεν μπορείς να αντιληφθείς τον τρόπο ζωής. Αν θέλετε την κουλτούρα, τις αρχές, τον αξιακό κώδικα, τους άγραφους κανόνες… όσο ψήνεσαι με τις συνθήκες και συναναστρέφεσαι με τον κόσμο, το καταλαβαίνεις. Το πρώτο πράγμα που εντόπισα ήταν ότι υπήρχε μια δυσπιστία… Αν δεν είσαι από το μέρος αυτό, αν δε μιλάς και την ντοπιολαλιά, κάπως σε βάζουν σε απόσταση μέχρι να κερδίσεις το σεβασμό», πρόσθεσε.

«Η παραβατική συμπεριφορά υπάρχει σε όλες τις ηλικίες κι από πολύ νεαρή ηλικία είναι μια πραγματικότητα… Και δεν είναι όλα άσπρο-μαύρο. Προσπαθείς να καλλιεργήσεις ένα πνεύμα συμπόνιας, συνένωσης, μιας ωραίας ειρηνικής διάθεσης. Εγώ πιστεύω πάντα στη θετική πλευρά των πραγμάτων και στις αλλαγές των ανθρώπων, κυρίως όμως στη δύναμη που μπορεί να έχει η παιδεία κι η καλλιέργεια. Αυτό το οποίο χτιζόταν μέσα στις σχολικές αίθουσες, στους ανθρώπους, στα παιδιά μπορούσε εύκολα να ακυρωθεί πηγαίνοντας το παιδί στο σπίτι», κατέληξε η παρουσιάστρια.

Να υπενθυμίσουμε ότι η Ιωάννα Μαλέσκου έχει σπουδάσει Παιδαγωγικά στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια εργάστηκε ως δασκάλα δημοτικού στην Κρήτη πριν ακολουθήσει καριέρα στην τηλεόραση.